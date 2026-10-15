अच्छी खबर : कोटा से पानीपत के बीच स्पेशल ट्रेन की घोषणा, बांद्रा-गोरखपुर व सोगरिया-मथुरा अनरिजर्व्ड स्पेशल भी
कोटा से पानीपत के बीच भी विशेष ट्रेन की घोषणा. यह ट्रेन दोनों तरफ से आने और जाने के दो-दो फेरे करेगी.
Published : October 15, 2026 at 9:40 PM IST
कोटा: दीपावली और अन्य त्योहारों को देखते हुए रेलवे विशेष ट्रेनों की घोषणा कर रहा है. इसी के चलते कोटा से पानीपत के बीच भी विशेष ट्रेन की घोषणा गुरुवार को की गई है. यह ट्रेन दोनों तरफ से आने और जाने के दो-दो फेरे करेगी. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नम्बर 09801 कोटा-पानीपत 22 और 26 अक्टूबर को चलेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 09802 पानीपत कोटा भी इसी तारीख में चलेगी.
ट्रेन से राजस्थान, उत्तरप्रदेश, दिल्ली व हरियाणा के यात्रियों को सुविधा मिलेगी. यह ट्रेन को कोटा से सुबह 09:45 बजे रवाना होकर रात 10:25 पर पानीपत पहुंचेगी. वहीं, वापसी में पानीपत से रात 11:35 पर रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 1:30 बजे कोटा पहुंच जाएगी. ट्रेन लाखेरी, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, हिंडौन सिटी, बयाना, भरतपुर, मथुरा, नई दिल्ली, सोनीपत व भोडवाल माजरी स्टेशन रुकेगी. ट्रेन का रिजर्वेशन जल्द खोल दिया जाएगा, ताकि यात्री इनमें कंफर्म टिकट ले सकें. सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि कोटा से मथुरा के बीच सुपरफास्ट अनरिजर्व्ड स्पेशल ट्रेन भी दिवाली के अवसर पर चलाई हुई है. यह ट्रेन 26 अक्टूबर तक चलेगी.
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इसमें ट्रेन नंबर 02921 सोगरिया-मथुरा सुपरफास्ट स्पेशल सुबह 8:30 बजे सोगरिया से रवाना होती है और दोपहर 2:10 पर मथुरा पहुंचती है. वापसी में यह ट्रेन मथुरा से शाम 5:10 पर रवाना होती है. इसके बाद रात 10:50 पर सोगरिया पहुंचती है. आते व जाते समय भरतपुर, बयाना, हिंडौन सिटी, श्री महावीर जी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर व इंद्रगढ़ स्टॉपेज करती है.
बांद्रा टर्मिनस और गोरखपुर के बीच अनरिजर्व्ड स्पेशल स्पेशल : बांद्रा टर्मिनस से गोरखपुर के बीच अनरिजर्व्ड स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. इसमें ट्रेन नंबर 09083 बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर अनारक्षित स्पेशल 18 व 25 अक्टूबर 2026 रविवार को चलेगी. यह ट्रेन बांद्रा से सुबह 4:30 बजे रवाना होगी. इसके बाद रात 7:50 पर कोटा और अगले दिन सोमवार रात 7:30 बजे गोरखपुर पहुंच जाएगी.
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वापसी में ट्रेन नंबर 09084 गोरखपुर बांद्रा अनरिजर्व्ड स्पेशल 19 व 26 अक्टूबर को चलेगी. यह ट्रेन सोमवार रात 10:45 पर गोरखपुर से रवाना होगी. अगले दिन मंगलवार रात 10:35 पर कोटा और बुधवार सुबह 11:15 पर बांद्रा टर्मिनस पहुंच जाएगी. ट्रेन बोरीवली, पालघर, वापी, सूरत, भरूच, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, ईदगाह, टूंडला, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, बाराबंकी, गोंडा व बस्ती पर स्टॉपेज करेगी.