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अच्छी खबर : कोटा से पानीपत के बीच स्पेशल ट्रेन की घोषणा, बांद्रा-गोरखपुर व सोगरिया-मथुरा अनरिजर्व्ड स्पेशल भी

डीआरएम ऑफिस ( ETV Bharat File Photo )

कोटा: दीपावली और अन्य त्योहारों को देखते हुए रेलवे विशेष ट्रेनों की घोषणा कर रहा है. इसी के चलते कोटा से पानीपत के बीच भी विशेष ट्रेन की घोषणा गुरुवार को की गई है. यह ट्रेन दोनों तरफ से आने और जाने के दो-दो फेरे करेगी. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नम्बर 09801 कोटा-पानीपत 22 और 26 अक्टूबर को चलेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 09802 पानीपत कोटा भी इसी तारीख में चलेगी.

ट्रेन से राजस्थान, उत्तरप्रदेश, दिल्ली व हरियाणा के यात्रियों को सुविधा मिलेगी. यह ट्रेन को कोटा से सुबह 09:45 बजे रवाना होकर रात 10:25 पर पानीपत पहुंचेगी. वहीं, वापसी में पानीपत से रात 11:35 पर रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 1:30 बजे कोटा पहुंच जाएगी. ट्रेन लाखेरी, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, हिंडौन सिटी, बयाना, भरतपुर, मथुरा, नई दिल्ली, सोनीपत व भोडवाल माजरी स्टेशन रुकेगी. ट्रेन का रिजर्वेशन जल्द खोल दिया जाएगा, ताकि यात्री इनमें कंफर्म टिकट ले सकें. सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि कोटा से मथुरा के बीच सुपरफास्ट अनरिजर्व्ड स्पेशल ट्रेन भी दिवाली के अवसर पर चलाई हुई है. यह ट्रेन 26 अक्टूबर तक चलेगी.