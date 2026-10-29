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त्योहारी सीजन के लिए रेलवे की तैयारी, 7 पैसेंजर ट्रेनों में लगेंगे अतिरिक्त कोच, बिहार जाने वाली 3 ट्रेनों का रायपुर में प्लेटफॉर्म बदला

त्योहारी सीजन के लिए रेलवे की तैयारी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) रायपुर रेल मंडल ने त्योहारों को लेकर व्यापक तैयारी की है. दीपावली एवं छठ पूजा के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विशेष यात्री सुविधा एवं क्राउड मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जा रहा है. साथ ही ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदलने और कुछ ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने का भी फैसला लिया गया है.

बिहार जाने वाली 3 ट्रेनों का रायपुर में प्लेटफॉर्म बदला (ETV BHARAT CHHATTISGARH) 2-2 अतिरिक्त सामान्य कोच लगेंगे रायपुर रेल मंडल के SDCM डॉक्टर सुस्कर विपुल विलास राव ने बताया कि रायपुर रेल मंडल के DRM दयानंद ने बैठक में निर्णय लिया है. इसके तहत बिहार की ओर जाने वाली प्रमुख ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में अस्थायी परिवर्तन किया जाएगा. साथ ही 7 पैसेंजर ट्रेनों में 2-2 अतिरिक्त सामान्य श्रेणी के कोच लगाए जाएंगे. जिससे रेल यात्रियों को सुगम एवं सुरक्षित यात्रा की सुविधा मिल सके. यह व्यवस्था दीपावली पर्व और छठ पर्व के मद्देनजर किया गया है. जिससे रेलयात्री अपने गंतव्य तक आसानी से अपनी यात्रा पूरी कर सके.