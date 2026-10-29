त्योहारी सीजन के लिए रेलवे की तैयारी, 7 पैसेंजर ट्रेनों में लगेंगे अतिरिक्त कोच, बिहार जाने वाली 3 ट्रेनों का रायपुर में प्लेटफॉर्म बदला
7 पैसेंजर ट्रेन में 2-2 अतिरिक्त सामान्य कोच लगाने का फैसला, वहीं रायपुर में अब 7 नंबर प्लेटफॉर्म में आएंगी बिहार जाने वाली ट्रेनें
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 29, 2026 at 7:19 PM IST
रायपुर: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) रायपुर रेल मंडल ने त्योहारों को लेकर व्यापक तैयारी की है. दीपावली एवं छठ पूजा के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विशेष यात्री सुविधा एवं क्राउड मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जा रहा है. साथ ही ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदलने और कुछ ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने का भी फैसला लिया गया है.
2-2 अतिरिक्त सामान्य कोच लगेंगे
रायपुर रेल मंडल के SDCM डॉक्टर सुस्कर विपुल विलास राव ने बताया कि रायपुर रेल मंडल के DRM दयानंद ने बैठक में निर्णय लिया है. इसके तहत बिहार की ओर जाने वाली प्रमुख ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में अस्थायी परिवर्तन किया जाएगा. साथ ही 7 पैसेंजर ट्रेनों में 2-2 अतिरिक्त सामान्य श्रेणी के कोच लगाए जाएंगे. जिससे रेल यात्रियों को सुगम एवं सुरक्षित यात्रा की सुविधा मिल सके. यह व्यवस्था दीपावली पर्व और छठ पर्व के मद्देनजर किया गया है. जिससे रेलयात्री अपने गंतव्य तक आसानी से अपनी यात्रा पूरी कर सके.
बिहार जाने वाली इन 3 ट्रेनों का प्लेटफॉर्म परिवर्तन
- 15160 दुर्ग–छपरा सारनाथ एक्सप्रेस
- 15232 गोंदिया–बरौनी एक्सप्रेस
- 13287 दुर्ग–आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस
रायपुर में 7 नंबर प्लेटफॉर्म में आएंगी ट्रेनें
4 नवंबर से 14 नवंबर 2026 तक ये ट्रेनें रायपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से प्रस्थान करेंगी. यात्री गुढ़ियारी की तरफ वाले प्रवेश द्वार से सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पहुंच सकते हैं और इन ट्रेनों में आसानी से यात्रा कर सकेंगे. रेल प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि इन ट्रेनों के लिए यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर समय से पहुंचें.
इन 7 पैसेंजर ट्रेनों में लगेंगे अतिरिक्त सामान्य कोच
- 58201 बिलासपुर–रायपुर पैसेंजर
- 58202 रायपुर–बिलासपुर पैसेंजर
- 58207 रायपुर–जूनागढ़ रोड पैसेंजर
- 58208 जूनागढ़ रोड–रायपुर पैसेंजर
- 58204 रायपुर–कोरबा पैसेंजर
- 58205 रायपुर–नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) पैसेंजर
- 58206 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)–रायपुर पैसेंजर
यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 5 नवंबर से 15 नवंबर 2026 तक 7 पैसेंजर ट्रेनों में 2-2 अतिरिक्त सामान्य श्रेणी के कोच अस्थायी रूप से लगाए जाएंगे. इन अतिरिक्त कोचों से दैनिक यात्रियों के साथ-साथ छोटे स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को भी अधिक सुविधा मिलेगी.
त्योहारी सीजन के दौरान स्टेशनों पर अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे द्वारा सुरक्षा एवं संरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की जा रही है. यात्रियों के सुचारु आवागमन, भीड़ नियंत्रण और आवश्यक यात्री सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं.