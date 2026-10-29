करवा चौथ पर हिमाचल के बाजार गुलजार, मेहंदी के लिए लंबी कतारें, रात इतने बजे होगा चांद का दीदार
करवा चौथ के मौके पर हिमाचल के बाज़ारों में काफी रौनक देखने को मिली. जगह-जगह महिलाएं खरीदारी करती नजर आईं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 6:07 PM IST
शिमला/कुल्लू: करवा चौथ को लेकर हिमाचल प्रदेश के बाजारों में गुरुवार को महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी. महिलाएं मेहंदी लगवाने से लेकर चूड़ियों, कपड़ों, गहनों और पूजा के सामान की खरीदारी करती दिखाई दीं. शिमला से लेकर कुल्लू तक त्योहार की रौनक देखने को मिली. मेहंदी लगवाने के लिए महिलाओं को अपनी बारी का लंबा इंतजार करना पड़ा. वहीं, महिलाओं ने सजावटी सामान के दाम पिछले साल के मुकाबले करीब 10 प्रतिशत बढ़ने की बात भी कही.
मेहंदी के लिए लगी लंबी कतारें
राजधानी शिमला में टका बेंच, लक्कड़ बाजार, शेरे पंजाब और कालीबाड़ी सहित कई जगहों पर महिलाएं मेहंदी लगवाने पहुंचीं. डिजाइन के हिसाब से मेहंदी लगाने के लिए 300 से 1800 रुपये तक खर्च करने पड़े. वहीं, कुल्लू के ढालपुर में भी महिलाएं व्रत से जुड़ी जरूरी चीजों और शृंगार के सामान की खरीदारी करती नजर आईं. महिलाओं में पति की लंबी आयु की कामना के साथ व्रत को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला.
इतने बजे दिखेगा करवा चौथ का चांद
करवा चौथ पर महिलाएं दिनभर निर्जला व्रत रखने के बाद चंद्रमा के दर्शन कर पूजा-अर्चना करेंगी और फिर व्रत खोलेंगी. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुमान के मुताबिक, राजधानी शिमला में रात 8:04 बजे चंद्रोदय होने की संभावना है. वहीं, किन्नौर के कल्पा में सबसे पहले रात 7:59 बजे चांद दिखाई दे सकता है, जबकि चंबा में रात 8:10 बजे चंद्रोदय का अनुमान है. केलांग और भुंतर में रात 8:02 बजे, सोलन और नाहन में 8:05 बजे, सुंदरनगर में 8:06 बजे तथा बिलासपुर और ऊना में 8:07 बजे चांद निकलने की संभावना है. धर्मशाला और हमीरपुर में रात 8:08 बजे चंद्र दर्शन हो सकते हैं.
बादल बिगाड़ सकते हैं चंद्र दर्शन का इंतजार
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, शिमला, सोलन और सिरमौर समेत कुछ जिलों में बादल छाए रहने की संभावना है. ऐसे में कुछ क्षेत्रों में महिलाओं को चांद देखने के लिए निर्धारित समय से अधिक इंतजार करना पड़ सकता है. हालांकि, चंद्रोदय का वास्तविक समय स्थानीय मौसम और पहाड़ी क्षेत्र की परिस्थितियों के कारण अलग हो सकता है.
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