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करवा चौथ पर हिमाचल के बाजार गुलजार, मेहंदी के लिए लंबी कतारें, रात इतने बजे होगा चांद का दीदार

हिमाचल में करवा चौथ की धूम ( ETV BHARAT )

शिमला/कुल्लू: करवा चौथ को लेकर हिमाचल प्रदेश के बाजारों में गुरुवार को महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी. महिलाएं मेहंदी लगवाने से लेकर चूड़ियों, कपड़ों, गहनों और पूजा के सामान की खरीदारी करती दिखाई दीं. शिमला से लेकर कुल्लू तक त्योहार की रौनक देखने को मिली. मेहंदी लगवाने के लिए महिलाओं को अपनी बारी का लंबा इंतजार करना पड़ा. वहीं, महिलाओं ने सजावटी सामान के दाम पिछले साल के मुकाबले करीब 10 प्रतिशत बढ़ने की बात भी कही.

करवा चौथ पर हिमाचल के बाजारों में दिखी रौनक (ETV BHARAT) मेहंदी के लिए लगी लंबी कतारें