ETV Bharat / state

रक्षाबंधन आज: UP के बाजारों में रौनक, डिमांड में चांदी की राखियां, जमकर खरीदारी

UP में रक्षाबंधन पर बाजार में रौनक. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: देश में आज रक्षाबंधन का पर्व पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. सुबह से ही बाजारों में रौनक नजर आ रही है. राजधानी सहित पूरे प्रदेश में रक्षाबंधन का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. बाजारों में खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं. बहनें भाइयों के लिए मिठाइयां खरीद रही हैं. वहीं, भाई बहनों के लिए तोहफे खरीद रहे हैं. मंहगाई भले बढ़ी है, लेकिन त्योहार के उत्साह में कोई कमी नहीं है. मिठाई के दुकानदारों ने बताया कि चीनी की कीमत बढ़ने से थोड़ा-बहुत असर पड़ा है. मिठाई के दाम 100 से 150 रुपए किलो तक बढ़े हैं. एक दुकानदार ने बताया कि कुछ मिठाइयों की कीमत में 100 रुपए तो कुछ में 50 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है. उनका कहना है कि पहले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, फिर मिठाइयों के दाम बढ़ाए गए. अब चीनी महंगी होने से एक बार फिर रेट में उछाल आया है. मंहगाई के बाद भी जमकर खरीदारी. (Video Credit: ETV Bharat) रक्षाबंधन को देखते हुए बाजारों में तरह-तरह की राखियां भी उपलब्ध हैं. रुद्राक्ष राखी से लेकर 'इविल आई' राखी तक की खास मांग है. इविल आई राखी करीब 100 रुपए में मिल रही है, जबकि रुद्राक्ष राखी 10 से 100 रुपए तक उपलब्ध है. सामान्य रंग-बिरंगी राखियां 20 से 3000 रुपए तक की रेंज में मिल रही हैं.