जयपुर में शिल्पकारी फेस्टिव एडिट 2026 शुरू, बिड़ला ऑडिटोरियम में देशभर के हैंडलूम-हैंडीक्राफ्ट्स, 3 दिन चलेगा उत्सव
एग्जीबिशन में भारतीय शिल्प की विविधता को करीब से देखने, कारीगरों की कला को समझने और पारंपरिक उत्पादों की खरीदारी करने का अवसर मिलेगा.
Published : October 13, 2026 at 5:35 PM IST
जयपुर: फेस्टिव सीजन से पहले मंगलवार को बिड़ला ऑडिटोरियम के म्यूजियम हॉल में 'शिल्पकारी' का 'फेस्टिव एडिट 2026' शुरू हुआ, जहां चंदेरी, माहेश्वरी, पटोला, बांधनी, बनारसी से लेकर नॉर्थ-ईस्ट के टेक्सटाइल्स तक एक ही छत के नीचे मिल रहे हैं. तीन दिन चलने वाले इस एग्जीबिशन का उद्घाटन पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग की सचिव शुचि त्यागी ने किया. इसका आयोजन भारतीय हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स की समृद्ध परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए समर्पित मंच 'शिल्पकारी' ने किया. खास बात यह है कि इस बार सिर्फ खरीदारी नहीं, फूड, डांडिया और लाइव म्यूजिक के साथ पूरा उत्सवी माहौल बनाया गया है.
इस मौके पर त्यागी ने कहा कि शिल्पकारी में देश के विभिन्न राज्यों के ऑथेंटिक शिल्पकारों के हस्तनिर्मित उत्पादों और उनकी पारंपरिक कलाओं को प्रदर्शित किया जा रहा है. यह आयोजन शिल्पकारों और शहरी कस्टमर्स के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जहां एक ही छत के नीचे देशभर की बुनाई और कढ़ाई की विविध परंपराओं को मंच मिलता है. पारंपरिक शिल्प को जीवित रखने और उन्हें निरंतर प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे प्रयास बेहद जरूरी हैं. शिल्पकारी जैसे आयोजन इन कलाओं को पहचान और बाजार उपलब्ध कराने के साथ लोगों को भारतीय शिल्प की विरासत को समझने और उसका महत्व जानने का अवसर देते हैं.
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फेस्टिव एडिट 2026 में देशभर की पारंपरिक शिल्प कलाओं, समकालीन डिजाइन, फेस्टिव फैशन, ज्वैलरी, होम डेकोर और हस्तनिर्मित उत्पादों को एक मंच पर प्रस्तुत किया गया है. खरीदारी के साथ खान-पान, डांडिया और लाइव म्यूजिक को शामिल कर इसे एक संपूर्ण फेस्टिवल का रूप दिया गया है. एग्जीबिशन में आगंतुकों को भारतीय शिल्प की विविधता को करीब से देखने, कारीगरों की कला को समझने और पारंपरिक उत्पादों की खरीदारी करने का अवसर मिलेगा.
परंपराओं को लोगों तक पहुंचाया जाए: शिल्पकारी की संस्थापक शिल्पी भार्गव ने कहा कि यह भारतीय शिल्प को उसकी परंपराओं और कहानियों के साथ लोगों तक सरल और रोचक तरीके से पहुंचाने का प्रयास है. इस फेस्टिव एडिट में देशभर के अलग-अलग शिल्पों को एक साथ प्रस्तुत किया गया है. इसके साथ ही प्रयास था कि लोग यहां फेस्टिव सीजन की उत्सुकता भी महसूस करें. क्राफ्ट के साथ फूड, म्यूजिक और डांडिया को शामिल किया गया है, ताकि लोग यहां सिर्फ खरीदारी के लिए नहीं, बल्कि अच्छा समय बिताएं और उत्सव का आनंद भी लें. इस वर्ष शिल्पकारी अपने चार वर्ष पूरे होने का उत्सव भी मना रहा है. पिछले चार वर्षों में इस मंच ने भारतीय हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, कारीगरों, डिजाइनर्स और क्राफ्ट आधारित उद्यमों को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम किया है. फेस्टिव एडिट 2026 में इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए क्राफ्ट, क्रिएटिविटी, कम्युनिटी और सेलिब्रेशन को एक साथ लाया गया है.
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एक मंच पर देशभर की शिल्प परंपराएं: एग्जीबिशन का प्रमुख आकर्षण एक ही छत के नीचे देश के विभिन्न क्षेत्रों की पारंपरिक शिल्प कलाओं और टेक्सटाइल्स की विविधता है. यहां भुजोड़ी, चंदेरी, माहेश्वरी, बांधनी एवं पटोला, बालूचरी, बनारसी, अजरख, चिकनकारी, फुलकारी, जामदानी, कांथा, कसूती, मधुबनी, शिबोरी, ओडिशा इकत, कलमकारी, सिंधी एवं सूफ कढ़ाई और नॉर्थ-ईस्ट के टेक्सटाइल्स से जुड़े उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं. इसके अतिरिक्त, बस्तर आर्ट, बांस शिल्प, हैंड-पेंटेड सिल्क, खादी, कारपेट्स एवं दरी, कॉपर बेल्स और अफगान ज्वैलरी सहित कई हस्तनिर्मित उत्पाद भी एग्जीबिशन में शामिल हैं.