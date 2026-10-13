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जयपुर में शिल्पकारी फेस्टिव एडिट 2026 शुरू, बिड़ला ऑडिटोरियम में देशभर के हैंडलूम-हैंडीक्राफ्ट्स, 3 दिन चलेगा उत्सव

बिड़ला ऑडिटोरियम के हस्तशिल्प प्रदर्शनी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: फेस्टिव सीजन से पहले मंगलवार को बिड़ला ऑडिटोरियम के म्यूजियम हॉल में 'शिल्पकारी' का 'फेस्टिव एडिट 2026' शुरू हुआ, जहां चंदेरी, माहेश्वरी, पटोला, बांधनी, बनारसी से लेकर नॉर्थ-ईस्ट के टेक्सटाइल्स तक एक ही छत के नीचे मिल रहे हैं. तीन दिन चलने वाले इस एग्जीबिशन का उद्घाटन पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग की सचिव शुचि त्यागी ने किया. इसका आयोजन भारतीय हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स की समृद्ध परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए समर्पित मंच 'शिल्पकारी' ने किया. खास बात यह है कि इस बार सिर्फ खरीदारी नहीं, फूड, डांडिया और लाइव म्यूजिक के साथ पूरा उत्सवी माहौल बनाया गया है.

इस मौके पर त्यागी ने कहा कि शिल्पकारी में देश के विभिन्न राज्यों के ऑथेंटिक शिल्पकारों के हस्तनिर्मित उत्पादों और उनकी पारंपरिक कलाओं को प्रदर्शित किया जा रहा है. यह आयोजन शिल्पकारों और शहरी कस्टमर्स के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जहां एक ही छत के नीचे देशभर की बुनाई और कढ़ाई की विविध परंपराओं को मंच मिलता है. पारंपरिक शिल्प को जीवित रखने और उन्हें निरंतर प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे प्रयास बेहद जरूरी हैं. शिल्पकारी जैसे आयोजन इन कलाओं को पहचान और बाजार उपलब्ध कराने के साथ लोगों को भारतीय शिल्प की विरासत को समझने और उसका महत्व जानने का अवसर देते हैं.