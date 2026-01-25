गणतंत्र दिवस को लेकर रांची में उत्सव का माहौल, तिरंगे की रंग में रंगी सड़कें और बाजार
गणतंत्र दिवस को लेकर रांची का बाजार पूरी तरह से सज चुका है. बाजार में तिरंगे जुड़े अलग-अलग सामान उपलब्ध हैं.
Published : January 25, 2026 at 3:21 PM IST
रांची: गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी रांची में देशभक्ति का जश्न पूरे शबाब पर है. शहर की सड़कें, चौराहे और बाजार तिरंगे के रंगों में रंगे नजर आ रहे हैं. बाजार हाट चौक से लेकर प्रमुख चौराहों तक तिरंगे झंडों की सजावट ने शहर को उत्सवमय बना दिया है. हर ओर देशभक्ति गीतों की गूंज और राष्ट्रप्रेम से ओतप्रोत माहौल नजर आ रहा है.
मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह
गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित किया जाएगा, जहां भव्य परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ तिरंगा फहराया जाएगा. इस समारोह को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है. वहीं, शहीद चौक, विधानसभा परिसर, पुलिस मुख्यालय समेत विभिन्न सरकारी और निजी संस्थानों में भी तिरंगा फहराने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.
शहर के स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों में भी गणतंत्र दिवस को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. बच्चे देशभक्ति गीतों, नृत्य और नाट्य प्रस्तुतियों की रिहर्सल में जुटे हुए हैं. शिक्षकों के मार्गदर्शन में छात्र-छात्राएं कार्यक्रमों को यादगार बनाने की तैयारी कर रहे हैं. कई संस्थानों में भाषण प्रतियोगिता, चित्रकला और देशभक्ति से जुड़े आयोजन भी किए जा रहे हैं, जिससे बच्चों में राष्ट्रप्रेम की भावना और मजबूत हो रही है.
गणतंत्र दिवस को लेकर बाजारों में बढ़ी रौनक
गणतंत्र दिवस का असर शहर के बाजारों में भी साफ नजर आ रहा है. बाजारों में तिरंगे से जुड़े एक से बढ़कर एक आकर्षक आइटम उपलब्ध हैं. बच्चों के लिए हैंड बैंड, तिरंगे चश्मे, टोपी, फिरकी और हेयर बैंड खूब बिक रहे हैं. इसके अलावा मफलर, शॉल तिरंगा झंडा, विभिन्न आकारों में राष्ट्रीय ध्वज, बाइक और कार के लिए विशेष तिरंगा झंडे भी लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं. दुकानदारों का कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस को लेकर अच्छी बिक्री की उम्मीद है.
शहरवासियों में भी इस राष्ट्रीय पर्व को लेकर खासा उत्साह है. लोग अपने घरों, दुकानों और वाहनों पर तिरंगा लगाकर देश के प्रति अपने सम्मान और गर्व को प्रदर्शित कर रहे हैं. युवा वर्ग खास तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से भी देशभक्ति संदेश साझा कर रहा है. गणतंत्र दिवस को लेकर रांची पूरी तरह से उत्सव के रंग में डूबी हुई है. तिरंगे की शान, बच्चों की मुस्कान और लोगों के दिलों में देशभक्ति का जोश इस बात का प्रतीक है कि यह राष्ट्रीय पर्व हर भारतीय के लिए गर्व और सम्मान का दिन है.
