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मसूरी में विंटर लाइन के मनमोहक नजारे के बीच 'केक मिक्सिंग सेरेमनी', क्रिसमस और नए साल के स्वागत की तैयारी

केक मिक्सिंग सेरेमनी ( Etv Bharat )

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में सर्दियों की दस्तक के साथ ही क्रिसमस और नए साल के जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं. इसी कड़ी में यहां के सबसे होटल में पारंपरिक क्रिसमस केक मिक्सिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया. होटल के खूबसूरत सेंट्रल लॉन में आयोजित समारोह में नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, होटल के महाप्रबंधक गौतम वाली सहित अतिथियों ने हिस्सा लिया. सभी ने मिलकर सूखे मेवे, कैंडिड पील्स, खुशबूदार मसालों और चुनिंदा स्पिरिट्स को मिलाकर पारंपरिक क्रिसमस केक के लिए विशेष मिश्रण तैयार किया. विंटर लाइन के खूबसूरत नजारों के बीच आयोजित इस समारोह ने मसूरी में क्रिसमस के उत्सवी माहौल की शुरुआत कर दी.

मसूरी में क्रिसमस की तैयारियों की शुरुआत: कार्यक्रम स्थल को क्रिसमस के पारंपरिक रंगों हरे, लाल और सुनहरे रंग से सजाया गया था. सेंट्रल लॉन में विभिन्न प्रकार के सूखे मेवे, किशमिश, कैंडिड फलों के छिलके और सुगंधित मसालों को आकर्षक ढंग से सजाया गया. अतिथियों ने इसमें उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए सभी सामग्रियों को मिलाया. इस परंपरा के तहत तैयार मिश्रण को आने वाले कई सप्ताह तक सुरक्षित रखकर परिपक्व किया जाएगा, ताकि इसमें मौजूद मेवे, मसाले और अन्य सामग्रियां एक-दूसरे के स्वाद और खुशबू को अच्छी तरह आत्मसात कर सकें. इसके बाद इसी मिश्रण से पारंपरिक क्रिसमस केक और अन्य विशेष व्यंजन तैयार किए जाएंगे.