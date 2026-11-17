मसूरी में विंटर लाइन के मनमोहक नजारे के बीच 'केक मिक्सिंग सेरेमनी', क्रिसमस और नए साल के स्वागत की तैयारी
सूखे मेवों और मसालों से तैयार हुआ केक मिक्सचर, मसूरी में क्रिसमस और नव वर्ष के उत्सवी माहौल की शुरुआत
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 17, 2026 at 3:47 PM IST
मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में सर्दियों की दस्तक के साथ ही क्रिसमस और नए साल के जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं. इसी कड़ी में यहां के सबसे होटल में पारंपरिक क्रिसमस केक मिक्सिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया. होटल के खूबसूरत सेंट्रल लॉन में आयोजित समारोह में नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, होटल के महाप्रबंधक गौतम वाली सहित अतिथियों ने हिस्सा लिया. सभी ने मिलकर सूखे मेवे, कैंडिड पील्स, खुशबूदार मसालों और चुनिंदा स्पिरिट्स को मिलाकर पारंपरिक क्रिसमस केक के लिए विशेष मिश्रण तैयार किया. विंटर लाइन के खूबसूरत नजारों के बीच आयोजित इस समारोह ने मसूरी में क्रिसमस के उत्सवी माहौल की शुरुआत कर दी.
मसूरी में क्रिसमस की तैयारियों की शुरुआत: कार्यक्रम स्थल को क्रिसमस के पारंपरिक रंगों हरे, लाल और सुनहरे रंग से सजाया गया था. सेंट्रल लॉन में विभिन्न प्रकार के सूखे मेवे, किशमिश, कैंडिड फलों के छिलके और सुगंधित मसालों को आकर्षक ढंग से सजाया गया. अतिथियों ने इसमें उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए सभी सामग्रियों को मिलाया. इस परंपरा के तहत तैयार मिश्रण को आने वाले कई सप्ताह तक सुरक्षित रखकर परिपक्व किया जाएगा, ताकि इसमें मौजूद मेवे, मसाले और अन्य सामग्रियां एक-दूसरे के स्वाद और खुशबू को अच्छी तरह आत्मसात कर सकें. इसके बाद इसी मिश्रण से पारंपरिक क्रिसमस केक और अन्य विशेष व्यंजन तैयार किए जाएंगे.
लेखक गणेश शैली केक मिक्सिंग सेरेमनी में शामिल हुए: लेखक गणेश शैली ने कहा कि-
मसूरी की पहचान केवल पर्यटन और प्राकृतिक सुंदरता तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां की सांस्कृतिक विविधता और विभिन्न त्योहारों को मिलजुलकर मनाने की परंपरा भी शहर की विशेषता है. क्रिसमस जैसे आयोजन आपसी प्रेम, भाईचारे और एकजुटता का संदेश देते हैं. ऐसे आयोजन मसूरी के पर्यटन को भी नई पहचान देते हैं और देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को यहां की खूबसूरत परंपराओं से जोड़ते हैं.
-गणेश शैली, लेखक-
मसूरी में उत्साह और सौहार्द से मनाए जाते हैं त्योहार: नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि मसूरी में हर त्योहार को उत्साह और आपसी सौहार्द के साथ मनाने की परंपरा रही है. क्रिसमस केक मिक्सिंग सेरेमनी जैसी गतिविधियां शहर के उत्सवी माहौल को और आकर्षक बनाती हैं. उन्होंने कहा कि-
मसूरी की प्राकृतिक सुंदरता, विंटर लाइन और यहां की मेहमाननवाजी पर्यटकों को विशेष अनुभव प्रदान करती है. ऐसे आयोजन स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ शहर की सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूत करते हैं.
-मीरा सकलानी, नगर पालिका अध्यक्ष, मसूरी-
केक मिक्सिंग सेरेमनी क्रिसमस के लिए है खास: होटल के महाप्रबंधक गौतम वाली ने बताया कि वार्षिक केक मिक्सिंग सेरेमनी क्रिसमस के सबसे खास और प्रतीक्षित आयोजनों में से एक है. यह केवल केक बनाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक ऐसी परंपरा है जो लोगों को एक साथ जोड़ती है और आपसी सहयोग, खुशहाली, समृद्धि तथा देने की भावना का संदेश देती है. उन्होंने बताया कि-
इस वर्ष भी विभिन्न प्रकार के सूखे मेवे, कैंडिड पील्स और सुगंधित मसालों को चुनिंदा स्पिरिट्स के साथ मिलाकर विशेष मिश्रण तैयार किया गया है. इसे आने वाले सप्ताहों तक परिपक्व होने के लिए रखा जाएगा, जिससे सभी सामग्रियों का स्वाद और खुशबू बेहतर तरीके से विकसित हो सके. इसके बाद इससे पारंपरिक क्रिसमस केक और अन्य उत्सवी व्यंजन तैयार किए जाएंगे.
-गौतम वाली, होटल महाप्रबंधक-
उन्होंने कहा कि इस आयोजन में होटल के अतिथियों, कर्मचारियों और स्थानीय समुदाय की भागीदारी इसे और खास बनाती है. यह आयोजन होटल की विरासत, सामुदायिक सहभागिता और एक साथ खुशियां बांटने की भावना का प्रतीक है.
होटल प्रबंधन के अनुसार, केक मिक्सिंग सेरेमनी के साथ ही क्रिसमस केक और अन्य विशेष व्यंजनों को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. आने वाले सप्ताहों में तैयार मिश्रण से क्रिसमस केक बनाए जाएंगे. मसूरी में इस तरह के आयोजन न केवल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, बल्कि शहर को सर्दियों के पर्यटन और क्रिसमस उत्सव के लिए भी विशेष पहचान दिलाते हैं.