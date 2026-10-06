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राज्यसभा चुनाव को लेकर BJP में उत्साह का माहौल; सीएम की मौजूदगी में प्रत्याशियों का नामांकन

राज्यसभा चुनाव को लेकर BJP में उत्साह का माहौल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राज्यसभा चुनाव के नामांकन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी चुनावी प्रक्रिया को उत्सव के रूप में तब्दील कर दिया है. भाजपा कार्यालय से सभी प्रत्याशी एक साथ नामांकन के लिए विधानसभा के लिए निकले.