Special : सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट से आभूषणों की बढ़ी 'चमक', 40 फीसदी तक बढ़ गए ऑर्डर, कारोबारी बोले- होने वाली है बल्ले-बल्ले...
त्योहारी सीजन में ज्वेलरी से जुड़े बाजार में रौनक लौट सकती है. कारण है, सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट. देखिए आदित्य अत्रे की रिपोर्ट...
Published : November 4, 2026 at 1:41 PM IST
जयपुर: लंबे समय के बाद धनतेरस और दीपावली पर इस बार सोने-चांदी के कारोबार से जुड़े कारोबारियों की आंखों में चमक दिखाई देने लगी है. इसका कारण है सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट. साल 2026 के शुरुआत में ही सोने और चांदी की कीमतों ने रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए थे, खासकर चांदी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और चांदी 4 लाख प्रति किलो तक पहुंच गई थी.
सोना भी करीब 2 लाख के आस पास पहुंच गया था, लेकिन इसके बाद धीरे-धीरे इन दोनों कीमती धातुओं की कीमत टूटने लगी है. बीते एक माह की बात करें तो सोना तकरीबन 8 हजार तक सस्ता हुआ है और चांदी करीब 40 हजार तक सस्ती हुई है. दोनों धातुओं के सस्ते होने के बाद सराफा कारोबारियों के बाद ऑर्डर में करीब 40 फीसदी की बढ़ोतरी देखी जा रही है.
जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अध्यक्ष कैलाश मित्तल का कहना है कि इस बार सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जो खरीदारी के लिए अच्छा मौका है. ऐसे में इस बार धनतेरस और दीपावली पर पर बिक्री में करीब 25 प्रतिशत का इजाफा देखने को मिल सकता है.
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अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हालात सुधरे : मित्तल का कहना है की जिस समय सोने और चांदी के दाम बढ़ रहे थे, उस समय रूस-यूक्रेन और गल्फ देशो में युद्ध के हालात बने हुए थे. बीते कुछ समय से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हालात सुधरे लगे और इन दोनों धातुओं की कीमतों में कमी आई. अंतरराष्ट्रीय हालात बिगड़े तो अचानक सोने और चांदी में निवेश और खरीद बढ़ी.
किस कारण बढ़े भाव ? : मित्तल का कहना है कि महंगाई और आर्थिक अस्थिरता के बीच सोना और चांदी हमेशा से सुरक्षित निवेश विकल्प रहे हैं. यही कारण है कि निवेशक इन दोनों धातुओं की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं थे. खासकर चांदी में लोगों की रूचि बढ़ रही थी, क्योंकि यह सोने की तुलना में किफायती है. हालांकि, इन दोनों कीमती धातुओं की कीमतें बढ़ने का कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता और विश्व में युद्ध के हालात रहे. इसके अलावा अमेरिका की ओर से लगाया गया टैरिफ के कारण भी सोने और चांदी की कीमतें लगातार बढ़ीं.
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किस कारण टूटे दाम ? : मित्तल का कहना है कि महंगाई बढ़ने के मद्देनजर अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने की संभावना से निवेशक सोना-चांदी से दूर हो रहे हैं. इसलिए सोने और चांदी की कीमतों ने गिरावट आ रही है. इतना ही नहीं, मौजूदा हालात को देखते हुए कीमत और घट सकती है. इसके अलावा दीपावली के बाद वेडिंग सीजन भी शुरू हो जाएगा. ऐसे में बिक्री और तेज होने की उम्मीद है.
बाजार में मंदी की मार : सोने चांदी की बढ़ती कीमतों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने की अपील की थी. ज्वेलरी एक्सपोर्टर गजेंद्र लूनीवाल का कहना है कि पिछले एक वर्ष से सोने की कीमतों में लगातार बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल रही थी, जिसके कारण बाजार मंदी की मार झेल रहा था, लेकिन अब घटती कीमतों के बाद बाजार में रौनक देखने को मिली है. बीते एक साल में बढ़ती कीमतों की वजह से आम ग्राहक खरीदारी से दूरी बना रहे थे, जिससे व्यापार पटरी से उतर चुका था.
सोने-चांदी के सिक्के जारी : ज्वेलरी कारोबारी राजू मंगोड़ीवाला का कहना है कि अक्टूबर माह से प्रदेश में त्योहारी सीजन शुरू हो जाता है. पहले नवरात्रा और दशहरा और इसके बाद दीपावली. भारतीय परंपरा में दीपावली, धनतेरस और नवरात्र जैसे त्योहारों पर सोना-चांदी खरीदना शुभ माना जाता है. ऐसे में इस बार कीमतें कम होने पर बाजार में और तेजी देखने को मिल सकती है.
ऑर्डर 40 फीसदी बढ़े : सोना और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट का असर अब सराफा बाजार में दिखाई देने लगा है. कारोबारियों का कहना है कि पहले दीपावली और उसके बाद शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा. सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट के बाद ज्वेलरी कारोबारियों के पास ऑर्डर में करीब 40 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. लंबे समय से ऊंची कीमतों के कारण खरीदारी टाल रहे ग्राहक अब सोने-चांदी के आभूषण खरीदने में रूचि दिखा रहे हैं. खासकर शादी-विवाह के लिए ज्वेलरी खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या में इजाफा हुआ है. कारोबारियों के अनुसार कीमतों में गिरावट से ग्राहकों को बजट के भीतर खरीदारी करने का अवसर मिल रहा है. सोने के साथ चांदी के आभूषणों और अन्य उत्पादों की मांग भी बढ़ रही है. बाजार में बढ़ते ऑर्डर से कारोबारियों को आगामी दिनों में बिक्री बढ़ेगी.