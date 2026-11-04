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Special : सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट से आभूषणों की बढ़ी 'चमक', 40 फीसदी तक बढ़ गए ऑर्डर, कारोबारी बोले- होने वाली है बल्ले-बल्ले...

दिवाली पर हो सकता है रिकॉर्ड कारोबार ( ETV Bharat GFX )

जयपुर: लंबे समय के बाद धनतेरस और दीपावली पर इस बार सोने-चांदी के कारोबार से जुड़े कारोबारियों की आंखों में चमक दिखाई देने लगी है. इसका कारण है सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट. साल 2026 के शुरुआत में ही सोने और चांदी की कीमतों ने रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए थे, खासकर चांदी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और चांदी 4 लाख प्रति किलो तक पहुंच गई थी.

सोना भी करीब 2 लाख के आस पास पहुंच गया था, लेकिन इसके बाद धीरे-धीरे इन दोनों कीमती धातुओं की कीमत टूटने लगी है. बीते एक माह की बात करें तो सोना तकरीबन 8 हजार तक सस्ता हुआ है और चांदी करीब 40 हजार तक सस्ती हुई है. दोनों धातुओं के सस्ते होने के बाद सराफा कारोबारियों के बाद ऑर्डर में करीब 40 फीसदी की बढ़ोतरी देखी जा रही है.

त्योहार में कारोबार, सुनिए क्या कहते हैं जानकार... (ETV Bharat Jaipur) जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अध्यक्ष कैलाश मित्तल का कहना है कि इस बार सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जो खरीदारी के लिए अच्छा मौका है. ऐसे में इस बार धनतेरस और दीपावली पर पर बिक्री में करीब 25 प्रतिशत का इजाफा देखने को मिल सकता है. पढ़ें : दीवाली पर सोना या चांदी? जानें पिछले 10 सालों में किसमें निवेश करने पर मिला बेहतर रिटर्न अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हालात सुधरे : मित्तल का कहना है की जिस समय सोने और चांदी के दाम बढ़ रहे थे, उस समय रूस-यूक्रेन और गल्फ देशो में युद्ध के हालात बने हुए थे. बीते कुछ समय से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हालात सुधरे लगे और इन दोनों धातुओं की कीमतों में कमी आई. अंतरराष्ट्रीय हालात बिगड़े तो अचानक सोने और चांदी में निवेश और खरीद बढ़ी. इस तरह सोना-चांदी के भाव में उतार-चढ़ाव आया... (ETV Bharat GFX) किस कारण बढ़े भाव ? : मित्तल का कहना है कि महंगाई और आर्थिक अस्थिरता के बीच सोना और चांदी हमेशा से सुरक्षित निवेश विकल्प रहे हैं. यही कारण है कि निवेशक इन दोनों धातुओं की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं थे. खासकर चांदी में लोगों की रूचि बढ़ रही थी, क्योंकि यह सोने की तुलना में किफायती है. हालांकि, इन दोनों कीमती धातुओं की कीमतें बढ़ने का कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता और विश्व में युद्ध के हालात रहे. इसके अलावा अमेरिका की ओर से लगाया गया टैरिफ के कारण भी सोने और चांदी की कीमतें लगातार बढ़ीं.