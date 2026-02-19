होली पर मुंबई से बनारस और वडोदरा से गोरखपुर व मऊ के बीच कोटा होकर चलेगी फेस्टिवल स्पेशल, बुकिंग शुरू
रेलवे ने होली त्योहार को देखते हुए विभिन्न स्टेशनों से फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने की व्यवस्था की है.
Published : February 19, 2026 at 1:03 PM IST
कोटा: रेलवे ने होली पर देशभर में 1000 से ज्यादा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलने की घोषणा की है. इनमें कोटा होकर तीन और ट्रेन घोषित की गई हैं, जिनमें मुंबई से बनारस के बीच एसी वीकली स्पेशल ट्रेन है. दूसरी वड़ोदरा से गोरखपुर व तीसरी ट्रेन वड़ोदरा से मऊ के बीच है, यह भी कोटा होकर चलेगी.
कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन का कहना है कि वड़ोदरा गोरखपुर, मुंबई सेंट्रल बनारस व वड़ोदरा मऊ के बीच होली पर चल रही स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग गुरुवार से शुरू हो गई है. इच्छुक यात्री पीआरएस काउंटर और आईआरसीटीसी की वेबसाइट से उनके टिकट ले सकते हैं. आने वाली ट्रेनों में गोरखपुर से वडोदरा व मऊ और बनारस से मुंबई की तरफ से अभी बुकिंग शुरू नहीं हुई है.
मुंबई सेंट्रल बनारस करेगी 4 फेरे: उन्होंने बताया कि ट्रेन नंबर 09183 मुंबई बनारस एसी स्पेशल ट्रेन 4 से 25 मार्च के बीच चार फेरे करेगी. यह ट्रेन बुधवार को मुंबई सेंट्रल से रात 10:30 बजे रवाना होगी. इसके बाद अगले दिन गुरुवार दोपहर 12:10 पर कोटा और शुक्रवार सुबह 10:30 बजे बनारस पहुंच जाएगी. इसी तरह ट्रेन नंबर 09184 बनारस मुंबई सेंट्रल एसी स्पेशल ट्रेन 6 से 27 मार्च के बीच चलेगी. जिसमें ट्रेन हर शुक्रवार को वाराणसी से दोपहर 2:30 बजे रवाना होगी. इसके बाद अगले दिन शनिवार दोपहर 1:40 बजे कोटा और रविवार तड़के 4:20 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंच जाएगी.
वडोदरा गोरखपुर करेगी 5 फेरे: ट्रेन नंबर 09111 वडोदरा गोरखपुर वीकली फेस्टिवल स्पेशल 23 फरवरी से 23 मार्च के बीच पांच फेरे करेगी. यह ट्रेन सोमवार शाम 7:00 बजे वडोदरा से रवाना होगी. इसके बाद अगले दिन मंगलवार तड़के 2:40 पर कोटा पहुंचेगी, मंगलवार को रात 11:30 पर गोरखपुर पहुंच जाएगी. ट्रेन नंबर 09112 गोरखपुर वडोदरा वीकली स्पेशल 25 फरवरी से 25 मार्च के बीच चलेगी. जिसके तहत ट्रेन गोरखपुर से बुधवार सुबह 5:00 रवाना होगी, इसके बाद रात 12:25 पर कोटा और अगले दिन गुरुवार सुबह 8:35 बजे वड़ोदरा पहुंच जाएगी. यह ट्रेन राजस्थान में भरतपुर, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, कोटा रुकेगी.
वडोदरा मऊ करेगी 6 फेरे: ट्रेन नम्बर 09195 वडोदरा मऊ वीकली फेस्टिवल स्पेशल 21 फरवरी से 28 मार्च के बीच 6 फेरे करेगी. यह ट्रेन वड़ोदरा से हर शनिवार शाम 7:00 बजे रवाना होगी. इसके बाद अगले दिन रविवार तड़के 2:35 पर कोटा पहुंचेगी. वही रविवार शाम 8:45 पर मऊ पहुंच जाएगी. वापसी में ट्रेन नंबर 09196 मऊ वडोदरा वीकली फेस्टिवल स्पेशल 22 फरवरी से 29 मार्च के बीच चलेगी. जिसमें मऊ से रविवार रात 11:15 पर रवाना होगी. इसके बाद सोमवार शाम 4:15 पर कोटा पहुंचेगी. देर रात 12:45 पर वडोदरा पहुंच जाएगी. ट्रेन आते और जाते समय राजस्थान में बयाना और कोटा स्टॉपेज करेगी.