होली पर मुंबई से बनारस और वडोदरा से गोरखपुर व मऊ के बीच कोटा होकर चलेगी फेस्टिवल स्पेशल, बुकिंग शुरू

कोटा रेलवे स्टेशन ( Etv Bharat Kota )

कोटा: रेलवे ने होली पर देशभर में 1000 से ज्यादा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलने की घोषणा की है. इनमें कोटा होकर तीन और ट्रेन घोषित की गई हैं, जिनमें मुंबई से बनारस के बीच एसी वीकली स्पेशल ट्रेन है. दूसरी वड़ोदरा से गोरखपुर व तीसरी ट्रेन वड़ोदरा से मऊ के बीच है, यह भी कोटा होकर चलेगी. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन का कहना है कि वड़ोदरा गोरखपुर, मुंबई सेंट्रल बनारस व वड़ोदरा मऊ के बीच होली पर चल रही स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग गुरुवार से शुरू हो गई है. इच्छुक यात्री पीआरएस काउंटर और आईआरसीटीसी की वेबसाइट से उनके टिकट ले सकते हैं. आने वाली ट्रेनों में गोरखपुर से वडोदरा व मऊ और बनारस से मुंबई की तरफ से अभी बुकिंग शुरू नहीं हुई है. मुंबई सेंट्रल बनारस करेगी 4 फेरे: उन्होंने बताया कि ट्रेन नंबर 09183 मुंबई बनारस एसी स्पेशल ट्रेन 4 से 25 मार्च के बीच चार फेरे करेगी. यह ट्रेन बुधवार को मुंबई सेंट्रल से रात 10:30 बजे रवाना होगी. इसके बाद अगले दिन गुरुवार दोपहर 12:10 पर कोटा और शुक्रवार सुबह 10:30 बजे बनारस पहुंच जाएगी. इसी तरह ट्रेन नंबर 09184 बनारस मुंबई सेंट्रल एसी स्पेशल ट्रेन 6 से 27 मार्च के बीच चलेगी. जिसमें ट्रेन हर शुक्रवार को वाराणसी से दोपहर 2:30 बजे रवाना होगी. इसके बाद अगले दिन शनिवार दोपहर 1:40 बजे कोटा और रविवार तड़के 4:20 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंच जाएगी.