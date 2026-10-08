लखनऊ से गुजरेंगी ये फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, मुंबई के यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत
लखनऊ से मुंबई जाने और मुंबई से लखनऊ आने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 9:25 AM IST
लखनऊ: आगामी त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन यात्रियों की सुविधा के लिए 01079/01080 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुम्बई)-गोरखपुर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुम्बई) त्यौहार विशेष ट्रेन का संचालन कर रहा है. छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुम्बई) से 16 अक्टूबर से 16 नवम्बर तक और गोरखपुर से 18 अक्टूबर से 18 नवम्बर तक प्रतिदिन 32 फेरों के लिए इस ट्रेन का संचालन होगा. इस ट्रेन के संचालित होने से लखनऊ से मुंबई जाने और मुंबई से लखनऊ आने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.
पूर्वोत्तर रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि 01079 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुम्बई)-गोरखपुर त्यौहार विशेष ट्रेन 16 अक्टूबर से 16 नवम्बर तक प्रतिदिन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से 22.30 बजे चलकर दादर से 22.47 बजे, ठाणे से 23.20 बजे, कल्याण जं. से 23.50 बजे रवाना होगी. दूसरे दिन नासिक रोड से 02.25 बजे, मनमाड से 03.20 बजे, जलगांव से 05.23 बजे, भुसावल से 06.00 बजे, खंडवा से 09.05 बजे, इटारसी से 13.15 बजे, भोपाल से 16.00 बजे, बीना जं. से 18.50 बजे, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जं. से 22.15, उरई से 23.32 बजे चलेगी. तीसरे दिन कानपुर सेंट्रल से 02.20 बजे, लखनऊ (उत्तर रेलवे) से 04.15 बजे, गोंडा से 06.35 बजे, मनकापुर से 06.57 बजे, बस्ती से 07.55 बजे और खलीलाबाद से 08.30 बजे छूटकर 10 बजे गोरखपुर पहुंचेगी.
वापसी यात्रा में 01080 गोरखपुर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुम्बई) त्यौहार विशेष ट्रेन 18 अक्टूबर से 18 नवम्बर तक प्रतिदिन गोरखपुर से 14.30 बजे चलकर खलीलाबाद से 15.05 बजे, बस्ती से 15.45 बजे, मनकापुर से 16.27 बजे, गोंडा से 17.00 बजे, लखनऊ (उत्तर रेलवे) से 19.55 बजे, कानपुर सेंट्रल से 22.25 बजे रवाना होगी.
दूसरे दिन उरई से 00.07 बजे, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जं. से 02.15 बजे, बीना जं. से 06.15 बजे, भोपाल से 08.30 बजे, इटारसी से 10.10 बजे, खंडवा से 13.43 बजे, भुसावल से 15.25 बजे, जलगांव से 15.53 बजे, मनमाड से 18.00 बजे, नासिक रोड से 19.03 बजे, कल्याण जं. से 23.40 बजे, ठाणे से 23.58 बजे चलेगी. तीसरे दिन दादर से 00.20 बजे छूटकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस 00.40 बजे पहुंचेगी.
उन्होंने बताया कि इस ट्रेन में शयनयान श्रेणी के 11, सामान्य द्वितीय श्रेणी के पांच, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के चार और एसएलआर के दो कोचों सहित कुल 22 कोच लगाए जाएंगे.
ये भी पढ़ेंः मतदाता सूची से गायब हुए 2 करोड़ से ज्यादा नाम, कांग्रेस ने पूछा- कहां गए यूपी के वोटर्स?