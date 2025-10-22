यात्रियों के लिए खुशखबरी: जोधपुर से कोलकाता और बांद्रा के लिए चलेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें
त्योहारों को देखते हुए जोधपुर से कोलकाता और बांद्रा टर्मिनस के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है.
Published : October 22, 2025 at 10:10 AM IST
जोधपुर: त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने जोधपुर-कोलकाता-जोधपुर (01 ट्रिप) स्पेशल रेलसेवा की घोषणा की है. उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि गाड़ी संख्या 04837, जोधपुर-कोलकाता स्पेशल रेलसेवा 24 अक्टूबर शुक्रवार को रात 10:30 बजे जोधपुर से रवाना होगी.
शशि किरण ने बताया कि यह ट्रेन जयपुर स्टेशन पर शनिवार सुबह 3:40 बजे पहुंचेगी और 3:50 बजे प्रस्थान कर रविवार दोपहर 12:25 बजे कोलकाता पहुंचेगी. वहीं, वापसी में गाड़ी संख्या 04838, कोलकाता-जोधपुर स्पेशल रेलसेवा 26 अक्टूबर रविवार को दोपहर 3:25 बजे कोलकाता से रवाना होकर सोमवार रात 10:55 बजे जयपुर पहुंचेगी और 11:05 बजे प्रस्थान कर मंगलवार सुबह 4:00 बजे जोधपुर पहुंचेगी.
इन स्टेशनों पर ट्रेन का ठहराव: इस ट्रेन के स्टॉपेज मेड़ता रोड, डेगाना, मकराना, कुचामन सिटी, फुलेरा, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, बांदीकुई, भरतपुर, ईदगाह, टूंडला, इटावा, गोविंदपुरी, सूबेदारगंज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी ऑन सोन, अनुग्रह नारायण रोड, गया, कोडरमा, हजारीबाग रोड, पारसनाथ, एनएससीबी जंक्शन गोमो, धनबाद, प्रधान खांटा जंक्शन, आसनसोल, दुर्गापुर, वर्धमान, बेण्डेल और नैहाटी स्टेशनों पर होगा. इस ट्रेन में कुल 20 डिब्बे होंगे जिनमें 1 सेकंड एसी, 6 थर्ड एसी, 3 थर्ड एसी इकोनॉमी, 4 द्वितीय शयनयान श्रेणी, 4 साधारण श्रेणी और 2 पावर कार शामिल हैं.
जोधपुर-बांद्रा टर्मिनस फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन: उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि जोधपुर-बांद्रा टर्मिनस के बीच भी दो ट्रिप साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं. ट्रेन नंबर 04825, जोधपुर-बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल 22 व 29 अक्टूबर को बुधवार शाम 5:30 बजे जोधपुर से रवाना होगी. यह ट्रेन जयपुर स्टेशन पर रात 11:30 बजे पहुंचेगी और 11:40 बजे प्रस्थान कर अगले दिन शाम 6:20 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी. वहीं, ट्रेन नंबर 04826, बांद्रा टर्मिनस-जोधपुर साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल 23 व 30 अक्टूबर को गुरुवार रात 9:20 बजे बांद्रा टर्मिनस से रवाना होगी. यह ट्रेन अगले दिन शाम 4:05 बजे जयपुर पहुंचेगी और 4:15 बजे प्रस्थान कर रात 9:45 बजे जोधपुर पहुंचेगी.
इन मार्गों पर होगा ठहराव: सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा के अनुसार ट्रेन का ठहराव गोटन, मेड़ता रोड, रेन, डेगाना, मकराना, कुचामन सिटी, नावां सिटी, फुलेरा, जयपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा, रतलाम, वडोदरा, भरूच, सूरत, वापी और बोरीवली स्टेशनों पर होगा. उन्होंने कहा कि इन स्पेशल ट्रेनों से त्योहारों पर यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और लंबी दूरी की यात्रा में सुविधा सुनिश्चित होगी.