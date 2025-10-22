ETV Bharat / state

यात्रियों के लिए खुशखबरी: जोधपुर से कोलकाता और बांद्रा के लिए चलेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें

भारतीय रेल ( ETV Bharat File Photo )

जोधपुर: त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने जोधपुर-कोलकाता-जोधपुर (01 ट्रिप) स्पेशल रेलसेवा की घोषणा की है. उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि गाड़ी संख्या 04837, जोधपुर-कोलकाता स्पेशल रेलसेवा 24 अक्टूबर शुक्रवार को रात 10:30 बजे जोधपुर से रवाना होगी. शशि किरण ने बताया कि यह ट्रेन जयपुर स्टेशन पर शनिवार सुबह 3:40 बजे पहुंचेगी और 3:50 बजे प्रस्थान कर रविवार दोपहर 12:25 बजे कोलकाता पहुंचेगी. वहीं, वापसी में गाड़ी संख्या 04838, कोलकाता-जोधपुर स्पेशल रेलसेवा 26 अक्टूबर रविवार को दोपहर 3:25 बजे कोलकाता से रवाना होकर सोमवार रात 10:55 बजे जयपुर पहुंचेगी और 11:05 बजे प्रस्थान कर मंगलवार सुबह 4:00 बजे जोधपुर पहुंचेगी. इसे भी पढ़ें- हिसार से कोटा के सोगरिया के बीच जयपुर व सीकर होकर चलेगी स्पेशल ट्रेन, आज से शुरू हो रही है बुकिंग इन स्टेशनों पर ट्रेन का ठहराव: इस ट्रेन के स्टॉपेज मेड़ता रोड, डेगाना, मकराना, कुचामन सिटी, फुलेरा, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, बांदीकुई, भरतपुर, ईदगाह, टूंडला, इटावा, गोविंदपुरी, सूबेदारगंज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी ऑन सोन, अनुग्रह नारायण रोड, गया, कोडरमा, हजारीबाग रोड, पारसनाथ, एनएससीबी जंक्शन गोमो, धनबाद, प्रधान खांटा जंक्शन, आसनसोल, दुर्गापुर, वर्धमान, बेण्डेल और नैहाटी स्टेशनों पर होगा. इस ट्रेन में कुल 20 डिब्बे होंगे जिनमें 1 सेकंड एसी, 6 थर्ड एसी, 3 थर्ड एसी इकोनॉमी, 4 द्वितीय शयनयान श्रेणी, 4 साधारण श्रेणी और 2 पावर कार शामिल हैं.