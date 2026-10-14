त्योहारों पर रेलवे की सौगात, हुब्बल्लि, बेंगलुरु और दिल्ली समेत कई शहरों के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें
त्योहारों को लेकर रेलवे ने हुब्बल्लि, बेंगलुरु, अमृतसर, उधना समेत कई शहरों के लिए स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट जारी की हैं. रिपोर्ट-अमित कुमार
Published : October 14, 2026 at 8:51 PM IST
समस्तीपुर: आगामी पर्व-त्योहारों के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर रेलवे द्वारा कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है. इसी कड़ी में हुब्बल्लि, बेंगलुरु, नागपुर, उधना, अमृतसर, दिल्ली एवं गोरखपुर जैसे प्रमुख शहरों तथा समस्तीपुर मंडल के विभिन्न स्टेशनों के मध्य स्पेशल ट्रेनों के परिचालन को हरी झंडी दी गयी है. समस्तीपुर रेल मंडल जनसंर्पक विभाग के मीडिया प्रभारी आर. के. सिंह ने इसकी जानकारी उपलब्ध कराते हुए संबंधित ट्रेनों का विवरण व समयसारणी जारी किया है.
हुब्बल्लि-मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन
गाड़ी संख्या 07315/07316 हुब्बल्लि-मुजफ्फरपुर-हुब्बल्लि स्पेशल ट्रेन हाजीपुर, पाटलिपुत्र, डीडीयू, प्रयागराज छिवकी, जबलपुर, भुसावल और पुणे के रास्ते चलेगी. गाड़ी संख्या 07315 हुब्बल्लि-मुजफ्फरपुर स्पेशल 13.10.2026 से 24.11.2026 तक प्रत्येक मंगलवार को हुब्बल्लि से 16.45 बजे खुलकर बुधवार को 04.45 बजे पुणे पहुंचेगी. इसके बाद गुरुवार को 08.30 बजे डीडीयू, 09.40 बजे बक्सर, 10.33 बजे आरा, 11.23 बजे दानापुर, 12.00 बजे पाटलिपुत्र और 13.00 बजे हाजीपुर रुकते हुए 14.30 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी.
मुजफ्फरपुर-हुब्बल्लि वापसी
वापसी में गाड़ी संख्या 07316 मुजफ्फरपुर-हुब्बल्लि स्पेशल 16.10.2026 से 27.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को मुजफ्फरपुर से 08.40 बजे खुलेगी. यह ट्रेन 09.55 बजे हाजीपुर, 10.50 बजे पाटलिपुत्र, 11.18 बजे दानापुर, 11.50 बजे आरा, 12.56 बजे बक्सर और 16.00 बजे डीडीयू सहित विभिन्न स्टेशनों पर रुकेगी. इसके बाद शनिवार को 19.40 बजे पुणे एवं रविवार को 07.30 बजे हुब्बल्लि पहुंचेगी. इस ट्रेन के चलने से दक्षिण भारत जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी.
यशवंतपुर-सहरसा स्पेशल ट्रेन
गाड़ी संख्या 06581/06582 यशवंतपुर-सहरसा-यशवंतपुर (बेंगलुरु) स्पेशल मानसी, खगड़िया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, डीडीयू, प्रयागराज छिवकी और नागपुर के रास्ते चलेगी. गाड़ी संख्या 06581 यशवंतपुर (बेंगलुरू)-सहरसा स्पेशल 11.10.2026 से 29.11.2026 तक प्रत्येक रविवार को यशवंतपुर से 07.00 बजे खुलेगी. अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए मंगलवार को 07.50 बजे डीडीयू, 09.18 बजे बक्सर, 10.18 बजे आरा, 11.13 बजे दानापुर, 11.30 बजे पाटलिपुत्र, 12.25 बजे सोनपुर और 12.37 बजे हाजीपुर पहुंचेगी.
सहरसा तक यशवंतपुर ट्रेन के स्टॉपेज
यह ट्रेन मुजफ्फरपुर 14.20 बजे, समस्तीपुर 15.40 बजे, हसनपुर रोड 16.40 बजे, सलौना 17.20 बजे, खगड़िया 18.30 बजे, मानसी 18.48 बजे और सिमरी बख्तियारपुर 19.19 बजे रुकते हुए 20.20 बजे सहरसा पहुंचेगी. वापसी में गाड़ी संख्या 06582 सहरसा-यशवंतपुर स्पेशल 14.10.2026 से 02.12.2026 तक प्रत्येक बुधवार को सहरसा से 05.55 बजे खुलकर 06.15 बजे सिमरी बख्तियारपुर, 06.53 बजे मानसी, 07.05 बजे खगड़िया, 07.32 बजे सलौना और 07.48 बजे हसनपुर रोड पहुंचेगी.
यशवंतपुर वापसी ट्रेन का समय
आगे यही ट्रेन 09.45 बजे समस्तीपुर, 11.20 बजे मुजफ्फरपुर, 12.10 बजे हाजीपुर, 12.25 बजे सोनपुर, 13.10 बजे पाटलिपुत्र, 13.35 बजे दानापुर, 14.13 बजे आरा, 15.01 बजे बक्सर और 17.00 बजे डीडीयू सहित विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए शुक्रवार को 16.00 बजे यशवंतपुर पहुंचेगी. यह स्पेशल ट्रेन बेंगलुरु और बिहार के बीच यात्रा करने वाले कामगारों और त्योहार में घर आने वाले लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी.
नागपुर-समस्तीपुर स्पेशल
गाड़ी संख्या 01207/01208 नागपुर-समस्तीपुर-नागपुर स्पेशल ट्रेन हाजीपुर, छपरा, गोरखपुर, कानपुर, भोपाल और इटारसी के रास्ते चलाई जाएगी. गाड़ी संख्या 01207 नागपुर-समस्तीपुर स्पेशल 21.10.2026 से 11.11.2026 तक प्रत्येक बुधवार को नागपुर से 10.40 बजे खुलेगी. यह ट्रेन विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए गुरुवार को 20.28 बजे सोनपुर, 20.40 बजे हाजीपुर एवं 22.25 बजे मुजफ्फरपुर रुकते हुए 23.45 बजे समस्तीपुर पहुंचेगी. इससे मध्य भारत से कनेक्टिविटी बेहतर होगी.
समस्तीपुर-नागपुर वापसी ट्रेन
वापसी में गाड़ी संख्या 01208 समस्तीपुर-गोरखपुर स्पेशल 23.10.2026 से 13.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को समस्तीपुर से 03.00 बजे खुलकर 04.15 बजे मुजफ्फरपुर, 05.10 बजे हाजीपुर सहित विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए शनिवार को 03.20 बजे भोपाल एवं 11.30 बजे नागपुर पहुंचेगी. उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों को इस गाड़ी के परिचालन से छठ और दीपावली के समय बर्थ की उपलब्धता में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
अमृतसर-मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन का मार्ग
गाड़ी संख्या 04640/04639 छेहरटा (अमृतसर)-मुजफ्फरपुर-छेहरटा (अमृतसर) स्पेशल सगौली, बेतिया, नरकटियागंज, गोरखपुर, मुरादाबाद, लुधियाना और अमृतसर के रास्ते चलेगी. गाड़ी संख्या 04640 छेरहटा-मुजफ्फरपुर स्पेशल 19.10.2026 से 30.11.2026 तक प्रत्येक सोमवार को छेरहटा से 08.35 बजे खुलकर 09.00 बजे अमृतसर पहुंचेगी. इसके बाद अगले दिन 08.38 बजे बगहा, 09.25 बजे नरकटियागंज, 10.08 बजे बेतिया और 10.38 बजे सगौली रुकते हुए 13.10 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी.
मुजफ्फरपुर-छेहरटा वापसी ट्रेन
वापसी में गाड़ी संख्या 04639 मुजफ्फरपुर-छेरहटा स्पेशल 20.10.2026 से 01.12.2026 तक प्रत्येक मंगलवार को मुजफ्फरपुर से 16.00 बजे खुलेगी. यह ट्रेन 18.03 बजे सगौली, 18.28 बजे बेतिया, 19.50 बजे नरकटियागंज एवं 20.47 बजे बगहा सहित अन्य स्टेशनों पर रुकेगी. इसके बाद अगले दिन 21.00 बजे अमृतसर तथा 21.30 बजे छेरहटा पहुंचेगी. पंजाब की तरफ रहने वाले प्रवासियों के लिए यह ट्रेन सीधे तौर पर उपयोगी होगी.
अमृतसर-जयनगर स्पेशल रूट और समय
गाड़ी संख्या 04652/04651 अमृतसर-जयनगर-अमृतसर स्पेशल दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, बलिया, लखनऊ, दिल्ली और लुधियाना के रास्ते चलेगी. गाड़ी संख्या 04652 अमृतसर-जयनगर स्पेशल 16.10.2026 से 29.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार, रविवार एवं बुधवार को अमृतसर से 10.55 बजे खुलकर 17.40 बजे दिल्ली पहुंचेगी. अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन 14.45 बजे मुजफ्फरपुर, 16.10 समस्तीपुर और 17.30 बजे दरभंगा रुकते हुए 20.00 बजे जयनगर पहुंचेगी.
जयनगर-अमृतसर वापसी स्पेशल का शेड्यूल
वापसी में गाड़ी संख्या 04651 जयनगर-अमृतसर स्पेशल 18.10.2026 से 01.12.2026 तक प्रत्येक रविवार, मंगलवार एवं शुक्रवार को जयनगर से 04.15 बजे खुलेगी. यह ट्रेन 04.40 बजे मधुबनी, 05.25 बजे दरभंगा, 07.00 बजे समस्तीपुर, 08.20 बजे मुजफ्फरपुर और अगले दिन 07.00 बजे दिल्ली सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए 15.00 बजे अमृतसर पहुंचेगी. दिल्ली और पंजाब के रूट पर होने वाली भारी भीड़ को यह ट्रेन संभालेगी.
नारंगी-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन की टाइमिंग
गाड़ी संख्या 05633/05634 नारंगी-गोरखपुर-नारंगी स्पेशल गुवाहाटी, कामाख्या, कटिहार, बरौनी, शाहपुर पटोरी, हाजीपुर और छपरा के रास्ते चलेगी. गाड़ी संख्या 05633 नारंगी-गोरखपुर स्पेशल 16.10.2026 से 27.11.2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को नारंगी से 20.00 बजे खुलकर 20.20 बजे गुवाहाटी और 20.45 बजे कामाख्या पहुंचेगी. अगले दिन 09.00 बजे कटिहार, 11.30 बजे खगड़िया, 12.40 बजे बरौनी और 15.00 बजे हाजीपुर रुकते हुए 21.40 बजे गोरखपुर पहुंचेगी.
गोरखपुर-नारंगी वापसी ट्रेन की समयसारणी
वापसी में गाड़ी सं. 05634 गोरखपुर-नारंगी स्पेशल 18.10.2026 से 29.11.2026 तक प्रत्येक रविवार को गोरखपुर से 01.10 बजे खुलेगी. विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए यह ट्रेन 06.55 बजे हाजीपुर, 09.05 बजे बरौनी, 14.15 बजे कटिहार पहुंचेगी. अगले दिन 01.10 बजे कामाख्या, 01.30 बजे गुवाहाटी एवं 03.00 बजे नारंगी पहुंचेगी. असम और पूर्वोत्तर भारत से उत्तर प्रदेश और बिहार आने-जाने वाले यात्रियों को इससे सीधा लाभ मिलेगा.
उधना-जयनगर अनारक्षित स्पेशल का समय
गाड़ी संख्या 09073/09074 उधना-जयनगर-उधना अनारक्षित स्पेशल दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, डीडीयू, बीना और उज्जैन के रास्ते चलेगी. गाड़ी संख्या 09073 उधना-जयनगर अनारक्षित स्पेशल 18.10.2026 और 25.10.2026 (रविवार) को उधना से 09.50 बजे खुलेगी. सोमवार को 17.00 बजे डीडीयू, 20.55 बजे दानापुर, 21.25 बजे पाटलिपुत्र, 22.15 बजे सोनपुर, 22.30 बजे हाजीपुर, 23.40 बजे मुजफ्फरपुर, मंगलवार को 01.30 बजे समस्तीपुर, 02.35 बजे दरभंगा और 04.30 बजे मधुबनी रुकते हुए 05.30 बजे जयनगर पहुंचेगी.
जयनगर-उधना वापसी स्पेशल ट्रेन का मार्ग
गाड़ी संख्या 09074 जयनगर-उधना स्पेशल 20.10.2026 और 27.10.2026 (मंगलवार) को जयनगर से 09.00 बजे खुलेगी. यह ट्रेन 09.40 बजे मधुबनी, 11.55 बजे दरभंगा, 14.28 बजे समस्तीपुर, 16.10 बजे मुजफ्फरपुर, 18.25 बजे हाजीपुर, 19.40 बजे सोनपुर, 20.30 बजे पाटलिपुत्र, 20.55 बजे दानापुर पहुंचेगी. इसके बाद बुधवार को 00.10 बजे डीडीयू, 21.45 बजे उज्जैन सहित विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए गुरुवार को 07.30 बजे उधना पहुंचेगी.
उधना-जयनगर दूसरी अनारक्षित स्पेशल ट्रेन
गाड़ी संख्या 09071/09072 उधना-जयनगर-उधना अनारक्षित स्पेशल भी दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, डीडीयू, बीना और उज्जैन के रास्ते चलेगी. गाड़ी संख्या 09071 उधना-जयनगर अनारक्षित स्पेशल 18.10.2026 और 25.10.2026 (रविवार) को उधना से 15.45 बजे खुलेगी. सोमवार को 21.40 बजे डीडीयू, मंगलवार को 00.15 बजे दानापुर, 00.40 बजे पाटलिपुत्र, 01.23 बजे सोनपुर, 01.35 बजे हाजीपुर, 04.30 बजे मुजफ्फरपुर, 05.25 बजे समस्तीपुर, 07.10 बजे दरभंगा और 08.30 बजे मधुबनी रुकते हुए 11.30 बजे जयनगर पहुंचेगी.
जयनगर-उधना दूसरी वापसी स्पेशल का शेड्यूल
गाड़ी संख्या 09072 जयनगर-उधना स्पेशल 20.10.2026 और 27.10.2026 (मंगलवार) को जयनगर से 13.30 बजे खुलेगी. यह गाड़ी 13.55 बजे मधुबनी, 15.00 बजे दरभंगा, 16.35 बजे समस्तीपुर, 18.40 बजे मुजफ्फरपुर, 19.43 बजे हाजीपुर, 20.05 बजे सोनपुर, 22.00 बजे पाटलिपुत्र और 22.25 बजे दानापुर पहुंचेगी. इसके बाद बुधवार को 02.10 बजे डीडीयू, 23.15 बजे उज्जैन सहित विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए गुरुवार को 08.30 बजे उधना पहुंचेगी.
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