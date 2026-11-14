यात्रीगण कृपया ध्यान दें! बिहार से दिल्ली जाने वाली कई स्पेशल ट्रेनें रद्द, कानपुर रूट पर भी असर
पटना और दरभंगा से दिल्ली जाने वाली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें निरस्त, कई का बदला रूट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 6:12 PM IST
कानपुर: अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में चल रहे यार्ड रीमॉडलिंग कार्य और अन्य परिचालनिक कारणों से रेलवे ने कई ट्रेनों को निरस्त करने व कुछ के मार्ग बदलने का फैसला लिया है. ऐसे में रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है और इसका सीधा असर कानपुर सेंट्रल होकर गुजरने वाली गाड़ियों और दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों पर पड़ेगा.
उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि परिचालनिक कारणों से पूर्व मध्य रेलवे की कुछ आरक्षित फेस्टिवल स्पेशल गाड़ियों को रद्द किया गया है. इसके तहत ट्रेन नंबर 04067 पटना-नई दिल्ली आरक्षित फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस शनिवार को पटना जंक्शन से निरस्त रहेगी. इसी तरह ट्रेन नंबर 04079 दरभंगा-नई दिल्ली आरक्षित फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस रविवार 15 नवंबर को दरभंगा जंक्शन से नहीं चलेगी.
संबलपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस रद्द
दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के अंतर्गत धुतरा स्टेशन और एमसीएल ब्लॉक केबिन पर फ्लाईओवर लाइन की कमिशनिंग के लिए यार्ड रीमॉडलिंग का काम किया जा रहा है. इस नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कानपुर सेंट्रल से होकर गुजरने वाली ट्रेन नंबर 18309 संबलपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस अपने प्रारंभिक स्टेशन से 25 जनवरी को निरस्त रहेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 18310 जम्मूतवी-संबलपुर एक्सप्रेस 28 जनवरी को प्रारंभिक स्टेशन से संचालित नहीं की जाएगी.
भुवनेश्वर-आनंद विहार राजधानी एक्सप्रेस
रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए एक प्रमुख राजधानी ट्रेन के मार्ग में भी बदलाव किया है. ट्रेन नंबर 22805 भुवनेश्वर-आनंद विहार टर्मिनल राजधानी एक्सप्रेस 30 को अपने निर्धारित मार्ग कटक-अनुगुल-झारसुगुड़ा-राउरकेला-चक्रधरपुर-गोमो के बजाय बदले हुए रास्ते से चलेगी. यह ट्रेन अब परिवर्तित मार्ग कटक-भद्रक-हिजली-मिदनापुर-आद्रा-गोमो होकर अपने गंतव्य तक जाएगी. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि सफर पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन की वर्तमान स्थिति की जांच जरूर कर लें.
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