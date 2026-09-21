Festival Special Trains: कोटा से पटना और लखनऊ से वलसाड के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेनें, मिल रहे हैं कंफर्म टिकट
कोटा के सोगरिया से पटना के दानापुर तक पूजा स्पेशल और लखनऊ के गोमती नगर से वलसाड फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलेगी.
Published : September 21, 2026 at 9:08 AM IST
कोटा: रेलवे ने फेस्टिवल सीजन की तैयारी शुरू कर दी है और यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा कंफर्म टिकट उपलब्ध कराने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. इसी के तहत कोटा के सोगरिया स्टेशन से बिहार के पटना के दानापुर तक पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. जबकि उत्तरप्रदेश के लखनऊ के उपनगरीय स्टेशन गोमती नगर से गुजरात के वलसाड तक कोटा होकर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलेगी.
कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि 10 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच ट्रेन नंबर 09823 सोगरिया-दानापुर पूजा स्पेशल ट्रेन चलेगी. वापसी में यह ट्रेन नंबर 09824 दानापुर-सोगरिया पूजा स्पेशल 12 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच चलेगी. दोनों तरफ से ट्रेन 6-6 ट्रिप करेगी. ट्रेन में बुकिंग शुरू हो गई है और दोनों तरफ से कंफर्म टिकट मिल रहे हैं. यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट और पीआरएस काउंटर से अपने टिकट ले सकते हैं. ट्रेन में स्लीपर, थर्ड एसी इकोनॉमी, थर्ड एसी, सेकंड एसी इकोनॉमी, फर्स्ट एसी के साथ जनरल कोच भी है.
सोगरिया से चलने वाली ट्रेन शनिवार रात 11:10 बजे चलेगी और रविवार रात 11:45 बजे दानापुर पहुंच जाएगी. वापसी में दानापुर से ट्रेन सोमवार रात 12:15 बजे चलेगी और बुधवार तड़के 3:45 बजे सोगरिया पहुंच जाएगी. ट्रेन दोनों दिशाओं में बारां, सालपुरा, छबड़ा गुगोर, रूठियाई, गुना, अशोक नगर, महादेवखेड़ी, सागर, दमोह, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर व आरा स्टेशन पर रुकेगी.
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लखनऊ से वलसाड फेस्टिवल स्पेशल: पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक ने बताया कि गुजरात के वलसाड से उत्तर प्रदेश के लखनऊ के बीच दिवाली के अवसर पर वीकली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. जिसमें यह ट्रेन उत्तर प्रदेश के लखनऊ के उपनगरीय स्टेशन गोमती नगर जाएगी. यह ट्रेन 05033 गोमती नगर-वलसाड 5 अक्टूबर से 23 नवंबर के बीच चलेगी. वापसी में यह ट्रेन 05034 वलसाड-गोमती नगर स्पेशल 6 अक्टूबर से 24 नवंबर के बीच चलेगी. ट्रेन दोनों तरफ से आठ-आठ ट्रिप करेगी.
गोमती नगर से ट्रेन सोमवार दोपहर 2:00 बजे रवाना होगी. इसके बाद अगले दिन मंगलवार तड़के 3:55 बजे कोटा पहुंचेगी, वहीं शाम 5:00 बजे वलसाड पहुंच जाएगी. इसी तरह वापसी में ट्रेन वलसाड से मंगलवार रात 10:15 बजे रवाना होगी. बुधवार सुबह 9:30 बजे कोटा और मध्य रात्रि के बाद 2:00 बजे गोमती नगर पहुंच जाएगी.
दोनों तरफ से बुकिंग शुरू: ट्रेन में गोमती नगर और वलसाड दोनों तरफ से बुकिंग शुरू हो गई है. ट्रेन में स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी के साथ-साथ जनरल कोच भी लगाए जाएंगे. ट्रेन में फिलहाल दोनों तरफ से कंफर्म टिकट मिल रहे हैं. ट्रेन आते और जाते समय नवसारी, सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा, बयाना, ईदगाह आगरा, टूंडला, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग व बादशाह नगर स्टेशन पर रुकेगी.