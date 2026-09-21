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Festival Special Trains: कोटा से पटना और लखनऊ से वलसाड के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेनें, मिल रहे हैं कंफर्म टिकट

कोटा डीआरएम ऑफिस ( ETV Bharat Kota )

कोटा: रेलवे ने फेस्टिवल सीजन की तैयारी शुरू कर दी है और यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा कंफर्म टिकट उपलब्ध कराने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. इसी के तहत कोटा के सोगरिया स्टेशन से बिहार के पटना के दानापुर तक पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. जबकि उत्तरप्रदेश के लखनऊ के उपनगरीय स्टेशन गोमती नगर से गुजरात के वलसाड तक कोटा होकर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलेगी. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि 10 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच ट्रेन नंबर 09823 सोगरिया-दानापुर पूजा स्पेशल ट्रेन चलेगी. वापसी में यह ट्रेन नंबर 09824 दानापुर-सोगरिया पूजा स्पेशल 12 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच चलेगी. दोनों तरफ से ट्रेन 6-6 ट्रिप करेगी. ट्रेन में बुकिंग शुरू हो गई है और दोनों तरफ से कंफर्म टिकट मिल रहे हैं. यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट और पीआरएस काउंटर से अपने टिकट ले सकते हैं. ट्रेन में स्लीपर, थर्ड एसी इकोनॉमी, थर्ड एसी, सेकंड एसी इकोनॉमी, फर्स्ट एसी के साथ जनरल कोच भी है. सोगरिया से चलने वाली ट्रेन शनिवार रात 11:10 बजे चलेगी और रविवार रात 11:45 बजे दानापुर पहुंच जाएगी. वापसी में दानापुर से ट्रेन सोमवार रात 12:15 बजे चलेगी और बुधवार तड़के 3:45 बजे सोगरिया पहुंच जाएगी. ट्रेन दोनों दिशाओं में बारां, सालपुरा, छबड़ा गुगोर, रूठियाई, गुना, अशोक नगर, महादेवखेड़ी, सागर, दमोह, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर व आरा स्टेशन पर रुकेगी. पढ़ें: दिवाली-छठ पूजा के समय ट्रेनों में सीट फुल, स्पेशल ट्रेन चला रहा रेलवे, बुकिंग शुरू