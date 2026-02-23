ETV Bharat / state

कोटा से जयपुर, सीकर, मथुरा और जबलपुर के लिए होली पर चलेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन

वापसी में ट्रेन नंबर 09802 मथुरा-कोटा 3 मार्च को संचालित होगी. यह ट्रेन सुबह 5:40 बजे मथुरा से रवाना होगी. ऐसे में 6:08 पर भरतपुर व 9:23 पर सवाई माधोपुर आएगी. इसके बाद 11:40 पर कोटा पहुंचेगी. इस ट्रेन में 4 जनरल, 6 स्लीपर 6 थर्ड एसी व 2 सेकंड एसी सहित 12 कोच होंगे. ये ट्रेन लाखेरी, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, श्री महावीरजी, हिंडौन सिटी, बयाना, भरतपुर स्टेशन पर रुकेगी.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नंबर 09801 कोटा-मथुरा 2 मार्च को एक फेरा करेगी. यह ट्रेन रात 10:15 बजे कोटा से रवाना होगी. इसके बाद रात 11.38 बजे सवाई माधोपुर, मध्य रात्रि के बाद 2:18 पर भरतपुर और सुबह 4:20 पर मथुरा पहुंचेगी.

कोटाः होली पर यात्रियों के अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे कोटा से मथुरा, राशीदपुर खोरी और जबलपुर के बीच में फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाएगा. ऐसे में कोटा से जयपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, मथुरा, गुना, अशोक नगर, कटनी, रींगस और सीकर जाने वाले यात्रियों को फायदा होगा. इन तीनों ट्रेनों की बुकिंग शुरू हो गई है.

कोटा से जबलपुर करेगी दो फेरेः सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नंबर 09806 कोटा से जबलपुर के बीच एक और तीन मार्च को संचालित होगी. इसके तहत यह ट्रेन शाम 6:30 पर कोटा से रवाना होगी. रात 7:25 पर बारां और अगले दिन सुबह 6:55 पर जबलपुर पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 09805 जबलपुर-कोटा फेस्टिवल स्पेशल 2 और 4 मार्च को संचालित होगी. ट्रेन जबलपुर स्टेशन से 09:10 बजे रवाना होगी. इसके बाद रात 8:26 पर बारां और 10:15 पर कोटा पहुंच जाएगी.

ट्रेन आते और जाते समय कोटा, अंता, बारां, अटरू, सालपुरा, छबड़ा गुगोर, रुठियाई, गुना, अशोकनगर, बीना मालखेड़ी, सागर, दमोह, कटनी मुड़वारा व सिहोरा रोड स्टेशन पर स्टॉपेज करेगी. इसमें 6 जनरल, 2 स्लीपर व 2 सेकंड सीटिंग सहित 12 कोच होंगे.

पढ़ेंः होली पर घर जाना होगा आसान, जोधपुर–गोरखपुर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

कोटा से जयपुर व सीकर होकर राशीदपुर खोली चलेगीः ट्रेन नंबर 09807 कोटा राशीदपुर खोरी का संचालन 25 फरवरी और 4 मार्च को किया जाएगा. यह ट्रेन सवाई माधोपुर, जयपुर व सीकर होते हुए चलेगी. इसके तहत यह ट्रेन कोटा स्टेशन से बुधवार रात 9:55 पर रवाना होगी. देर रात 12:05 पर सवाई माधोपुर, रात 2:30 बजे जयपुर, तड़के 4:30 बजे सीकर और 5:20 पर राशीदपुर खोरी पहुंचेगी. वापसी में यह ट्रेन 09808 राशीदपुर खोरी से कोटा 26 फरवरी और 5 मार्च को चलेगी. इसके तहत गुरुवार को राशीदपुर खोरी स्टेशन से सुबह 06:55 पर रवाना होगी. उसके बाद सुबह 7:10 पर सीकर, 10:00 बजे जयपुर, दोपहर 1:45 पर सवाई माधोपुर और 3:55 पर कोटा पहुंचेगी. ट्रेन लाखेरी, इन्द्रगढ़ सुमेरगंज मंडी, सवाई माधोपुर, दुर्गापुरा, जयपुर, डहर का बालाजी, चौमूं सामोद, रींगस व सीकर पर स्टॉपेज करेगी. इसमें 4 जनरल, 7 स्लीपर, 5 थर्ड एसी, 2 सेकंड एसी व 1 सेकंड कम फर्स्ट को मिलाकर 22 कोच होंगे.