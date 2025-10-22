ETV Bharat / state

यात्रीगण ध्यान दें! बनारस से उधना के लिए आज रात चलेगी स्पेशल ट्रेन, 20 कोच होंगे

जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि, त्योहार विशेष गाड़ी बुधवार रात को एक फेरे के लिए चलाया जा रहा है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: railway)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 3:22 PM IST

2 Min Read
वाराणसी : बनारस से बड़ोदरा, रतलाम, उधना जाने वाले यात्रियों के लिये काम की खबर है. जी हां, यदि आप उधना जाना चाहते हैं तो पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने के लिए बुधवार को बनारस से उधना तक स्पेशल अनारक्षित गाड़ी चलाई जा रही है. जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि, गाड़ी संख्या 05039 बनारस-उधना अनारक्षित त्योहार विशेष गाड़ी संचलन बुधवार रात को एक फेरे के लिए चलाया जा रहा है.


उन्होंने बताया कि, गाड़ी संख्या 05039 बनारस-उधना अनारक्षित त्योहार विशेष गाड़ी का संचलन बनारस से रात 23:45 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन वाराणसी सिटी से 00:15 बजे, औड़िहार से 00:52 बजे, मऊ से 01:45 बजे, सलेमपुर से 02:50 बजे, भटनी से 03:12 बजे, देवरिया सदर से 03:37 बजे, गोरखपुर से 04:55 बजे, खलीलाबाद से 05:30 बजे, बस्ती से 05:58 बजे, गोंडा से 07:30 बजे, बाराबंकी से 09:07 बजे, ऐशबाग से 10:10 बजे, कानपुर सेंट्रल से 11:45 बजे, टूंडला जंक्शन से 14:45 बजे, ईदगाह आगरा जंक्शन से 16:05 बजे, बयाना जंक्शन से 17:52 बजे, गंगापुर सिटी से 18:50 बजे, कोटा जंक्शन से 21:15 बजे छुटकर तीसरे दिन नागदा जंक्शन से 00:25 बजे, रतलाम जंक्शन से 02:20 बजे, वडोदरा जंक्शन से 06:25 बजे, छूटकर 08:30 बजे उधना पहुंचेगी.


20 कोच की होगी ट्रेन : उन्होंने बताया कि इस गाड़ी की कोच संरचना में जनरल के 18, एसएलआर के 02 कोचों सहित कुल 20 कोच लगाये जाएंगे. इसी क्रम में प्रत्येक बुधवार को छपरा से चलने वाली गाड़ी संख्या 07651 जलना-छपरा विशेष गाड़ी बुधवार को छपरा से 23:35 बजे वाया बलिया, गाजीपुर सिटी, बनारस चलाई जाएगी. प्रतिदिन थावे से चलने वाली गाड़ी संख्या 03216 थावे-पटना विशेष गाड़ी 22 अक्टूबर को थावे से 18:25 बजे वाया गोपालगंज, सिधवलिया, दिघवा दुबौली, मसरख चलाई जाएगी.


जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि, इसके साथ ही छठ पर्व पर रेल यात्रियों की सुविधा के लिये वाराणसी मंडल के छपरा एवं बनारस रेलवे स्टेशनों पर अस्थायी यात्री आश्रय स्थल एवं पैसेंजर होल्डिंग एरिया बनाये गये हैं. जिनमें यात्रियों के लिये सभी सुविधाओं का प्रबंध किया गया है. जिससे त्योहारों के समय यात्रियों का आवागमन आसान हो सके. बनारस, सीवान, मऊ, बलिया एवं छपरा जंक्शन स्टेशन के साथ-साथ वाराणसी कंट्रोल रूम में निगरानी की जा रही है.


