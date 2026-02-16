ETV Bharat / state

होली पर निजामुद्दीन से पुणे के बीच कोटा होकर चलेगी फेस्टिवल स्पेशल, भागलपुर गांधीधाम के 4 फेरे बढ़ाए

आने और जाने वाली दोनों ट्रेनों में जल्द बुकिंग शुरू होने के बाद कंफर्म टिकट यात्री ले सकेंगे.

SPECIAL TRAIN WILL RUN, TRAIN WILL RUN NIZAMUDDIN AND PUNE
स्टेशन पर खड़ी ट्रेन. (ETV Bharat file photo)
कोटाः होली को देखते हुए ट्रेनों में नो रूम और रिग्रेट जैसी स्थिति बनी हुई है. इसी को देखते हुए नई दिल्ली से पुणे के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. यह ट्रेन निजामुद्दीन से पुणे के बीच संचालित होगी.

इसमें ट्रेन नंबर 01491 पुणे से हजरत निजामुद्दीन और ट्रेन नंबर 01492 निजामुद्दीन-पुणे वीकली स्पेशल ट्रेन है. दोनों के दोनों तरफ से दो-दो फेरे होंगे. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि आने और जाने वाली दोनों ट्रेनों में बुकिंग शुरू नहीं हुई है, जल्द बुकिंग शुरू होने के बाद कंफर्म टिकट यात्री ले सकेंगे.

इसमें ट्रेन नंबर 01491 पुणे-हजरत निजामुद्दीन वीकली फेस्टिवल स्पेशल 27 फरवरी और 6 मार्च शुक्रवार को पुणे से शाम 5:30 पर रवाना होगी. इसके बाद अगले अगले दिन सुबह 11 बजे कोटा पहुंचेगी. वहीं, रात 8 बजे निजामुद्दीन पहुंच जाएगी. वापसी में ट्रेन नंबर 01492 निजामुद्दीन-पुणे वीकली फेस्टिवल स्पेशल 28 फरवरी और 7 मार्च को निजामुद्दीन से रात 9:25 पर रवाना होगी. इसके बाद अगले दिन सुबह 5:40 बजे कोटा पहुंच जाएगी, देर रात 11:55 बजे पुणे पहुंचेगी. ट्रेन में सेकंड एसी के दो, थर्ड एसी के चार, स्लीपर के आठ और जनरल के चार मिलाकर 20 कोच होंगे. यह ट्रेन लोनावला, कल्याण, भिवंडी, वसई रोड, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, वडोदरा, रतलाम, शामगढ़, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा, माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर व मथुरा स्टेशन पर आते और जाते समय रुकेगी.

गांधीधाम भागलपुर वीकली स्पेशल के चार फेरे बढ़ाएः गांधीधाम-भागलपुर के बीच चल रही वीकली स्पेशल ट्रेन के चार फेरे बढ़ा दिए हैं. यह फेरे 30 मार्च तक बढ़ा दिए गए हैं. इसके तहत ट्रेन नंबर 09451 गांधीधाम- भागलपुर वीकली स्पेशल 6 से 27 मार्च के बीच हर शुक्रवार को चलेगी. ट्रेन नंबर 09452 भागलपुर - गांधीधाम स्पेशल ट्रेन 9 से लेकर 30 मार्च हर सोमवार को चलेगी. यह ट्रेन कोटा रेल मंडल के भवानी मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, हिंडौन सिटी, बयाना और भरतपुर स्टेशन पर होकर गुजरती है, जल्द ही इस समय अवधि के बीच दोनों तरफ से बुकिंग शुरू हो जाएगी.

