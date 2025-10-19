ETV Bharat / state

बेंगलुरू-बनारस के बीच इन तारीखों में चलेगी त्योहार स्पेशल ट्रेन

वाराणसीः पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा दीपावली एवं छठ पर यात्रियों की मांग को देखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. इसी कड़ी में बनारस से बेंगलुरु के लिए ट्रेन चल रही है.



कब चलेगी ट्रेन: पूर्वोत्तर रेलवे के जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 06235/06236 यशवन्तपुर-बनारस-बेंगलूरू छावनी पूजा विशेष गाड़ी का संचालन यशवन्तपुर से 19 एवं 26 अक्टूबर को तथा बनारस से 22 एवं 29 अक्टूबर को 02 फेरों के लिए चलाया जाएगा.



किन स्टेशनों से गुजरेगी ट्रेनः उन्होंने बताया कि 06235 यशवन्तपुर-बनारस पूजा विशेष गाड़ी 19 एवं 26 अक्टूबर को यशवन्तपुर से 07.00 बजे प्रस्थान कर येहलंका से 07.20 बजे, धर्मवरम् से 11.20 बजे, अनन्तपुर से 12.27 बजे, गुत्ती से 13.17 बजे, डोन से 14.35 बजे कर्नूलू सिटी से 15.35 बजे, महबूबनगर से 17.42 बजे चलेगी. इसके साथ ही काचीगुड़ा से 20.10 बजे, काजीपेट से 22.32 बजे, दूसरे दिन रामगुंडम से 00.05 बजे, बल्हारशाह से 03.55 बजे, नागपुर से 07.30 बजे, इटारसी से 12.55 बजे, मदन महल से 16.00 बजे, कटनी से 17.30 बजे, सतना से 19.25 बजे, मानिकपुर से 21.47 बजे, तीसरे दिन प्रयागराज छिवकी से 00.15 बजे तथा वाराणसी जं. से 04.45 बजे छूटकर बनारस 05.00 बजे पहुंचेगी.



22 अक्टूबर को बनारस से चलेगी ट्रेन

वापसी यात्रा में 06236 बनारस-बेंगलूरू छावनी पूजा विशेष गाड़ी 22 एवं 29 अक्टूबर को बनारस से 12.15 बजे प्रस्थान कर वाराणसी जं. से 12.35 बजे, प्रयागराज छिवकी से 15.00 बजे, मानिकपुर से 16.45 बजे, सतना से 18.05 बजे, कटनी से 19.15 बजे, मदन महल से 21.20 बजे, दूसरे दिन इटारसी से 02.00 बजे, नागपुर से 07.35 बजे चलेगी. इसके बाद ट्रेन बल्हारशाह से 11.15 बजे, रामगुंडम से 13.05 बजे, काजीपेट से 14.30 बजे, काचीगुड़ा से 18.00 बजे, महबूबनगर से 19.30 बजे, कर्नूलू सिटी से 21.45 बजे, डोन से 22.40 बजे, गुत्ती जं0 से 23.45 बजे, तीसरे दिन अनन्तपुर से 00.50 बजे, धर्मवरम् से 01.25 बजे तथा येलहंका से 04.02 बजे छूटकर बेंगलूरू छावनी 05.00 बजे पहुंचेगी.



23 कोच की होगी ट्रेन: बताते चलें कि इस गाड़ी में सेकेंड एसी के 02, थर्ड एसी के 05, स्लीपर के 10, जनरल के 04 तथा एस.एल.आर.डी. के 02 कोचों सहित कुल 23 कोच लगाये जायेंगे.







