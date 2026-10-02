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दिवाली पर घर जाना हुआ आसान: जयपुर-कोटा-पुणे रूट पर शुरू हुई नई सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन, बुकिंग शुरू

दिवाली-छठ पर यात्रियों की सहूलियत के लिए रेलवे ने सांगानेर-खड़की (पुणे) के बीच वीकली सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन शुरू की है.

फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन
फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन (फोटो ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 2, 2026 at 9:19 AM IST

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कोटा : दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों के दौरान राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है. त्योहारों के मौके पर जयपुर और कोटा से पुणे रूट पर भारी भीड़ उमड़ती है. आलम यह रहता है कि नियमित ट्रेनों के अलावा चलने वाली स्पेशल ट्रेनों में भी पैर रखने की जगह नहीं मिलती. इसी भारी मांग को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने इस रूट पर एक और नई वीकली सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है.

​यह नई स्पेशल ट्रेन पुणे के उपनगरीय स्टेशन खड़की से जयपुर के सांगानेर स्टेशन के बीच चलेगी. इससे जयपुर, कोटा और आसपास के हजारों यात्रियों को कन्फर्म सीट मिलने में आसानी होगी. इसका संचालन खिड़की से 15 अक्टूबर से शुरू होगा, जबकि सांगानेर से 16 अक्टूबर से ट्रेन चलेगी. ट्रेन में खिड़की और सांगानेर दोनों तरफ से रिजर्वेशन खोल दिया गया है. वर्तमान में कंफर्म टिकट भी मिल रहे हैं. यात्री पीआरएस काउंटर या आईआरसीटीसी की वेबसाइट से कंफर्म टिकट ले सकते हैं.

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उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि ट्रेन नंबर 01411 खड़की सांगानेर सुपरफास्ट फेस्टिवल वीकली स्पेशल ट्रेन 15 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच छह ट्रिप करेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 01412 सांगानेर खड़की सुपरफास्ट फेस्टिवल वीकली स्पेशल 16 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच छह ट्रिप चलेगी. खड़की सांगानेर सुपरफास्ट हर गुरुवार सुबह 9:45 पर खड़की से रवाना होगी. मध्य रात्रि के बाद 2:05 पर कोटा पहुंचेगी, इसके बाद अगले दिन सुबह 6:45 सांगानेर पहुंच जाएगी.

वापसी में सांगानेर खड़की सुपरफास्ट हर शुक्रवार सुबह 11:35 पर रवाना होगी. यह ट्रेन दोपहर 3:00 बजे कोटा पहुंचेगी. इसके साथ ही शनिवार सुबह 9:30 बजे यह खड़की पहुंच जाएगी. ट्रेन में सेकंड एसी का एक, थर्ड एसी के तीन, स्लीपर के सात व जनरल के चार कोच होंगे. ट्रेन आते और जाते समय 12 स्टेशन पर ही रुकेगी. इनमें लोनावाला, कल्याण, वसई रोड, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, अंकलेश्वर, वडोदरा, रतलाम, कोटा व सवाई माधोपुर है. रेलवे ने इस रूट पर इन तारीखों में पहले से एक विशेष ट्रेन सोलापुर अजमेर फेस्टिवल स्पेशल चलाई हुई है, लेकिन उसे ट्रेन में कंफर्म टिकट नहीं मिल रहे हैं. आरएसी, वेटिंग, रिग्रेट या नो रूम जैसी स्थिति कुछ तारीखों में आ रही है.

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