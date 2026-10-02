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दिवाली पर घर जाना हुआ आसान: जयपुर-कोटा-पुणे रूट पर शुरू हुई नई सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन, बुकिंग शुरू

फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन ( फोटो ईटीवी भारत )

कोटा : दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों के दौरान राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है. त्योहारों के मौके पर जयपुर और कोटा से पुणे रूट पर भारी भीड़ उमड़ती है. आलम यह रहता है कि नियमित ट्रेनों के अलावा चलने वाली स्पेशल ट्रेनों में भी पैर रखने की जगह नहीं मिलती. इसी भारी मांग को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने इस रूट पर एक और नई वीकली सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है.