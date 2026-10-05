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​दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर घर जाना हुआ आसान, कोटा होकर चलेगी स्पेशल ट्रेन, चेक करें पूरा शेड्यूल

कोटा जंक्शन से गुजरती हुई ट्रेन ( फाइल फोटो )

कोटा : दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ महापर्व को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों के सफर को सुगम बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. त्योहारों के दौरान ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट से राहत दिलाने के लिए गुजरात से पश्चिम बंगाल के बीच साप्ताहिक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है. यह ट्रेन मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से होकर गुजरेगी, जिससे इन सभी राज्यों के प्रवासियों को घर आने-जाने में भारी सहूलियत मिलेगी.