दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर घर जाना हुआ आसान, कोटा होकर चलेगी स्पेशल ट्रेन, चेक करें पूरा शेड्यूल
दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ के मद्देनजर रेलवे कोलकाता से प्रताप नगर (गुजरात) के बीच 7-7 फेरों वाली वीकली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाएगा.
Published : October 5, 2026 at 8:28 AM IST
कोटा : दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ महापर्व को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों के सफर को सुगम बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. त्योहारों के दौरान ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट से राहत दिलाने के लिए गुजरात से पश्चिम बंगाल के बीच साप्ताहिक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है. यह ट्रेन मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से होकर गुजरेगी, जिससे इन सभी राज्यों के प्रवासियों को घर आने-जाने में भारी सहूलियत मिलेगी.
यह ट्रेन कोलकाता से गुजरात के वड़ोदरा के उपनगरीय स्टेशन प्रताप नगर तक जाएगी. ट्रेन में कोलकाता से बुकिंग शुरू हो गई है. कोटा के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि कोलकाता प्रताप नगर वीकली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 13 अक्टूबर से 24 नवंबर के बीच संचालित होगी. इसी तरह से वापसी में प्रताप नगर कोलकाता वीकली फेस्टिवल स्पेशल 15 अक्टूबर से 26 नवंबर तक चलेगी. दोनों तरफ से 7-7 फेरे होंगे. ट्रेन के लिए कोलकाता की तरफ से रिजर्वेशन खोल दिया गया है और कन्फर्म टिकट मिल रहे हैं. इच्छुक यात्री पीआरएस काउंटर और आईआरसीटीसी की वेबसाइट से टिकट बुक कर सकते हैं. जबकि प्रताप नगर की तरफ से जल्द बुकिंग शुरू हो जाएगी.
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यात्रियों की हर श्रेणी का ध्यान रखते हुए इस ट्रेन में सामान्य (General), स्लीपर (Sleeper) और वातानुकूलित तृतीय श्रेणी (3rd AC) के डिब्बे लगाए जा रहे हैं. सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नंबर 03109 कोलकाता प्रताप नगर फेस्टिवल स्पेशल कोलकाता से मंगलवार सुबह 8:00 बजे रवाना होगी. इसके बाद यह देर रात 11:15 पर प्रयागराज पहुंचेगी. अगले दिन बुधवार दोपहर 12:30 कोटा आएगी और उसके बाद रात 11:40 पर प्रताप नगर पहुंचेगी.
वापसी में ट्रेन नंबर 03110 प्रताप नगर कोलकाता वीकली फेस्टिवल स्पेशल गुरुवार शाम 4:15 पर रवाना होगी. इसके बाद यह मध्य रात्रि के बाद 1:25 पर कोटा पहुंचेगी. शुक्रवार शाम 4:45 पर प्रयागराज और शनिवार दोपहर 12:05 पर कोलकाता पहुंच जाएगी.
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प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव : रास्ते में दोनों तरफ यह ट्रेन बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर, जसीडीह, झाझा, किऊल, शेखपुरा, नवादा, तिलैया, गया, अनुग्रह नारायण रोड, डेहरी ऑन सोन, सासाराम, भभुआ रोड, पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज, गोविंदपुरी, टूंडला, ईदगाह (आगरा), गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, कोटा, रामगंज मंडी, रतलाम, गोधरा और वड़ोदरा स्टेशनों पर रुकेगी.