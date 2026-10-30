दिवाली-छठ पर 12 दिन तक चलेंगी फेस्टिवल स्पेशल बसें, चालक-परिचालकों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि
400 रुपए प्रतिदिन की दर, कुल 4800 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 4:42 PM IST
लखनऊ: यूपी के हजारों चालक-परिचालकों के लिए खुशखबरी है. दिवाली पर बस संचालन के एवज में कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी. इसकी घोषणा परिवहन मंत्री ने कर दी है. त्योहारों पर यात्रियों को घर पहुंचने में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए अतिरिक्त फेस्टिवल स्पेशल बसों का संचालन होगा. प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने दीपावली और छठ पर्व पर प्रदेश के लोगों को उनकी मंजिल तक सुरक्षित यात्रा के लिए अतिरिक्त बसें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. कहा है कि छह नवंबर से 17 नवम्बर तक अधिक से अधिक बसें संचालित की जाएं. पूर्वांचल में बड़े पैमाने पर छठ पर्व का आयोजन होता है. इस पर्व पर महानगरों में रहने वाले पूर्वांचल के बहुत से लोग अपने घरों को जाते हैं.
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि दिल्ली से पूर्वी उत्तर प्रदेश के यात्रियों को आवागमन के लिए अधिक संख्या में बसें चलाई जाएं. लखनऊ व कानपुर नगरों के लिए भी इस अवधि में अतिरिक्त बसों के संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से अगर गाजियाबाद व दिल्ली और पश्चिमी क्षेत्रों के लिए प्रारम्भिक प्वाइंट से 60 प्रतिशत से अधिक लोड फैक्टर मिलने पर पूर्वी क्षेत्र से भी अतिरिक्त सेवाएं संचालित की जाएं. भैयादूज के मौके पर स्थानीय व निकट जनपदों में अधिक आवागमन होता है. ऐसे स्थानीय स्तर पर क्षेत्रीय अधिकारी आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं.
परिवहन मंत्री ने प्रोत्साहन अवधि में निगम बसों को शत-प्रतिशत ऑनरोड करने के निर्देश दिए. साथ ही कहा कि बसों की असेम्बलीज व स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता भी परिवहन निगम के अधिकारी सुनिश्चित करा लें. कहा कि किसी भी दशा में अनफिट बसों का संचालन न किया जाए. निर्देश दिए कि प्रोत्साहन अवधि में अति विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर अधिकारियों/कार्मिकों का अवकाश स्वीकृत न किया जाए. उन्होंने अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी रोस्टर पद्धति से लगाने के निर्देश दिए. त्योहार पर यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशनों और बसों में साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर हो. स्टेशनों पर पीने के पानी एवं बैठने, डिजिटल समय सारिणी और सहायता केंद्र की भी व्यवस्था की जाए.
परिवहन मंत्री ने निर्देश दिए कि प्रोत्साहन अवधि में अनुबन्धित बसों को अवकाश स्वीकृत न किया जाए. वाहन स्वामियों को सूचित कर दिया जाए कि अनुबंध पर लगी बसों का मरम्मत कराकर संचालन के लिए बसों की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं. निर्देश दिए कि प्रवर्तन दल क्षेत्रों में निकल कर जांच करें. सभी चालकों और परिचालकों का ब्रेथ एनेलाइजर टेस्ट किया जाए, जिससे कि सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया जा सके.
परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक परिवहन प्रभु नारायण सिंह ने कहा कि परिवहन मंत्री के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने बताया कि सभी क्षेत्रीय/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धकों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं. प्रोत्साहन अवधि में सुरक्षित यात्रा प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी. प्रबंध निदेशक ने बताया कि प्रोत्साहन अवधि में चालकों/परिचालकों और कार्मिकों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी.
उन्होंने बताया कि ऐसे चालक/परिचालक जिसमें संविदा और आउटसोर्सिंग के चालक/परिचालक भी शामिल हैं, जो न्यूनतम 11 दिन उपस्थित होकर रोजाना निर्धारित औसत किलोमीटर का संचालन करते हैं तो 400 रूपये प्रतिदिन की दर से एकमुश्त 4400 रूपये का विशेष प्रोत्साहन का भुगतान किया जाएगा. प्रोत्साहन अवधि में औसतन 300 किलोमीटर प्रतिदिन का संचालन करना होगा. अगर ये कार्मिक 12 दिन पूर्ण प्रोत्साहन अवधि तक कुल ड्यूटी करते हैं और किलोमीटर के उपरोक्त मानक पूर्ण करते हैं, तो 400 रुपए प्रतिदिन की दर से प्रोत्साहन राशि देय होगी.
कुल 4800 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. संविदा/वाह्य स्रोत चालकों/परिचालकों को प्रोत्साहन अवधि में निर्धारित मानक से अधिक किलोमीटर अर्जित करने पर अतिरिक्त किलोमीटर पर 55 पैसे प्रति किलोमीटर की दर अतिरिक्त मानदेय दिया जायेगा. इस अविध में अगर चालक (नियिमत/संविदा) द्वारा न्यूनतम 11 दिन इलेक्ट्रिक बस पर ड्यूटी कर 3300 किलोमीटर संचािलत किया जाता है तो इसके अलावा अतिरिक्त लगभग 1000 रुपए का भुगतान किया जाएगा.
प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि प्रोत्साहन अवधि में 12 दिन लगातार ड्यूटी करने वाले डिपो कार्यशाला व क्षेत्रीय कार्यशाला में कार्यरत कार्मिंकों, जिसमें निगम के सीधे आबद्ध आउटसोर्स कर्मचारी भी शामिल होंगे, को एकमुश्त 2500 रुपये और 11 दिन ड्यूटी करने वाले कार्मिकों को एकमुश्त 2100 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जायेगी. इसके अलावा सभी क्षेत्रीय प्रबन्धकों को 10,000 रुपये और सेवा प्रबंधकों को 5,000 रुपये दिए जाएंगे, जिसका वितरण वे क्षेत्रीय समिति की संस्तुति उत्कृष्ट कार्य करने वाले क्षेत्रीय कर्मचारियों/उपाधिकारियों में करेंगे. सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक 50 रुपये प्रति निगम व अनुबंधित बस के आधार पर डिपो के उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों और उपाधिकारियों को वितरित करेंगे.
अतिरिक्त बसों का संचालन
प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि प्रोत्साहन अवधि में दिल्ली से लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या, कानपुर के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन परिवहन निगम करेगा. इसके अलावा गाजियाबाद, मुरादाबाद, मेरठ, बरेली, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़ और इटावा क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त बसों के संचालन के निर्देश दिए गए हैं.
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