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दिवाली-छठ पर 12 दिन तक चलेंगी फेस्टिवल स्पेशल बसें, चालक-परिचालकों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि

दिवाली-छठ पर 12 दिन तक चलेंगी फेस्टिवल स्पेशल बसें ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी के हजारों चालक-परिचालकों के लिए खुशखबरी है. दिवाली पर बस संचालन के एवज में कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी. इसकी घोषणा परिवहन मंत्री ने कर दी है. त्योहारों पर यात्रियों को घर पहुंचने में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए अतिरिक्त फेस्टिवल स्पेशल बसों का संचालन होगा. प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने दीपावली और छठ पर्व पर प्रदेश के लोगों को उनकी मंजिल तक सुरक्षित यात्रा के लिए अतिरिक्त बसें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. कहा है कि छह नवंबर से 17 नवम्बर तक अधिक से अधिक बसें संचालित की जाएं. पूर्वांचल में बड़े पैमाने पर छठ पर्व का आयोजन होता है. इस पर्व पर महानगरों में रहने वाले पूर्वांचल के बहुत से लोग अपने घरों को जाते हैं.

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि दिल्ली से पूर्वी उत्तर प्रदेश के यात्रियों को आवागमन के लिए अधिक संख्या में बसें चलाई जाएं. लखनऊ व कानपुर नगरों के लिए भी इस अवधि में अतिरिक्त बसों के संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से अगर गाजियाबाद व दिल्ली और पश्चिमी क्षेत्रों के लिए प्रारम्भिक प्वाइंट से 60 प्रतिशत से अधिक लोड फैक्टर मिलने पर पूर्वी क्षेत्र से भी अतिरिक्त सेवाएं संचालित की जाएं. भैयादूज के मौके पर स्थानीय व निकट जनपदों में अधिक आवागमन होता है. ऐसे स्थानीय स्तर पर क्षेत्रीय अधिकारी आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं.

परिवहन मंत्री ने प्रोत्साहन अवधि में निगम बसों को शत-प्रतिशत ऑनरोड करने के निर्देश दिए. साथ ही कहा कि बसों की असेम्बलीज व स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता भी परिवहन निगम के अधिकारी सुनिश्चित करा लें. कहा कि किसी भी दशा में अनफिट बसों का संचालन न किया जाए. निर्देश दिए कि प्रोत्साहन अवधि में अति विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर अधिकारियों/कार्मिकों का अवकाश स्वीकृत न किया जाए. उन्होंने अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी रोस्टर पद्धति से लगाने के निर्देश दिए. त्योहार पर यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशनों और बसों में साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर हो. स्टेशनों पर पीने के पानी एवं बैठने, डिजिटल समय सारिणी और सहायता केंद्र की भी व्यवस्था की जाए. परिवहन मंत्री ने निर्देश दिए कि प्रोत्साहन अवधि में अनुबन्धित बसों को अवकाश स्वीकृत न किया जाए. वाहन स्वामियों को सूचित कर दिया जाए कि अनुबंध पर लगी बसों का मरम्मत कराकर संचालन के लिए बसों की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं. निर्देश दिए कि प्रवर्तन दल क्षेत्रों में निकल कर जांच करें. सभी चालकों और परिचालकों का ब्रेथ एनेलाइजर टेस्ट किया जाए, जिससे कि सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया जा सके. परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक परिवहन प्रभु नारायण सिंह ने कहा कि परिवहन मंत्री के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने बताया कि सभी क्षेत्रीय/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धकों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं. प्रोत्साहन अवधि में सुरक्षित यात्रा प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी. प्रबंध निदेशक ने बताया कि प्रोत्साहन अवधि में चालकों/परिचालकों और कार्मिकों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी.