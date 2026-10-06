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त्योहारी सीजन में यात्रियों को राहत, अंबाला मंडल से 4 स्पेशल ट्रेनें नोटिफाई, 5 और ट्रेन चलाने की तैयारी

अंबाला: त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. अंबाला मंडल से फिलहाल चार फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें नोटिफाई हो चुकी हैं, जबकि पांच और स्पेशल ट्रेनों का प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा गया है. रेलवे को उम्मीद है कि यात्रियों की भीड़ बढ़ने के साथ इन ट्रेनों को भी जल्द मंजूरी मिल जाएगी.

5 और ट्रेनों का भेजा प्रस्ताव: जशन जीत सिंह ने बताया कि, "रेलवे ने भीड़ को देखते हुए पांच और फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव भेजा है. इनमें चंडीगढ़-कटिहार, चंडीगढ़-बनारस, चंडीगढ़-लखनऊ, बठिंडा-लखनऊ और सरहिंद-सहरसा शामिल हैं. हमने अपना प्लान बनाकर भेज दिया है. जैसे-जैसे यात्रियों का दबाव बढ़ेगा, वैसे-वैसे इन ट्रेनों को नोटिफाई किया जाएगा."

चार ट्रेनें हो चुकीं नोटिफाई: अंबाला मंडल के सीनियर डीसीएम जशन जीत सिंह ने बताया कि, "चार स्पेशल ट्रेनें पहले ही नोटिफाई की जा चुकी हैं. इनमें चंडीगढ़-पटना, चंडीगढ़-बनारस, अंबाला-मऊ और बठिंडा-बनारस शामिल हैं. त्योहारी सीजन में यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा देने के लिए रेलवे हर साल की तरह इस बार भी स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है."

दशहरा से छठ तक बढ़ेगा यात्री दबाव: रेलवे के मुताबिक दशहरे से पहले ही ट्रेनों में भीड़ बढ़नी शुरू हो जाती है और इसका दबाव छठ पूजा तक बना रहता है. इसी को देखते हुए कुछ स्पेशल ट्रेनें एक अक्टूबर से नोटिफाई की जा चुकी हैं. अधिकारियों का कहना है कि जरूरत के मुताबिक आगे और ट्रेनों को भी चलाया जाएगा.

अतिरिक्त काउंटर भी खुलेंगे: सीनियर डीसीएम ने कहा कि, "त्योहारी सीजन में टिकट काउंटरों पर भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए रेलवे अतिरिक्त काउंटर खोलने की तैयारी में है. हर साल जहां यात्रियों की भीड़ बढ़ती है, वहां एक्स्ट्रा काउंटर खोले जाते हैं. इस बार भी यात्रियों की जरूरत के अनुसार ऐसा किया जाएगा."

सुरक्षा व्यवस्था पर भी फोकस: अंबाला मंडल प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी विशेष इंतजाम किए हैं. आरपीएफ को भीड़ वाले स्थानों पर जरूरत के अनुसार अतिरिक्त बल उपलब्ध कराने का अधिकार है. जशन जीत सिंह ने कहा कि, "आरपीएफ के पास सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं. जहां जरूरत महसूस होती है, वहां अपनी व्यवस्था के अनुसार अतिरिक्त फोर्स मंगाई जाती है."

दूसरे मंडलों की ट्रेनें भी गुजरेंगी: सीनियर डीसीएम ने कहा कि, "अंबाला एक महत्वपूर्ण थ्रू डिवीजन है, इसलिए दूसरे मंडलों की कई ट्रेनें भी यहां से होकर गुजरती हैं. रेलवे ने यात्रियों से संयम रखने की अपील की है. यात्रियों के लिए पूरा इंतजाम किया जा रहा है. भीड़ बढ़ने पर अतिरिक्त व्यवस्थाएं की जाएंगी, ताकि यात्री सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंच सकें."

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