दिल्ली विश्वविद्यालय में फिर सजेगा ‘मदारी’, छात्रों की कला और आवाज का महोत्सव, जानिए क्या है खास

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों की कला, सोच और अभिव्यक्ति को मंच देने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम ‘मदारी’ 9 फरवरी 2026 से शुरू होने जा रहा है, जो 11 फरवरी तक चलेगा. दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) और राष्ट्रीय कला मंच के संयुक्त आयोजन आर्ट्स फैकल्टी में होगा.

‘मदारी’ पिछले दस वर्षों से दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस में लगातार आयोजित हो रहा है. इस कार्यक्रम का मकसद छात्रों को जुनून, उद्देश्य को मंच देना है, ताकि वह बिना किसी झिझक अपनी प्रतिभा सबके सामने रख सकें. इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ-साथ देश के अन्य विश्वविद्यालयों के छात्र भी भाग लेते हैं.

दिल्ली विश्वविद्यालय में फिर सजेगा ‘मदारी’ (ETV Bharat)

तीन हिस्सों में सजा है ‘मदारी’

मदारी को तीन अलग-अलग सांस्कृतिक धाराओं में बांटा गया है. पहला खिचड़ी है जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों की थिएटर सोसायटीज नुक्कड़ नाटकों के जरिए सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों को सामने रखेंगी. इसमें 50 से अधिक टीमें शामिल हैं. दूसरा ग्राम्य जिसमें ओपन माइक मंच मिलेगा जहां छात्र गायन, कविता पाठ, कहानी और अन्य रचनात्मक प्रस्तुतियां देंगे. इसमें 150 से अधिक टीमें शामिल हैं. तीसरा धरोहर है, जिसमें कला और शिल्प प्रदर्शनी लगेगी, जिसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र अपनी पेंटिंग, स्केच, हस्तशिल्प और अन्य कलाकृतियां प्रदर्शित करेंगे. इसमें 35 टीमें शामिल हैं.