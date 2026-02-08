ETV Bharat / state

दिल्ली विश्वविद्यालय में फिर सजेगा ‘मदारी’, छात्रों की कला और आवाज का महोत्सव, जानिए क्या है खास

छात्रों की कला, सोच और अभिव्यक्ति को मंच देने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम ‘मदारी’ 9 फरवरी 2026 से शुरू होने जा रहा है.

दिल्ली विश्वविद्यालय में फिर सजेगा ‘मदारी’
दिल्ली विश्वविद्यालय में फिर सजेगा ‘मदारी’ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 8, 2026 at 7:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों की कला, सोच और अभिव्यक्ति को मंच देने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम ‘मदारी’ 9 फरवरी 2026 से शुरू होने जा रहा है, जो 11 फरवरी तक चलेगा. दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) और राष्ट्रीय कला मंच के संयुक्त आयोजन आर्ट्स फैकल्टी में होगा.

‘मदारी’ पिछले दस वर्षों से दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस में लगातार आयोजित हो रहा है. इस कार्यक्रम का मकसद छात्रों को जुनून, उद्देश्य को मंच देना है, ताकि वह बिना किसी झिझक अपनी प्रतिभा सबके सामने रख सकें. इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ-साथ देश के अन्य विश्वविद्यालयों के छात्र भी भाग लेते हैं.

दिल्ली विश्वविद्यालय में फिर सजेगा ‘मदारी’ (ETV Bharat)

तीन हिस्सों में सजा है ‘मदारी’

मदारी को तीन अलग-अलग सांस्कृतिक धाराओं में बांटा गया है. पहला खिचड़ी है जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों की थिएटर सोसायटीज नुक्कड़ नाटकों के जरिए सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों को सामने रखेंगी. इसमें 50 से अधिक टीमें शामिल हैं. दूसरा ग्राम्य जिसमें ओपन माइक मंच मिलेगा जहां छात्र गायन, कविता पाठ, कहानी और अन्य रचनात्मक प्रस्तुतियां देंगे. इसमें 150 से अधिक टीमें शामिल हैं. तीसरा धरोहर है, जिसमें कला और शिल्प प्रदर्शनी लगेगी, जिसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र अपनी पेंटिंग, स्केच, हस्तशिल्प और अन्य कलाकृतियां प्रदर्शित करेंगे. इसमें 35 टीमें शामिल हैं.

एक महीने से तैयारियों में जुटे छात्र

बता दें कि मदारी की तैयारियां पिछले एक महीने से लगातार चल रही हैं. DUSU और राष्ट्रीय कला मंच के छात्र दिन-रात आयोजन को सफल बनाने में लगे हुए हैं. इसके लिए छात्रसंघ ने कई इंटर्नशिप कार्यक्रम भी शुरू किए, जिनमें 200 से अधिक इंटर्न पंजीकरण कर चुके हैं और सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं.

कला के जरिए राष्ट्र को जोड़ने की कोशिश

एबीवीपी दिल्ली प्रदेश सचिव सार्थक शर्मा ने कहा कि मदारी का उद्देश्य कला के माध्यम से राष्ट्र को जोड़ने वाली भावना को मजबूत करना है. उन्होंने कहा कि कलाकार समाज का आईना होते हैं और उनकी प्रस्तुतियों में ऐसा संदेश होना चाहिए जो समाज और देश को एक सूत्र में बांधे. एबीवीपी दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है. ऐसे में एबीवीपी छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए कला, खेल, सेवा और पर्यावरण से जुड़े कार्यक्रम लगातार आयोजित करता रहता है.

ये भी पढ़ें:

  1. दिल्ली विश्वविद्यालय में पहली बार लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन, नोट कर लीजिए तारीख
  2. ऊर्जा संकट का हल! मिरांडा हाउस कॉलेज की रिसर्च रोजमर्रा की वेस्ट एनर्जी को बनाएगी बिजली का स्रोत, जानिए कैसे
  3. दिल्ली विश्वविद्यालय में DU-EICTA ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल लॉन्च, छात्रों-शिक्षकों को मिला डिजिटल शिक्षा मंच

TAGGED:

DELHI UNIVERSITY
DU MADARI FESTIVAL
दिल्ली विश्वविद्यालय मदारी महोत्सव
MADARI FESTIVAL DELHI UNIVERSITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.