आखिर क्या होती है रंग पंचमी, जानिए होली के पांचवें दिन मनाने का कारण

हजारीबाग में धूमधाम से रंग पंचमी का त्योहार मनाया गया.

RANG PANCHAMI IN HAZARIBAG
रंग पंचमी मनाते लोग (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 9, 2026 at 6:19 PM IST

रांचीः होली हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्योहार है. होली के दिन से ही नए साल की शुरुआत होती है. होली के ठीक पांचवे दिन रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है. इस दिन लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर शुभकामना देते हैं. ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण होली के पांचवें दिन राधा रानी और गोकुलों के साथ होली खेलने के लिए गोकुल गए थे. इसी मान्यता के आधार पर हिंदू धर्मावलंबी पंचमी के दिन रंग पंचमी का त्योहार मना कर होली का समापन करते हैं.

हजारीबाग में भी रंग पंचमी को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला. शहर के ज्ञानी बाबू कॉलोनी में रंग पंचमी समारोह का भव्य आयोजन किया गया. जिसमें शहर के गणमान्य लोगों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. कार्यक्रम का शुभारंभ हजारीबाग के महापौर अरविंद कुमार राणा तथा समारोह के संयोजक प्रशांत कुमार ने भगवान श्रीकृष्ण और राधा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया. इसके बाद लोगों ने एक-दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर रंग पंचमी की शुभकामनाएं दीं.

संवाददाता गौरव की रिपोर्ट (Etv Bharat)
हजारीबाग नगर निगम के नव नियुक्त महापौर अरविंद कुमार राणा रंग पंचमी के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे. इस दौरान अरविंद कुमार होलियाना मूड में नजर आए. उन्होंने कहा कि रंग पंचमी की विशेषता यह है कि यह पर्व होली के पांच दिन बाद मनाया जाता है और देश के कई राज्यों में इसे बड़े उत्साह के साथ मनाने की परंपरा है. हजारीबाग में पहली बार इस पर्व की शुरुआत की गई. जिससे पूरे परिसर में होली जैसा उल्लास देखने को मिल रहा है. रंग पंचमी के साथ ही होली पर्व का समापन हो जाता है.

