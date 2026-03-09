ETV Bharat / state

आखिर क्या होती है रंग पंचमी, जानिए होली के पांचवें दिन मनाने का कारण

रांचीः होली हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्योहार है. होली के दिन से ही नए साल की शुरुआत होती है. होली के ठीक पांचवे दिन रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है. इस दिन लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर शुभकामना देते हैं. ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण होली के पांचवें दिन राधा रानी और गोकुलों के साथ होली खेलने के लिए गोकुल गए थे. इसी मान्यता के आधार पर हिंदू धर्मावलंबी पंचमी के दिन रंग पंचमी का त्योहार मना कर होली का समापन करते हैं.

हजारीबाग में भी रंग पंचमी को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला. शहर के ज्ञानी बाबू कॉलोनी में रंग पंचमी समारोह का भव्य आयोजन किया गया. जिसमें शहर के गणमान्य लोगों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. कार्यक्रम का शुभारंभ हजारीबाग के महापौर अरविंद कुमार राणा तथा समारोह के संयोजक प्रशांत कुमार ने भगवान श्रीकृष्ण और राधा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया. इसके बाद लोगों ने एक-दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर रंग पंचमी की शुभकामनाएं दीं.