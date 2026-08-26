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UP में रक्षाबंधन की धूम: मऊ में मंत्री AK शर्मा ने स्वच्छताकर्मियों से बंधवाई राखी, मिर्जापुर-बरेली में बहनों को मिली सौगात

रक्षाबंधन पर महिलाओं को तीन दिनों तक सहयात्री के साथ मुफ्त बस सफर की मिली सुविधा

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UP में रक्षाबंधन की धूम (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 6:38 PM IST

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मऊ/मिर्जापुर/बरेली: देशभर के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में भी रक्षाबंधन का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. इस अवसर पर सूबे के अलग-अलग जिलों में महिला सम्मान की खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं. मऊ में नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने स्वच्छताकर्मी बहनों से राखी बंधवाकर रक्षा का वचन दिया, तो वहीं मिर्जापुर में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने महिलाओं को विशेष उपहार भेंट कर उनका हौसला बढ़ाया. इसी कड़ी में त्योहार से ठीक पहले बरेली में मातृशक्ति को बड़ी सौगात देते हुए एक हजार महिलाओं को साड़ी और मिठाई का वितरण किया गया.

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मंत्री AK शर्मा ने स्वच्छताकर्मियों से बंधवाई राखी (Photo Credit; ETV Bharat)

दरअसल, मऊ में रक्षाबंधन के पावन अवसर पर टाउन हॉल में एक बेहद आत्मीय माहौल देखने को मिला. जहां स्वच्छताकर्मी बहनों ने प्रदेश के नगर विकास मंत्री एके शर्मा की कलाई पर राखी बांधी और भाई-बहन के इस पवित्र रिश्ते के प्रति अपना गहरा स्नेह और विश्वास व्यक्त किया.

वहीं, मंत्री एके शर्मा ने सभी स्वच्छताकर्मी बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उन्हें उपहार भेंट किए. उन्होंने कहा कि स्वच्छताकर्मी बहनें और भाई अपने परिश्रम और समर्पण से शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं. उनके श्रम और सेवाभाव का सम्मान करना हम सभी का दायित्व है.

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मंत्री AK शर्मा ने स्वच्छताकर्मियों से बंधवाई राखी (Photo Credit; ETV Bharat)


इसके साथ ही मंत्री शर्मा ने स्वच्छताकर्मी महिलाओं को भरोसा दिलाया कि किसी भी परिस्थिति में वे उनके साथ खड़े हैं और हर संभव मदद के लिए तत्पर रहेंगे. उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन केवल राखी बांधने का पर्व नहीं, बल्कि विश्वास, स्नेह और एक-दूसरे के प्रति जिम्मेदारी निभाने का संकल्प भी है. उन्होंने कहा कि स्वच्छताकर्मी बहनों द्वारा उन्हें राखी बांधना उनके लिए आत्मीय और भावुक क्षण है. उन्होंने सभी बहनों को सुख, समृद्धि, स्वस्थ जीवन और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं.

मिर्जापुर में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने महिलाओं को दिया उपहार

इधर मिर्जापुर में भी रक्षाबंधन के पावन अवसर पर 'लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना' का भव्य शुभारंभ किया गया. इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से करते हुए प्रदेश की 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की माताओं-बहनों को आजीवन निःशुल्क बस यात्रा की सौगात दी है. इसके साथ ही रक्षाबंधन पर महिलाओं को तीन दिनों तक सहयात्री के साथ मुफ्त बस सफर की सुविधा भी दी गई है.

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इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने 500 महिलाओं को साड़ी और मिठाई भेंट कर सम्मानित किया. मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए लगातार काम कर रही है. आने वाले समय में उत्कृष्ट कार्य करने वाली बहनों और बेटियों को निःशुल्क स्कूटी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि माताओं-बहनों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

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बरेली में मातृशक्ति को सौगात

रक्षाबंधन से पहले बरेली में महिलाओं के सम्मान में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें करीब एक हजार महिलाओं को साड़ी और मिठाई वितरित की गई. लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी गईं. इस दौरान बताया गया कि रक्षाबंधन के अवसर पर माताओं, बेटियों और बहनों को एक सहयोगी सहित 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 29 अगस्त रात 12 बजे तक मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी जाएगी. कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना समेत कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे.

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