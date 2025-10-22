ETV Bharat / state

खेखरे का पर्व : उदयपुर में 11 फीट के गोवर्धन की पूजा, जानिए क्या है खास

खेखरे के पर्व (मेवाड़ में गोवर्धन पूजा के पर्व को खेखरे का पर्व भी कहा जात है) के मौके पर उदयपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में स्थित गौशाला में उदयपुर के सबसे बड़े गोवर्धन को बनाया गया. करीब 11 फीट के गोवर्धन की पूजा की गई. बाद में गौशाला की गायों के साथ ग्वालों ने खेल खेला. इसके बाद उन्हें गौशाला से बाहर छोड़ा गया, जो गोबर के बने गोवर्धन के ऊपर से होते हुए गौशाला से बाहर निकलीं. पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार गोवर्धन की पूजा करने के बाद गायों को गोवर्धन के ऊपर से निकाला जाता है. बरसों से चली आ रही इस परंपरा में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है.

उदयपुर: प्रदेश में आज गोवर्धन पूजा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. झीलों की नगरी उदयपुर में गोवर्धन पूजा का पर्व पूरे विधि-विधान के साथ जगह-जगह मनाया जा रहा है. बड़गांव स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में गोबर से बने 11 फीट के गोवर्धन की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई. कृषि विज्ञान केंद्र में स्थित गौशाला के मुख्यद्वार पर हर वर्ष यह पर्व मनाया जाता है.

परंपरागत अंदाज: बड़गांव उपप्रधान प्रताप सिंह राठौड़ ने बताया कि गोवर्धन पूजा परंपरागत अंदाज में की गई. विशालकाय भगवान श्रीकृष्ण और बलराम के गोबर से प्रतिरूप बनाए गए और पूजन के बाद गौशाला की गायों को गोबर के इन प्रतिरूपों पर छोड़ा गया. मान्यता है कि इस अनूठी परंपरा से गोवंश की स्वास्थ्य समृद्धि होती है और प्रकृति संरक्षण का संदेश भी जाता है. यहां करीब 40 साल से गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है. हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करीब 11 फीट के गोवर्धन जी की पूजा की गई.

11 फीट गोवर्धन पूजा की पूजा करते लोग (ETV Bharat Udaipur)

श्रीकृष्ण और बलराम की गोबर से प्रतिमा बनाकर पूजा-अर्चना करते हुए सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई. इसके बाद गौशाला में गौ-क्रीड़ा रखी गई. परंपराओं के अनुसार अंत में गोवर्धन जी के ऊपर से गायों को दौड़ाया गया. इस पारंपरिक दृश्य के साक्षी कई लोग बने. पुरानी मान्यता है कि इस गोबर से बने गोवर्धन पर गाय खेलती हुई गुजरती हैं तो गोवंश को कोई बीमारी नहीं होती है. खासकर उनके पैरों में खुर में रोग नहीं लगता है. वहीं, इस अवसर पर केंद्र के निदेशक व कर्मचारी परिवार सहित मौजूद रहे.

बाड़मेर में गोवर्धनजी की पूजा (ETV Bharat Barmer)

बाड़मेर में गोवर्धन पूजा: पांच दिवसीय दीपावली पर्व के अंतर्गत महिलाओं और युवतियों ने विशेष उत्साह दिखाया. उन्होंने घरों के आगे गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई, विधिवत पूजा-अर्चना की और मंगल गीत गाए. इस दौरान आरती उतारी गई और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की गई. बच्चों ने पटाखे फोड़कर उत्सव में चार चांद लगा दिए. पंडित संतोष शर्मा ने बताया कि इस वर्ष दीपावली 20 और 21 अक्टूबर को मनाई गई, जिसके चलते बुधवार को गोवर्धन पूजा संपन्न हुई.