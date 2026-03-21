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Eid Mubarak : हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है ईद, दिखा भाईचारे का अनूठा संगम, गले मिलकर दी मुबारकबाद

विभिन्न ईदगाहों पर सुबह से नमाजियों की भीड़ उमड़ने लगी. नए कपड़ों में बच्चे, बुजुर्ग और युवा नमाज के लिए कतारों में खड़े नजर आए.

Muslim devotees throng Bundi for Eid prayers.
ईद पर नमाज के लिए उमड़े मुस्लिम धर्मावलंबी (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 21, 2026 at 11:40 AM IST

3 Min Read
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बूंदी/ सवाई माधोपुर/ झुंझुनू: प्रदेश भर में शनिवार को ईद उल फितर का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया. मस्जिदों और ईदगाह में सुबह नमाज हुई. मुस्लिम धर्मावलंबियों ने एक दूसरे को गले लगाकर शुभकामनाएं दी. कौम एवं देश-प्रदेश में अमन एवं सुख चैन की दुआ मांगी. एक-दूसरे को ईद मुबारक कहा.

बच्चोंं की शिक्षा पर जोर: बूंदी शहर के प्रमुख स्थल नवल सागर मुख्य ईदगाह और मीरा के बाग स्थित बड़ी ईदगाह पर हजारों अकीदतमंदों ने एक साथ नमाज अदा की. सुबह से ईदगाहों पर नमाजियों की भीड़ उमड़ने लगी. नए कपड़ों में बच्चे, बुजुर्ग और युवा नमाज के लिए कतारों में खड़े नजर आए. नमाज के बाद एक दूसरे को ईद मुबारक कहा. नवल सागर मुख्य ईदगाह पर शहर काजी इमरान कादरी ने नमाज अदा कराई. मुल्क में अमन, सलामती, भाईचारे और कौमी एकता को मजबूत करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी खुशियों में जरूरतमंदों को शामिल करना चाहिए ताकि समाज में कोई भी खुद को अकेला या वंचित महसूस न करे. उन्होंने बच्चों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया.

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बूंदी को नया शहर काजी: बूंदी के मीरा के बाग स्थित बड़ी ईदगाह पर मौलाना मुफ्ती नदीम अख्तर सक्काफी ने नमाज अदा कराई एवं समाज को मजबूत बनाने के लिए आपसी मतभेद भुलाने और मिलजुलकर काम करने की अपील की. मौलाना नूर मोहम्मद ने सलात पढ़ी. इस बार की ईद पर बूंदी शहर को नया काजी मिला. वर्तमान नायब काजी इमरान कादरी को औपचारिक रूप से शहर काजी की जिम्मेदारी सौंपी गई.शनिवार को इमरान कादरी ने पहली बार शहर काजी के रूप में ईद की नमाज अदा कराई. बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा, एडीएम रामकिशोर मीना, एएसपी उमा शर्मा, बूंदी अर्बन को—ऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन सत्येश शर्मा समेत विभिन्न गणमान्य नागरिकों ने ईदगाह में नमाजियों को ईद की मुबारकबाद दी.

सवाई माधोपुर में ईदगाह में नमाज: उधर, सवाई माधोपुर में जिला अस्पताल के पीछे ईदगाह में हजारों मुस्लिमों ने ईद की नमाज अदा दी. आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी. शहर काजी निसारुल्लाह खान ने नमाज अदा करवाई. खान ने कहा कि 30 दिन रोजा रखने के बाद अल्लाह को शुक्रिया अदा करने के लिए मुस्लिम समाज यह त्योहार मनाता है. लोग घर घर जाकर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं. काजी एहताशमुद्दीन ने बताया कि आज पूरे रोजे होने के बाद सभी लोग यहां एकत्र हुए.देश में गंगा जमुना तहजीब हमेशा कायम रहे, यही दुआ की.

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झुंझुनू में उमड़े नमाजी: इस बीच, झुंझुनू में ईद-उल-फितर का त्योहार हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ मनाया गया. शहर के मुख्य ईदगाह में सुबह से नमाजियों की भीड़ उमड़ी. नमाज से पहले तकरीर हुई. इसमें आपसी सद्भाव, भाईचारे और जरूरतमंदों की मदद का संदेश दिया गया. गरीबों और जरूरतमंदों को फितरा भी तकसीम किया गया. शहर काजी शफीउल्लाह सिद्दीकी ने ईद की नमाज अदा कराई.नमाज के बाद लोगों ने एक-दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी. इस मौके पर सांसद बृजेंद्र ओला, पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा, पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश सूंडा, राजस्थान कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एमडी चौपदार भी ईदगाह पहुंचे. इन्होंने लोगों को ईद की शुभकामनाएं दीं.

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