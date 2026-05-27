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कल मनाया जाएगा बकरीद का त्योहार, बाजारों में बढ़ी रौनक

बकरीद को लेकर बाजार गुलजार ( ETV Bharat )

नूंहः बकरीद का पावन पर्व कल पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा. त्योहार को लेकर मुस्लिम समाज में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक बाजार पूरी तरह गुलजार नजर आ रहे हैं. कपड़ों, जूतों, टोपी, इत्र, सेवइयों और सजावटी सामान की दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है. बाजार में खरीदारी को लेकर उत्साहः खासकर बच्चे और युवा नए कपड़ों और फैशन के सामान की खरीदारी को लेकर काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं. बाजारों में देर रात तक चहल-पहल बनी हुई है, जिससे व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं. ग्रामीण इलाकों में भी बकरा ईद की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. महिलाएं घरों की साफ-सफाई और सजावट में जुटी हुई हैं, वहीं परिवारों में मेहमानों के स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं.