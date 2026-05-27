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कल मनाया जाएगा बकरीद का त्योहार, बाजारों में बढ़ी रौनक

ईद-उल-अजहा जिसे बकरीद के नाम से जाना जाता है. कल देशभर यह त्योहार मनाया जायेगा.

FESTIVAL OF BAKRID
बकरीद को लेकर बाजार गुलजार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 27, 2026 at 8:20 PM IST

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नूंहः बकरीद का पावन पर्व कल पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा. त्योहार को लेकर मुस्लिम समाज में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक बाजार पूरी तरह गुलजार नजर आ रहे हैं. कपड़ों, जूतों, टोपी, इत्र, सेवइयों और सजावटी सामान की दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है.

बाजार में खरीदारी को लेकर उत्साहः खासकर बच्चे और युवा नए कपड़ों और फैशन के सामान की खरीदारी को लेकर काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं. बाजारों में देर रात तक चहल-पहल बनी हुई है, जिससे व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं. ग्रामीण इलाकों में भी बकरा ईद की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. महिलाएं घरों की साफ-सफाई और सजावट में जुटी हुई हैं, वहीं परिवारों में मेहमानों के स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं.

पुन्हाना डीएसपी दिनेश कुमार (ETV Bharat)

भाईचारे का इंसानियत का संदेश देने वाला त्योहार है बकरीदः मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि बकरा ईद केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि भाईचारे, कुर्बानी और इंसानियत का संदेश देने वाला त्योहार है. इस मौके पर लोग जरूरतमंदों की मदद कर समाज में प्रेम और सौहार्द का संदेश देते हैं. त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है.

क्या बोले डीएसपीः पुन्हाना डीएसपी दिनेश कुमार ने ईद उल जुहा की मुबारक बाद देते हुए कहा कि "बाजारों और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो." सभी मेवात वासियों से अपील की है कि "प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न करें. कानून के दायरे में रहकर कुर्बानी करें." कुल मिलाकर बकरा ईद को लेकर पूरे क्षेत्र में खुशी और उत्साह का माहौल बना हुआ है.

ये भी पढ़ें-ईद-उल-जुहा को लेकर फरीदाबाद पुलिस अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर 1000 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात

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