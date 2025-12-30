ETV Bharat / state

2026 में कब है महाशिवरात्रि, होली, रक्षाबंधन, दिवाली, छठ समेत बाकी त्यौहार, देखिए ईवेंट्स का A टू Z कैलेंडर

2026 में कब कौन सा त्यौहार मनाया जाएगा. देखिए सभी प्रमुख फेस्टिवल और दिवस की पूरी लिस्ट.

Festival Calendar 2026 Know Makar Sankranti Mahashivratri Holi Raksha Bandhan Ganesh Chaturthi Navratri Janmashtami Diwali Chhath Puja Date
2026 का ईवेंट कैलेंडर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 30, 2025 at 9:22 PM IST

9 Min Read
फरीदाबाद : हर साल की तरह 2026 में भी तीज-त्यौहार मनाए जाएंगे. हालांकि लोगों में कंफ्यूज़न इस बात को लेकर रहता है कि कब कौन सा त्यौहार या दिवस पड़ रहा है. ऐसे में जानिए इस साल कौन सा त्यौहार और दिवस कौन सी तारीख को आ रहा है और अपने सारे कंफ्यूज़न दूर कर लीजिए.

जनवरी 2026 से लेकर दिसंबर 2026 तक के फेस्टिवल/जयंती/दिवस की पूरी लिस्ट -

जनवरी 2026 -

1 जनवरी (गुरुवार) - अंग्रेजी नववर्ष प्रारंभ, प्रदोष व्रत
3 जनवरी (शनिवार) - माघ स्नान आरंभ,पौष पूर्णिमा
6 जनवरी (मंगलवार) - संकष्टी चतुर्थी
13 जनवरी (मंगलवार) - लोहड़ी
14 जनवरी (बुधवार) - मकर संक्रांति, एकादशी, पोंगल,
16 जनवरी (शुक्रवार) - प्रदोष व्रत (कृष्ण), मासिक शिवरात्रि (माघ)
18 जनवरी (रविवार) - मौनी अमावस्या
23 जनवरी (शुक्रवार) - बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा, सुभाष चंद्र बोस जयंती
26 जनवरी (सोमवार) - गणतंत्र दिवस, भीष्म अष्टमी
29 जनवरी (गुरुवार) - जया एकादशी
30 जनवरी (शुक्रवार) - प्रदोष व्रत (शुक्ल)

फरवरी 2026 -
2 फरवरी (रविवार) - माघ पूर्णिमा व्रत, गुरु रविदास जयंती
5 फरवरी (गुरुवार) - संकष्टी चतुर्थी
13 फरवरी (शुक्रवार) - विजया एकादशी, कुंभ संक्राति
14 फरवरी (शनिवार) - प्रदोष व्रत
15 फरवरी (रविवार) - महाशिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि
17 फरवरी (मंगलवार) - फाल्गुन अमावस्या
18 फरवरी (बुधवार) - रमजान
19 फरवरी (गुरुवार) - फुलेरा दूज
24 फरवरी (मंगलवार) - अन्नपूर्णा अष्टमी, होलाष्टक प्रारंभ
27 फरवरी (शुक्रवार) - आमलकी एकादशी
28 फरवरी (शनिवार) - प्रदोष व्रत (शुक्ल)

मार्च 2026 -
3 मार्च (मंगलवार) - होलिका दहन
4 मार्च (बुधवार) - होली
15 मार्च (रविवार) - पापमोचिनी एकादशी, मीन संक्रांति
16 मार्च (सोमवार) - प्रदोष व्रत (कृष्ण)
17 मार्च (मंगलवार) - मासिक शिवरात्रि
19 मार्च (गुरुवार) - चैत्र नवरात्रि प्रारंभ
20 मार्च (शुक्रवार) - ईद उल फितर
26 मार्च (गुरुवार) - राम नवमी
27 मार्च (शुक्रवार) - स्वामीनारायण जयंती,चैत्र नवरात्रि पारण
29 मार्च (रविवार) - कामदा एकादशी

अप्रैल 2026 -
1 अप्रैल (बुधवार) - हनुमान जयन्ती, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा
5 अप्रैल (रविवार) - विकट संकष्ट, कृष्ण चतुर्थी
13 अप्रैल (सोमवार) - चैत्र कृष्ण एकादशी,वरूथिनी
14 अप्रैल (मंगलवार) - सोलर नववर्ष, मेष संक्रान्ति,चैत्र कृष्ण द्वादशी
15 अप्रैल (बुधवार) - बुध प्रदोष व्रत
17 अप्रैल (शुक्रवार) - दर्श अमावस्या, वैशाख अमावस्या, चैत्र कृष्ण
18 अप्रैल (शनिवार) - चन्द्र दर्शन, चैत्र, इष्टि
19 अप्रैल (रविवार) - परशुराम जयन्ती, अक्षय तृतीया
23 अप्रैल (गुरुवार) - गंगा सप्तमी
25 अप्रैल (शनिवार) - सीता नवमी, चैत्र
27 अप्रैल (सोमवार) - मोहिनी एकादशी
28 अप्रैल (मंगलवार) - भौम प्रदोष व्रत
30 अप्रैल (गुरुवार) - नृसिंह जयन्ती

मई 2026 -
1 मई (शुक्रवार) - बुद्ध पूर्णिमा,कूर्म जयन्ती, वैशाख पूर्णिमा
2 मई (शनिवार) - नारद जयन्ती, इष्टि
5 मई (मंगलवार) - एकदन्त संकष्टी
13 मई (बुधवार) - अपरा एकादशी
14 मई (गुरुवार) - गुरु प्रदोष व्रत
15 मई (शुक्रवार) - वृषभ संक्रान्ति
16 मई शनिवार) - वट सावित्री व्रत, दर्श अमावस्या, अन्वाधान, शनि जयन्ती,ज्येष्ठ अमावस्या
17 मई (रविवार) - चन्द्र दर्शन, इष्टि
25 मई (सोमवार) - गंगा दशहरा
27 मई (बुधवार) - पद्मिनी एकादशी, बकरीद
28 मई (गुरुवार) - गुरु प्रदोष व्रत
31 मई (रविवार) - अन्वाधान, ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा

जून 2026 -
3 जून (बुधवार) - विभुवन संकष्टी
7 जून (रविवार) - भानु सप्तमी
11 जून (गुरुवार) - परम एकादशी
12 जून (शुक्रवार) - शुक्र प्रदोष व्रत
14 जून (रविवार) - दर्श अमावस्या
15 जून (सोमवार) - ज्येष्ठ अमावस्या, मिथुन संक्रान्ति, इष्टि
16 जून (मंगलवार) - चन्द्र दर्शन
21 जून (रविवार) - भानु सप्तमी
25 जून (गुरुवार) - निर्जला एकादशी,गायत्री जयन्ती
27 जून (शनिवार) - शनि प्रदोष व्रत
29 जून (सोमवार) - ज्येष्ठ पूर्णिमा,वट पूर्णिमा व्रत

जुलाई 2026 -
3 जुलाई (शुक्रवार) - कृष्णपिङ्गल संकष्टी चतुर्थी (कृष्ण चतुर्थी)
6 जुलाई (सोमवार) - कालाष्टमी एवं मासिक कृष्ण जन्माष्टमी
10 जुलाई (शुक्रवार) - मासिक कार्तिगाई, योगिनी एकादशी
11 जुलाई (शनिवार) - कृष्ण रामलक्ष्मण द्वादशी, गौण‑वैष्णव योगिनी एकादशी
12 जुलाई (रविवार) - रोहिणी व्रत, मासिक शिवरात्रि, रवि प्रदोष व्रत
14 जुलाई (मंगलवार) - आषाढ़ अमावस्या, अन्वाधान,दर्श अमावस्या
15 जुलाई (बुधवार) - आषाढ़ नवरात्रि प्रारम्भ, चंद्र दर्शन, इष्टि
16 जुलाई (गुरुवार) - जगन्नाथ रथयात्रा, कर्क संक्रांति
17 जुलाई (शुक्रवार) - अनिरुद्ध चतुर्थी
19 जुलाई (रविवार) - स्कन्द षष्ठी
20 जुलाई (सोमवार) - आषाढ़ अष्टाह्निका विधान प्रारम्भ
21 जुलाई (मंगलवार) - पार्वती जयंती, मासिक दुर्गाष्टमी
22 जुलाई (बुधवार) - भड़ली नवमी
24 जुलाई (शुक्रवार) - आशा दशमी व्रत, रैवत मन्वादि
25 जुलाई (शनिवार) - देवशयनी एकादशी, वासुदेव द्वादशी, गौरी व्रत प्रारम्भ
26 जुलाई (रविवार) - रवि प्रदोष व्रत
27 जुलाई (सोमवार) - जयापार्वती व्रत प्रारम्भ
28 जुलाई (मंगलवार) - कोकिला व्रत, आषाढ़ चौमासी चौदस
29 जुलाई (बुधवार) - गुरु पूर्णिमा, गौरी व्रत समाप्त, दक्षिणामूर्ति जयंती
30 जुलाई (गुरुवार) - श्रावण मास प्रारम्भ

अगस्त 2026 -
1 अगस्त (शनिवार) - जयापार्वती व्रत समाप्त
2 अगस्त (रविवार) - मित्रता दिवस, गजानन संकष्टी चतुर्थी
3 अगस्त (सोमवार) - प्रथम श्रावण सोमवार व्रत, आदि पेरुक्कू
4 अगस्त (मंगलवार) - प्रथम मंगला गौरी व्रत
5 अगस्त (बुधवार) - कालाष्टमी, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी
7 अगस्त (शुक्रवार) - मासिक कार्तिगाई
8 अगस्त (शनिवार) - रोहिणी व्रत
9 अगस्त (रविवार) - कामिका एकादशी, कृष्ण वासुदेव द्वादशी
10 अगस्त (सोमवार) - द्वितीय श्रावण सोमवार, सोम प्रदोष व्रत
11 अगस्त (मंगलवार) - श्रावण शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि, द्वितीय मंगला गौरी व्रत
12 अगस्त (बुधवार) - हरियाली अमावस्या, दर्श अमावस्या, पूर्ण सूर्य ग्रहण
13 अगस्त (वीरवार) - इष्टि
14 अगस्त (शुक्रवार) - चंद्र दर्शन
15 अगस्त (शनिवार) - स्वतंत्रता दिवस, हरियाली तीज
16 अगस्त (रविवार) - दूर्वा गणपति चतुर्थी
17 अगस्त (सोमवार) - नाग पंचमी तृतीय श्रावण एवं मलयालम नव वर्ष
18 अगस्त (शनिवार) - स्कन्द षष्ठी कल्कि जयंती, तृतीय मंगला गौरी व्रत
19 अगस्त (बुधवार) - तुलसीदास जयंती
20 अगस्त (गुरुवार) - मासिक दुर्गाष्टमी
23 अगस्त (शनिवार) - श्रावण पुत्रदा एकादशी
24 अगस्त (सोमवार) - चतुर्थ श्रावण सोमवार,दामोदर द्वादशी
25 अगस्त (मंगलवार) - चतुर्थ मंगला गौरी व्रत, भौम प्रदोष व्रत
26 अगस्त (बुधवार) - ओणम एवं ऋग्वेद उपाकर्म
27 अगस्त (गुरुवार) - श्रावण पूर्णिमा व्रत
28 अगस्त (शुक्रवार) - रक्षा बंधन, वरलक्ष्मी व्रत गायत्री एवं चंद्र ग्रहण
29 अगस्त (शनिवार) - भाद्रपद मास प्रारम्भ
31 अगस्त (सोमवार) - कजरी तीज बहुला चतुर्थी

सितंबर 2026 -
1 सितंबर (मंगलवार) - नाग पंचमी (भाद्रपद कृष्ण पंचमी)
2 सितंबर (बुधवार) - हल षष्ठी एवं रांधण छठ
3 सितंबर (गुरुवार) - शीतला सातम, मासिक कार्तिगाई
4 सितंबर (शुक्रवार) - कृष्ण जन्माष्टमी एवं रोहिणी व्रत
5 सितंबर (शनिवार) - शिक्षक दिवस
7 सितंबर (सोमवार) - अजा एकादशी
8 सितंबर (मंगलवार) - भौम प्रदोष व्रत
9 सितंबर (बुधवार) - मासिक शिवरात्रि
10 सितंबर (गुरुवार) - पिठोरी अमावस्या पोला,दर्श अमावस्या
11 सितंबर (शुक्रवार) - भाद्रपद अमावस्या वृषभोत्सव, इष्टि
13 सितंबर (रविवार) - हरतालिका तीज
14 सितंबर (सोमवार) - गणेश चतुर्थी, हिंदी दिवस
15 सितंबर (मंगलवार) - ऋषि पंचमी संवत्सरी पर्व, अभियंता दिवस
16 सितंबर (बुधवार) - बलराम जयंती स्कंद षष्ठी,ज्येष्ठ गौरी आवाहन
17 सितंबर (वीरवार) - विश्वकर्मा पूजा एवं कन्या संक्रांति
18 सितंबर (शुक्रवार) - ललिता सप्तमी राधा अष्टमी एवं दूर्वा अष्टमी
19 सितंबर (शनिवार) - महालक्ष्मी व्रत प्रारम्भ ज्येष्ठ गौरी विसर्जन, दुर्गाष्टमी
21 सितंबर (सोमवार) - दशावतार व्रत, कल्कि द्वादशी
22 सितंबर (मंगलवार) - परिवर्तिनी एकादशी, वामन जयंती
23 सितंबर (बुधवार) - भुवनेश्वरी जयंती शरद सम्पात, गुरु प्रदोष व्रत
24 सितंबर (गुरुवार) - गणेश विसर्जन
25 सितंबर (शुक्रवार) - अनंत चतुर्दशी, पूर्णिमा श्राद्ध
26 सितंबर (शनिवार) - भाद्रपद पूर्णिमा पितृपक्ष प्रारम्भ
27 सितंबर (रविवार) - प्रतिपदा श्राद्ध, आश्विन मास प्रारम्भ
28 सितंबर (सोमवार) - द्वितीया श्राद्ध
29 सितंबर (मंगलवार) - तृतीया श्राद्ध, महा भरणी एवं विघ्नराज संकष्टी
30 सितंबर (बुधवार) - चतुर्थी एवं पंचमी श्राद्ध मासिक कार्तिगाई

अक्टूबर 2026 -
1 अक्टूबर (गुरुवार) - षष्ठी श्राद्ध, रोहिणी व्रत
2 अक्टूबर (शुक्रवार) - गांधी जयंती
3 अक्टूबर (शनिवार) - अष्टमी श्राद्ध जीवित्पुत्रिका व्रत, कालाष्टमी, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी
4 अक्टूबर (रविवार) - नवमी श्राद्ध
5 अक्टूबर (सोमवार) - दशमी श्राद्ध
6 अक्टूबर (मंगलवार) - एकादशी श्राद्ध एवं इन्दिरा एकादशी
7 अक्टूबर (बुधवार) - द्वादशी श्राद्ध, मघा श्राद्ध, कृष्ण कल्कि द्वादशी
8 अक्टूबर (गुरुवार) - त्रयोदशी श्राद्ध, मासिक शिवरात्रि, गुरु प्रदोष व्रत
9 अक्टूबर (शुक्रवार) - चतुर्दशी श्राद्ध
10 अक्टूबर (शनिवार) - सर्वपितृ अमावस्या, दर्श अमावस्या, आश्विन अमावस्या
11 अक्टूबर (रविवार) - महाराजा अग्रसेन जयंती, नवरात्रि प्रारम्भ
12 अक्टूबर (सोमवार) - चन्द्र दर्शन
19 अक्टूबर (सोमवार) - दुर्गा अष्टमी, सन्धि पूजा, महा नवमी
20 अक्टूबर (मंगलवार) - दुर्गा विसर्जन, विजयादशमी, दशहरा
23 अक्टूबर (शुक्रवार) - शुक्र प्रदोष व्रत
25 अक्टूबर (रविवार) - शरद पूर्णिमा,
26 अक्टूबर (सोमवार) - वाल्मीकि जयंती
27 अक्टूबर (मंगलवार) - कार्तिक प्रारम्भ, मासिक कार्तिगाई
29 अक्टूबर (गुरुवार) - करवा चौथ, रोहिणी व्रत, वक्रतुण्ड संकष्टी

नवंबर 2026 -

5 नवंबर (गुरुवार) - रमा एकादशी
6 नवंबर (शुक्रवार) - धनतेरस
7 नवंबर (शनिवार) - हनुमान पूजा,मासिक शिवरात्रि
8 नवंबर (रविवार) - दीवाली (लक्ष्मी पूजा), नरक चतुर्दशी
9 नवंबर (सोमवार) - कार्तिक अमावस्या
10 नवंबर (मंगलवार) - गोवर्धन पूजा
11 नवंबर (बुधवार) - भैया दूज
14 नवंबर (शनिवार) - नेहरू जयंती ( बाल दिवस )
15 नवंबर (रविवार) - छठ पूजा
17 नवंबर (मंगलवार) - गोपाष्टमी, मासिक दुर्गाष्टमी
20 नवंबर (शुक्रवार) - भीष्म पंचक प्रारम्भ; देवुत्थान एकादशी
21 नवंबर (शनिवार) - तुलसी विवाह
23 नवंबर (सोमवार) - मणिकर्णिका स्नान
24 नवंबर (मंगलवार) - देव दीपावली, गुरु नानक जयंती, पुष्कर स्नान

दिसंबर 2026 -
1 दिसंबर (मंगलवार) - कालभैरव जयंती, विश्व एड्स दिवस
4 दिसंबर (शुक्रवार) - उत्पन्ना एकादशी
10 दिसंबर (गुरुवार) - चन्द्र दर्शन - मार्गशीर्ष
16 दिसंबर (बुधवार) - सूर्य का वृश्चिक से धनु राशि में प्रवेश
17 दिसंबर (गुरुवार) - मासिक दुर्गाष्टमी
20 दिसंबर (रविवार) - गीता जयंती, वैकुण्ठ एकादशी
23 दिसंबर (बुधवार) - रोहिणी व्रत, मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत
25 दिसंबर (शुक्रवार) - क्रिसमस डे
30 दिसंबर (बुधवार) - कालाष्टमी

2026 का कैलेंडर (Etv Bharat)

