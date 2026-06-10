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कृषि उप संचालक की पहल, ओवर रेट में बिक रहा खाद जब्त कर किसानों को सरकारी कीमत में कराया उपलब्ध

कृषि विभाग की इस पहल से किसान खुश हैं. वहीं जनप्रतिनिधि ने भी कषि विभाग के कार्य की सराहना की है. किसान सुखदेव राठौर ने बताया कि दुकान में महंगा खाद मिल रहा था. अब हमें सही रेट पर खाद मिली है. यह अच्छी बात है. किसान सीता राम कश्यप ने बताया कि यूरिया की कालाबाजारी बंद होनी चाहिए. किसान हित में यह जरूरी है.

जांजगीर चांपा: कृषि विभाग के उप संचालक ने 2 जून को जिला मुख्यालय के नानक चंद नंद किशोर कृषि केंद्र में छापा मार कार्रवाई की और ओवर रेट में यूरिया बेचते पकड़ा. अब कलेक्टर के निर्देश पर लघु, सीमांत और छोटे किसानों को निर्धारित दर में यह खाद उपलब्ध कराई गई है.

जनप्रतिनिधियों ने भी की तारीफ

वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि खाद व्यापारी की दुकान में स्वयं किसान बनकर पहुंचे. उन्होंने देखा की सरकारी रेट 266 रुपए के बजाए 850 रुपए में खाद बेची जा रही थी. अधिकारी ने छापा मारा और खाद जब्त किया. इस जब्त खाद को किसानों को सरकारी कीमत पर खाद उपलब्ध कराया है. यह अनुकरणीय पहल है.

किसानों को सरकारी कीमत पर खाद (ETV Bharat Chhattisgarh)

मैं किसानों से अपील करता हूं कि यदि कोई ज्यादा कीमत पर खाद बेच रहा है तो सूचना दें ताकि उस पर शासन कार्रवाई कर सके-नारायण चंदेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष

क़ृषि विभाग के उप संचालक राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि किसानों को उर्वरक खाद उपलब्ध कराने के लिए लगातार निजी कृषि केंद्र को जानकारी दी जा रही थी. पॉस मशीन से नियमानुसार किसानों को खाद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए, लेकिन जिला मुख्यालय में ही नानक चंद, नंद किशोर क़ृषि केंद्र द्वारा 266 रुपये की यूरिया को 850 रुपये में बेचा जा रहा था.

जब्त खाद सरकारी रेट पर किसानों को उपलब्ध कराया

शिकायत मिलने पर उप संचालक किसान बन कर गए, जिन्हें भी 850 रुपये के दर में खाद बेचा गया. कृषि विभाग ने खाद की जप्ती बनाकर गोदाम सील किया. कलेक्टर के निर्देश पर जब्त यूरिया खाद को 2 सौ से अधिक किसानों को निर्धारित दर पर उपलब्ध कराया है.

ऊंचे दामों में बेचा जा रहा था उर्वरक (ETV Bharat Chhattisgarh)

कृषि विभाग के उप संचालक ने निजी कृषि केंद्र संचालकों को शासन द्वारा निर्धारित दर पर ही नियमानुसार किसानों को खाद उपलब्ध कराने का आग्रह किया है और ओवर रेट में बेचते पाए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है.

नानक चंद नंद किशोर कृषि केंद्र में छापा मार कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

खाद की कालाबाजारी से किसान परेशान

प्रदेश भर के किसान इन दिनों खाद की कालाबाजारी और व्यवसायियों की मनमानी रवैया से परेशान हैं. धान की फसल लगाने के लिए शासन से निर्धारित कीमत से कई गुना अधिक कीमत देकर खाद खरीद रहे हैं. वहीं जांजगीर कृषि विभाग ने जिले के कृषि केंद्र संचालकों को सीधा सीधा मेसेज दे दिया है कि सरकार ने किसानों के हित में जिस दर को तय किया है, उसी का पालन कर किसानों को खाद उपलब्ध कराएं, नहीं तो विभाग कृषि केंद्र संचालकों पर भी कार्रवाई करेगा.