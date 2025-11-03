ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा में दुकानदारों ने खाद बेचना किया बंद, होलसेलर-रिटेलर आमने सामने

रिटेलर्स का आरोप- सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे खाद के होलसेल डीलर, महंगे दामों में खुद रिटेलर्स को मिल रही खाद

FERTILIZER WHOLESALERS ISSUE
सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे खाद के होलसेल डीलर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 4:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छिन्दवाड़ा : किसानों को जमीन के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में सरकारी दामों में खाद मिल सके इसलिए प्रशासन व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहा है लेकिन छिंदवाड़ा में खाद के होलसेलर सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं. ये आरोप हैं फुटकर दुकानदारों के जो होलसेलर से खाद खरीदते हैं और फिर आगे किसानों को बेचते हैं. फुटकर दुकानदारों का कहना है कि होलसेलर दुकानदार ही उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित खाद के दामों से ज्यादा में खाद बेच रहे हैं.

होलसेलरों की मनमानी से खाद के दाम प्रभावित

चौरई विकासखंड के फुटकर खाद दुकानदारों ने एक बैठक कर निर्णय लिया है कि किसानों से उनका सीधा नाता है, किसान उनकी दुकानों में खाद खरीदने आता है लेकिन थोक दुकानदार उन्हें ज्यादा दामों में खाद बेच रहा है और साथ में कोई ना कोई सामान जिसे ट्रैकिंग या दहेज कहा जाता है वो भी देकर उसका पैसा वसूलते हैं. ऐसे में किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित दामों में खाद बेचना रिटेल दुकानदारों के लिए संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि थोक खाद विक्रेता उन्हें निर्धारित रेट से ज्यादा दामों में खाद बेच रहे हैं.

CHHINDWARA KHAD SAMASYA
खाद दुकानदारों ने प्रशासनर को लिखा पत्र (Etv Bharat)

ऐसे में किसानों को नुकसान ना हो और ज्यादा दामों में खाद न खरीदना पड़े इसलिए व्यापारियों ने निर्णय लिया है कि वे खाद नहीं बेचेंगे.

कृषि अधिकारियों से की मांग, उचित दाम पर दिलाएं खाद

खाद विक्रेताओं ने उपसंचालक कृषि जितेंद्र कुमार सिंह सहित एसडीएम और कलेक्टर को आवेदन देते हुए कहा, '' छिंदवाड़ा जिले की जो भी खाद के थोक डीलर हैं वह सरकारी रेट के अनुसार उन्हें खाद उपलब्ध नहीं करा रहे हैं. इसके साथ ही बोरियों में अगर किसानों को खरीदना है तो कुछ ना कुछ साथ में दहेज लेना पड़ेगा. इस पर रोक लगाई जाए जिससे चिल्लर दुकानदार किसानों को खाद समय पर दे सकें और निर्धारित मात्रा में वे खाद लेकर अपनी खेती कर सकें.''

CHHINDWARA RETAILERS PROTEST
फुटकर दुकानदारों ने जताया होलसेलरों का विरोध (Etv Bharat)

चिल्लर दुकानदार और किसानों के बीच विश्वास में आ रही कमी

खाद बीज विक्रेता संघ के जिला अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा ने बताया, '' डीलर अगर चिल्लर दुकानदार को ज्यादा दामों में खाद बेचेगा तो फिर किसान को भी ज्यादा दामों में मिलेगी. ऐसे में किसानों का नुकसान होता है और छोटे दुकानदारों और किसानों के बीच विश्वास की भी कमी आती है. इसलिए निर्णय लिया गया है कि अगर प्रशासन थोक दुकानदारों पर लगाम नहीं लगाएगा तो किसानों को चिल्लर दुकानदार खाद नहीं बेचेंगे.''

पटवारी के ऑडिट के बाद ही किसानों को मिलेगा खाद

जिला प्रशासन ने खाद की किल्लत से निपटने के लिए नई व्यवस्था बनाई है, जिसमें पटवारी किसानों की जमीन का सत्यापन करेगा और उसके पटवारी द्वारा बताया जाएगा कि कितनी एकड़ जमीन पर किसान ने फसल लगाई है, उस हिसाब से ही उन्हें खाद दी जाएगी. लेकिन दुकानदारों का कहना है कि जब तक होलसेलर उन्हें सही दामों में खाद नहीं बेचेंगे तो वह सरकार द्वारा निर्धारित दाम में किसानों को भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं. इसलिए सभी ने सामूहिक निर्णय लिया है कि वे किसानों को ज्यादा दामों में खाद नहीं बेचेंगे.

यह भी पढ़ें- छिंदवाड़ा में मकान और कचरा कलेक्शन टैक्स बढ़ा, बिना सुविधाओं के टैक्स लेने का आरोप

कृषि उपसंचालक जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा, '' अगर कोई भी खाद दुकानदार सरकारी दामों से ज्यादा दामों में खाद किसान को बेचेगा तो उसके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जाएगी''

TAGGED:

FERTILIZER DEALER PROTEST
CHHINDWARA RETAILERS PROTEST
MADHYA PRADESH NEWS HINDI
CHHINDWARA KHAD SAMASYA
FERTILIZER WHOLESALERS ISSUE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्यों गन्ने के बिना अधूरे हैं कार्तिक माह के व्रत त्यौहार, वेद और पुराणों में मिला जिक्र

5 लोगों को नई जिंदगी देकर अमर हुईं इंदौर की 38 वर्षीय एडवोकेट अभिजीता राठौर

राजगढ़ में फर्जी नोटरी सील कांड, वकील के नाम पर 5 साल से बना रहे थे लीगल डॉक्यूमेंट

छतरपुर के मिट्टी के नमूनों की दुनिया में धूम, महिलाओं का आर्ट देख विधायक कलेक्टर मुग्ध

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.