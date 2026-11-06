बलौदाबाजार में खाद खरीदने की नई व्यवस्था, मोबाइल ऐप से मिलेगा टोकन, किसी भी केंद्र से ले सकेंगे उर्वरक
बलौदाबाजार में किसानों को अब खाद खरीदने के लिए लंबी लाइन नहीं लगानी होगी.फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल ऐप के जरिए किसान खाद ले सकते हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 6, 2026 at 6:14 PM IST
बलौदाबाजार : बलौदाबाजार जिले के किसानों के लिए उर्वरक खरीदने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है. अब किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन बुक कर जिले के किसी भी अधिकृत उर्वरक विक्रय केंद्र से खाद खरीद सकेंगे. यह नई व्यवस्था आज से जिले में आधिकारिक रूप से शुरू कर दी गई है.इसके तहत किसानों को उनकी जमीन के रकबे और बोई गई फसल के आधार पर अनुशंसित मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है.
सकरी के किसान ने ऐप से बुक किया टोकन, खरीदी खाद
नई व्यवस्था के तहत विकासखंड बलौदाबाजार के ग्राम सकरी निवासी किसान रिखी राम वर्मा ने एफएफएस मोबाइल ऐप के माध्यम से टोकन बुक कर सफलतापूर्वक उर्वरक खरीदा. किसान ने ऐप के जरिए खाद खरीदने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बताया. प्रशासन के अनुसार, किसान स्वयं के मोबाइल के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के मोबाइल या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से भी टोकन बुक करा सकते हैं.
जमीन और फसल के हिसाब से तय होगी खाद की मात्रा
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली की ओर से तैयार 'फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल' (एफएफएस) मोबाइल ऐप के जरिए उर्वरक बिक्री और वितरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐप में किसान की भूमि और वर्तमान फसल से संबंधित जानकारी दर्ज होने के बाद सिस्टम जमीन के रकबे और फसल के आधार पर यूरिया, डीएपी सहित अन्य उर्वरकों की अनुशंसित मात्रा प्रदर्शित करेगा। इस व्यवस्था में किसान को अपनी जरूरत और उपलब्ध विकल्पों के अनुसार अधिकृत विक्रय केंद्र का चयन करना होगा। बुकिंग पूरी होने के बाद मोबाइल स्क्रीन पर डिजिटल टोकन नंबर या क्यूआर कोड जनरेट होगा।
ऐसे करें मोबाइल ऐप से खाद की बुकिंग
टोकन मिलने के 48 घंटे के भीतर लेना होगा खाद
ऑनलाइन बुकिंग के बाद किसानों को दो दिन यानी 48 घंटे के भीतर चयनित उर्वरक विक्रेता के पास पहुंचना होगा.वहां पीओएस मशीन पर डिजिटल टोकन या क्यूआर कोड स्कैन किया जाएगा.इसके बाद बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने पर निर्धारित सरकारी दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा.
विक्रेताओं को दिया गया प्रशिक्षण
नई व्यवस्था को लागू करने से पहले जिला और विकासखंड स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं.इनमें उर्वरक विक्रेताओं को ऐप आधारित बिक्री प्रणाली और नई कार्यप्रणाली की जानकारी दी गई.साथ ही किसानों के बीच इस व्यवस्था का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए हैं.सरकार का दावा है कि नई प्रणाली से उर्वरक वितरण और बिक्री पर निगरानी बेहतर होगी.
कलेक्टर के मार्गदर्शन में शुरु हुई सेवा
कलेक्टर कुलदीप शर्मा के मार्गदर्शन में शुरू की गई इस व्यवस्था का उद्देश्य खाद वितरण में पारदर्शिता लाना, किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराना और कालाबाजारी पर अंकुश लगाना है.अब किसानों को खाद खरीदने के लिए किसी एक निर्धारित केंद्र पर निर्भर नहीं रहना होगा. वे अपने जिले के किसी भी अधिकृत उर्वरक विक्रय केंद्र से टोकन के आधार पर खाद ले सकेंगे.
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