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बलौदाबाजार में खाद खरीदने की नई व्यवस्था, मोबाइल ऐप से मिलेगा टोकन, किसी भी केंद्र से ले सकेंगे उर्वरक

बलौदाबाजार में खाद खरीदने की नई व्यवस्था ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलौदाबाजार : बलौदाबाजार जिले के किसानों के लिए उर्वरक खरीदने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है. अब किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन बुक कर जिले के किसी भी अधिकृत उर्वरक विक्रय केंद्र से खाद खरीद सकेंगे. यह नई व्यवस्था आज से जिले में आधिकारिक रूप से शुरू कर दी गई है.इसके तहत किसानों को उनकी जमीन के रकबे और बोई गई फसल के आधार पर अनुशंसित मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है.





सकरी के किसान ने ऐप से बुक किया टोकन, खरीदी खाद



नई व्यवस्था के तहत विकासखंड बलौदाबाजार के ग्राम सकरी निवासी किसान रिखी राम वर्मा ने एफएफएस मोबाइल ऐप के माध्यम से टोकन बुक कर सफलतापूर्वक उर्वरक खरीदा. किसान ने ऐप के जरिए खाद खरीदने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बताया. प्रशासन के अनुसार, किसान स्वयं के मोबाइल के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के मोबाइल या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से भी टोकन बुक करा सकते हैं.

