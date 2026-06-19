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हाड़ौती में खाद की भारी किल्लत, घंटों लाइन में लगने के बाद मिले DAP के दो बैग, कृषि विभाग बोला कमी नहीं

देर रात को ही जमा हुए थे किसान: बारां जिले में खाद की ज्यादा मारामारी सामने आ रही है. बीते कुछ दिनों से वहां दुकानें आंदोलन के चलते बंद थीं, अब किसानों के सिर पर बुवाई का बोझ आ गया है, इसलिए छबड़ा और छीपाबड़ौद इलाके में हालात काफी विकट हो रखे हैं. छीपाबड़ौद में किसानों ने रास्ता जाम भी किया था. दूसरी तरफ आज छबड़ा इलाके में हालात काफी ज्यादा विकट थे. वहां खाद आने की सूचना पर हजारों की संख्या में किसान खाद लेने के लिए पहुंच गए. कुछ किसान को कई किलोमीटर दूर से भी पहुंचे. भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस को इंतजाम करने पड़े. उन्हें एक स्टेडियम में इकट्ठा किया गया और पुलिस टीम को लगाया गया, जहां कतार लगाकर महिला और पुरुष किसान बैठाए. किसानों को यहां टोकन जारी किए गए हैं. हालांकि, खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचा है. ऐसे में सभी किसानों को खाद मिलना मुश्किल है, लेकिन फिर लंबी कतारें वहां देखने को मिल रही हैं.

कृषि विभाग अतिरिक्त निदेशक कोटा संभाग अशोक कुमार शर्मा का कहना है कि हाड़ौती में कुल 4.5 लाख मीट्रिक टन फर्टिलाइजर की डिमांड थी, जिसमें यूरिया, डीएपी, एसएसपी, एमओपी और एनपीके शामिल है. इनमें से उन्हें 3.51 लाख मीट्रिक टन आवंटित हुआ था. सीधे तौर पर एसएसपी के आवंटन में 60 हजार मीट्रिक टन की कटौती कर दी गई थी. इसके अलावा अन्य खाद में भी कमी की गई थी, जिनमें यूरिया, डीएपी और एमओपी शामिल हैं. वर्तमान में 2.45 लाख मीट्रिक टन संभाग में आ चुका है, जिसमें 1 अप्रैल का पॉस(Pos) मशीनों में उपलब्ध स्टॉक भी जोड़ा गया है. खाद वितरण का काम पॉस मशीनों के अनुसार होता है. वर्तमान में पॉस मशीन के अनुसार 1.52 लाख मीट्रिक टन खाद दुकानों पर उपलब्ध है, वहीं 1.05 लाख मीट्रिक टन के आसपास खाद आना शेष है.

कोटा: संभाग में फसलों की खरीफ सीजन की बुवाई मानसून की पहली बारिश के साथ ही शुरू हो जाएगी. किसानों ने अपने खेतों को तैयार कर लिया है, लेकिन वर्तमान में उनके सामने सबसे बड़ी समस्या फर्टिलाइजर की है. भारत में अधिकांश डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) खाद विदेश से आयात होती है. लंबे समय से इसकी कमी बनी हुई है और कई पिछले कुछ सालों से हालात विकट हैं. युद्ध के कारण आयात भी कम हो गया है. ऐसे में किसानों के लिए मारामारी जैसी स्थिति बन गई है. इसका सबसे बड़ा कारण है कि खाद का आवंटन भी करीब 21 प्रतिशत कम हुआ है. दूसरी तरफ डिमांड का केवल 27 प्रतिशत ही हाड़ौती के चारों जिलों में अभी तक आया है.

घंटों इंतजार के बाद मिले दो बैग: किसानों का कहना है कि महज 2800 कट्टों के टोकन किसानों को दिए गए हैं. कृषि विभाग छबड़ा के सहायक निदेशक चौथमल मीणा का कहना है कि केवल दो-दो बैग के टोकन 1400 किसानों को दिए गए हैं. आगे आने वाले दिनों में दूसरी रैक आएगी, जिसके बाद वितरण करवाया जाएगा. इधर किसानों का कहना है कि वे रात को 11:30 बजे ही पहुंच गए थे और लाइन लगाकर बैठ गए थे. कुछ किसान सुबह 4:30 बजे पहुंच गए थे. ऐसे में कई घंटे लाइनों में लगने के बाद भी उन्हें महज दो बैग मिले हैं. किसानों का कहना है कि पहले कालाबाजारी भी हो रही थी और 2200 रुपये का मिल रहा था, लेकिन अब दाम कम हो गए हैं, लेकिन खाद पर्याप्त नहीं मिल रहा है. हमें अपने खेत के लिए 15 कट्टे डीएपी चाहिए, लेकिन उपलब्ध महज दो ही हो पाए हैं.

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कृषि विभाग का दावा, खाद की कोई कमी नहीं: दूसरी तरफ कृषि विभाग का कहना है कि खाद की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध हो रहा है. हालांकि, डीएपी की कमी से वह इनकार नहीं कर रहे हैं. अतिरिक्त निदेशक अशोक कुमार शर्मा का कहना है कि डीएपी की मांग 1.06 लाख मीट्रिक टन के आसपास की थी, लेकिन 75 हजार के आसपास आवंटन सरकार ने किया है. उन्हें अभी तक 28 हजार मीट्रिक टन खाद मिल चुका है, जिसमें 1 अप्रैल का स्टॉक भी शामिल है. किसानों को 19 हजार मीट्रिक टन पहुंचा दिया गया है, जबकि कोऑपरेटिव सोसायटी और निजी खाद विक्रेताओं के पास वर्तमान में 9700 मीट्रिक टन डीएपी मौजूद है. यह पूरे कोटा संभाग की स्थिति है. उन्हें आवंटित हुई डीएपी से 47 हजार मीट्रिक टन डीएपी आना शेष है. इसी तरह यूरिया की स्थिति पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2.16 लाख मीट्रिक टन यूरिया की डिमांड उन्होंने की थी, 2.13 लाख मीट्रिक टन आवंटित किया गया है, जिनमें से 1.08 लाख मीट्रिक टन सप्लाई हो चुका है. इसमें से 46 हजार मीट्रिक टन तो किसानों को उपलब्ध भी करा दिया गया है, जबकि स्टॉक में संभाग की दुकानों पर 62 हजार मीट्रिक टन अभी है.

खाद के लिए स्टेडियम में लाइन लगा कर बैठे किसान (ETV Bharat Kota)

आवंटन से ज्यादा सप्लाई हुआ एसएसपी: हाड़ौती में सोयाबीन, धान, मक्का व उड़द की बुवाई खरीफ में 12 लाख हेक्टेयर में होनी है. इसके लिए पर्याप्त मात्रा में खाद किसानों को नहीं मिल रहा है. किसान चक्कर लगा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं. एसएसपी का आवंटन भी कम हुआ था, लेकिन सप्लाई ज्यादा हो गई है. उसकी आवंटन से दोगुनी सप्लाई अब तक हो गई है, इसीलिए दूसरे खाद की कमी नजर आ रही है. अभी आवंटन 1 लाख मीट्रिक टन यूरिया और करीब 50 हजार मीट्रिक टन डीएपी की जरूरत संभाग में है. इसी तरह डीएपी के आवंटन में भी 30 हजार मीट्रिक टन की कटौती की गई है. यह करीब 25 प्रतिशत कटौती है.

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एसएसपी और यूरिया मिलकर बन जाता है डीएपी विकल्प: कृषि विभाग के उपनिदेशक सत्येंद्र कुमार पाठक का कहना है कि डीएपी की कमी है, इसीलिए किसानों को सलाह दे रहे हैं कि एसएसपी और यूरिया मिलाकर उपयोग करें. दूसरी तरफ किसानों को एक साथ खाद नहीं चाहिए. उन्हें थोड़े-थोड़े अंतराल में खेत में खाद डालना पड़ता है, लेकिन किसान एक साथ ही खरीदकर रख लेता है, इसीलिए भीड़ होती है. हमें आवंटित हुआ खाद अगस्त व सितंबर तक आता है. ऐसे में अभी जो शेष आने वाला खाद है, उसमें समय लगेगा. तीन बैग एसएसपी और एक बैग यूरिया मिलाकर डीएपी बन जाता है, क्योंकि एसएसपी में सिंगल सुपर फॉस्फेट और यूरिया में नाइट्रोजन होता है. विभाग के अनुसार यह डीएपी के बराबर होता है. इसमें कैल्शियम और सल्फर की मात्रा भी अधिक होती है.

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