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''खाद की किल्लत की हमें नहीं मिली अबतक शिकायत'', कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर का बड़ा बयान

पेट्रोल डीजल की किल्लत पर देश की जनता को दी मंत्री ने बचत करने की हिदायत.

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कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर का बड़ा बयान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 30, 2026 at 10:44 PM IST

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भिलाई: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकुर शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर भिलाई पहुंचे. मीडिया से बातचीत करते हुए राज्यमंत्री ने खाद की उपलब्धता, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और विपक्ष के आरोपों सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी.

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकुर ने खाद की उपलब्धता को लेकर कहा कि देश में फिलहाल खाद का कोई बड़ा संकट नहीं है. मंत्री ने कहा कि इस विषय पर हाल ही में दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम भी शामिल हुए थे. उन्होंने कहा कि यदि कहीं खाद की कमी की स्थिति उत्पन्न होती है तो केंद्र सरकार उस पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कदम उठाएगी.

कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर का बड़ा बयान (ETV Bharat)

खाद की किल्लत पर बोले केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री

मंत्री ने ये माना कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और युद्ध के कारण खाद की आपूर्ति प्रभावित हुई है, फिर भी किसानों को परेशानी न हो इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर उन्होंने कहा कि वैश्विक संघर्षों और युद्ध की स्थिति का सीधा असर ईंधन की कीमतों पर पड़ता है. उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अनावश्यक खर्च कम करने और संसाधनों का संयमित उपयोग करने की बात कह चुके हैं. युद्धकालीन परिस्थितियों में लोगों को धैर्य रखने की आवश्यकता है और स्थिति सामान्य होने पर समस्याओं का समाधान किया जाएगा.

किसान सम्मान निधि की चर्चा

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर मंत्री ने कहा कि किसानों को इस योजना के माध्यम से पर्याप्त आर्थिक सहायता मिल रही है. वहीं विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि विरोधी दलों का काम केवल विरोध करना रह गया है, देश में किसी प्रकार का आर्थिक संकट नहीं आने वाला है.


नीतीश कुमार की तारीफ

बिहार की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार राज्यसभा में जाकर बिहार के हितों और राज्य की आवश्यकताओं को मजबूती से उठाएंगे. उन्होंने यह भी दावा किया कि पिछले 2 वर्षों में प्रदेश में किसानों द्वारा बड़े स्तर पर कोई धरना-प्रदर्शन नहीं किया गया है, जो सरकार की किसान हितैषी नीतियों का प्रमाण हैं.

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