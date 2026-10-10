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खाद की कमी : किसान को नहीं मिल रहा डीएपी, अधिकारी बता रहे सब्सीट्यूट, नेता कर रहे बयानबाजी

कोटा : रबी सीजन में प्रदेश में खाद की कमी को लेकर किसानों की ओर से आंदोलन हो रहे हैं. किसानों को फसल की बुवाई में डीएपी और यूरिया चाहिए. इसके साथ ही विपक्षी दल कांग्रेस के नेता सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं. थर्ड फ्रंट के नेता नरेश मीणा भी इसको लेकर आंदोलनरत हैं. दूसरी तरफ कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और प्रदेश के कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पूरा अलॉटमेंट केंद्र सरकार कर रही है. यूरिया और डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता बताई जा रही है. उनका यह भी कहना है कि किसानों को टुकड़ों में खाद लेना चाहिए. कुछ अधिकारी यह भी मान रहे हैं कि डीएपी की शॉर्टेज है. सभी दुकानों पर उपलब्ध नहीं है. ऐसे में किसान को दूर की दुकान पर डीएपी मिल रहा है, अगर वह जाना नहीं चाह रहा, तो उसे सब्सीट्यूट खाद भी उपयोग करना चाहिए. इसके फार्मूले भी विभाग के अधिकारी बता रहे हैं.

डिमांड की जगह कम हो रही है सप्लाई : कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश को 4.6 लाख मीट्रिक टन (एमटी) यूरिया अक्टूबर माह में आवंटित हुआ है. जबकि इसकी जगह शुरुआती 7 दिनों में 61 हजार एमटी की ही सप्लाई हुई है. शेष 3.99 लाख एमटी आना बाकी है. यानी महज 13 फीसदी ही 7 अक्टूबर तक प्रदेश को उपलब्ध हो पाया है. डीएपी की बात की जाए, तो 2 लाख एमटी में केवल 33 हजार एमटी सप्लाई हुई है. 1.67 लाख एमटी आना शेष है. यह 16.5 फीसदी ही सप्लाई हुआ है. शुरुआती 7 दिनों में सप्लाई में कमी साफ नजर आ रही है. आंकड़ों के अनुसार, यूरिया की सप्लाई करीब 1 लाख एमटी और डीएपी की 50 हजार एमटी हो जानी चाहिए.

खाद के लिए किसान लाइन में, अधिकारी बता रहे सब्सीट्यूट... (ETV Bharat Kota)

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'किसान को ब्लैक में खरीदना पड़ रहा डीएपी', गहलोत: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि प्रदेश के किसानों को कालाबाजारी के जरिए ही डीएपी मिल रहा है. उनसे डेढ़ गुना पैसा वसूला जा रहा है. 1350 रुपए की जगह डीएपी का कट्टा उन्हें 2200 रुपए तक ब्लैक में खरीदना पड़ रहा है. डिमांड के अनुसार सप्लाई नहीं आ रही है. विधायक और कैबिनेट मंत्री भी इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंच रहे हैं. डीएपी के साथ नैनो डीएपी जबरन दी जा रही है. ब्लैक में खाद खरीदकर बुवाई करनी पड़ रही है. सरकार पर्याप्त खाद उपलब्ध कराए और कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई करे.

ट्रक से लोड होकर पहुंचा खाद (ETV Bharat Kota)

कृषि बोले, '18 दिन का डीएपी और 35 दिन का यूरिया': कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि खरीफ 2026 में डीएपी की 5.10 लाख एमटी और यूरिया की 11 लाख एमटी मांग थी. लेकिन डीएपी 5.45 लाख एमटी और यूरिया 17.15 लाख एमटी से ज्यादा उपलब्ध कराया गया. राज्य में 1.05 लाख एमटी डीएपी और 3.63 लाख एमटी यूरिया है. करीब 35 हजार एमटी खेप रास्ते में है. यह 14 अक्टूबर तक किसानों को मिलेगी. खपत के आधार पर 18 दिन का डीएपी और 35 दिन का यूरिया है. सरकार ने अनियमितता पर 64 विक्रेताओं के बिक्री पर रोक, 128 फर्मों के लाइसेंस सस्पेंड या निरस्त किए हैं. इसके अलावा 25 पर एफआईआर और 11 गिरफ्तारियां हुई हैं. सरकार नैनो डीएपी और यूरिया जबरन नहीं बेचने दे रही है. किसान स्वयं ही खरीद रहा है. टैगिंग रोकने के लिए कृषि विभाग के कार्मिक की निगरानी में ही खाद बेचा जा हा है.

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माह के अनुसार आवंटित होता है कोटा : कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक (कोटा) अतीश कुमार शर्मा का कहना है कि जिले में खाद के लिए ज्यादा मारामारी नहीं है. जिले में यूरिया की आवश्यकता 80 हजार व डीएपी की 20 हजार मीट्रिक टन है. वर्तमान में हमारे पास 10 हजार यूरिया और 4600 एमटी डीएपी की उपलब्धता है. वैकल्पिक फर्टिलाइजर एनपीके 6800 एमटी, सिंगल सुपर फास्फेट (SSP) 10 हजार एमटी है. टीएसपी 2000 एमटी के आसपास उपलब्ध है. हालांकि खाद की उपलब्धता माह के अनुसार आवंटित कोटे से होती है. कोटा जिले को अक्टूबर माह में 27 हजार एमटी यूरिया आवंटित होगा. इसमें 6000 एमटी हमारे पास पहुंच चुका है. शेष 21000 एमटी आना है. इसी तरह डीएपी का 11000 एमटी अलॉटमेंट है. अभी तक 2000 एमटी आ गया है. बाकी इस महीने चार कम्पनी की रैक से डीएपी की आपूर्ति होगी. बारां जिले के रैक पॉइंट से 485 एमटी डीएपी हमें दी गई है.

खाद की दुकान पर रख स्टॉक (ETV Bharat Kota)

एमपी के बॉर्डर सीज, चेकपोस्ट : किसान को सरकार खाद उपलब्ध करा रही है, लेकिन राज्य के बाहर भी खाद जा रहा है. इसको रोकने के लिए मध्यप्रदेश का बॉर्डर सीज कर दिया है. चेक पोस्ट लगा दी गई है. राजस्थान से खाद एमपी नहीं भेज सकें, ऐसी व्यवस्था की जा रही है. कृषि विभाग के कार्मिक बॉर्डर पर चेकिंग कर रहे हैं. संयुक्त निदेशक अतीश कुमार शर्मा का कहना है कि रामगंज मंडी के उडवा, इटावा के खातौली व हरिपुरा मांझी पर चेक पोस्ट है. कोई भी खाद लेकर मध्य प्रदेश के इलाके में प्रवेश नहीं करें. राजस्थान के खाद को जप्त भी किया जा रहा है. अगर किसान के पास बिल है, तो संबंधित दुकानदार पर कारवाई होगी. बिल भी नहीं देता है, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, क्योंकि राजस्थान के अलॉटमेंट वाले खाद को मध्य प्रदेश में बिना अनुमति के ले जाना कालाबाजारी है. इस तरह का मुकदमा पिछले साल दर्ज भी किया गया था.

खाद के लिए महिला–पुरुष अपनी बारी का इंतजार करते हुए (ETV Bharat Kota)

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