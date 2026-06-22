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धान बुआई से पहले खाद बीज संकट, समितियों में स्टाक की कमी का आरोप, प्रशासन का दावा नहीं होगी किल्लत

दुर्ग में किसानों को खाद और बीज की समस्या से जूझना पड़ रहा है.किसानों का आरोप है कि समितियों में खाद नहीं है.

Fertilizer seed crisis ahead of paddy sowing
धान बुआई से पहले खाद बीज संकट (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 22, 2026 at 7:13 PM IST

3 Min Read
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दुर्ग : दुर्ग जिले में खाद और बीज की कमी को लेकर किसानों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है. पाटन क्षेत्र के कुर्मीगुंडरा गांव में किसानों के जल सत्याग्रह किए जाने के बाद अब धमधा क्षेत्र के नन्दकठ्ठी गांव में भी किसानों ने खाद-बीज की कमी को लेकर प्रदर्शन किया. किसानों ने अपनी समस्या से स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समिति प्रबंधक को अवगत कराया, लेकिन समाधान नहीं निकलने से किसानों में नाराजगी बनी हुई है.

खाद नहीं मिलने से किसान परेशान

दुर्ग जिले में धान बुआई का समय शुरू हो चुका है. किसान खेतों की जुताई के बाद खाद और बीज के छिड़काव की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. किसानों का कहना है कि खाद लेने के लिए उन्हें देर रात से ही वितरण केंद्रों के बाहर लंबी कतार लगानी पड़ रही है. कई बार उनकी बारी आने से पहले ही स्टॉक खत्म हो जाता है और उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है.

धान बुआई से पहले खाद बीज संकट (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

सरकारी सोसाइटियों में केवल 200 से 250 बोरी खाद ही पहुंच रही है, जिससे करीब 30 से 40 किसानों को ही खाद मिल पा रहा है. वहीं निजी दुकानों में डीएपी खाद का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, लेकिन उसकी कीमत सरकारी दर 1350 रुपये के मुकाबले 2000 से 2600 रुपये तक वसूली जा रही है-रवि साहू,कृषक

Fertilizer seed crisis
समितियों में स्टाक की कमी का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

कम जमीन पर एक बोरी यूरिया

छोटे किसानों को एक एकड़ से कम जमीन होने पर सिर्फ एक बोरी यूरिया दिया जा रहा है और डीएपी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है. इधर दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बताया कि जिन केंद्रों में खाद की कमी की बात सामने आई थी वहां खाद पहुंचा दी गई है.

cooperative societies in durg
धान बुआई से पहले खाद बीज संकट (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

जिले के 30 वितरण केंद्रों में खाद की कमी की शिकायत मिली थी, जिनमें से 25 केंद्रों में खाद पहुंचा दी गई है, जबकि बाकी पांच केंद्रों में भी जल्द आपूर्ति कर दी जाएगी- अभिजीत सिंह,कलेक्टर

कलेक्टर ने बताया कि जिले में 400 मीट्रिक टन खाद का स्टॉक उपलब्ध हो चुका है. 200 मीट्रिक टन खाद जल्द पहुंचने वाला है. प्रशासन नियमित रूप से भंडारण कर रहा है. किसानों के लिए वैकल्पिक खाद की व्यवस्था भी की जा रही है.

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