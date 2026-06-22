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धान बुआई से पहले खाद बीज संकट, समितियों में स्टाक की कमी का आरोप, प्रशासन का दावा नहीं होगी किल्लत

दुर्ग : दुर्ग जिले में खाद और बीज की कमी को लेकर किसानों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है. पाटन क्षेत्र के कुर्मीगुंडरा गांव में किसानों के जल सत्याग्रह किए जाने के बाद अब धमधा क्षेत्र के नन्दकठ्ठी गांव में भी किसानों ने खाद-बीज की कमी को लेकर प्रदर्शन किया. किसानों ने अपनी समस्या से स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समिति प्रबंधक को अवगत कराया, लेकिन समाधान नहीं निकलने से किसानों में नाराजगी बनी हुई है.

खाद नहीं मिलने से किसान परेशान

दुर्ग जिले में धान बुआई का समय शुरू हो चुका है. किसान खेतों की जुताई के बाद खाद और बीज के छिड़काव की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. किसानों का कहना है कि खाद लेने के लिए उन्हें देर रात से ही वितरण केंद्रों के बाहर लंबी कतार लगानी पड़ रही है. कई बार उनकी बारी आने से पहले ही स्टॉक खत्म हो जाता है और उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है.

धान बुआई से पहले खाद बीज संकट (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)