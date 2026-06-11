खाद बीज और बिजली संकट पर कांग्रेस का प्रदर्शन, किसानों के हक में प्रशासन को सौंपा ज्ञापन
किसान कांग्रेस के बैनर तले प्रदर्शन हुआ और खाद बीज के साथ ही बिजली संकट समस्या हल करने की मांग की गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 11, 2026 at 6:50 PM IST
जगदलपुर: खेती-किसानी के अहम सीजन में किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने जिला मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया. किसान कांग्रेस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. किसानों को खाद, बीज, डीजल और बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की गई.
''खाद बीज ने बढ़ाई टेंशन''
कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने आरोप लगाया कि जिले में खाद की कालाबाजारी बढ़ने से किसानों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रही है. वहीं बीज की उपलब्धता भी किसानों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, जिससे खेती के कार्य प्रभावित हो रहे हैं.
ज्ञापन सौंपा, प्रशासन से मदद की मांग
सुशील मौर्य ने कहा कि किसान कांग्रेस के बैनर तले ज्ञापन सौंपकर प्रशासन से मांग की है कि आप मदद करिए. किसानों को डीजल जर्किन में मिलना चाहिए. खाद की कालाबाजारी बंद होनी चाहिए. किसानों को खाद बीज समय पर मिलना चाहिए.
बिजली कटौती का मुद्दा भी उठाया
अघोषित बिजली कटौती का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया. कांग्रेस का कहना है कि बार-बार बिजली बाधित होने से सिंचाई समेत अन्य कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं. जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.
सुशील मौर्य ने कहा कि अघोषित बिजली कटौती से किसान परेशान हैं, इस पर अंकुश लगाना चाहिए. जिन समस्याओं का समाधान जिला स्तर पर संभव है, उन्हें तत्काल दूर किया जाए. राज्य और केंद्र सरकार से जुड़े मुद्दों को संबंधित स्तर तक पहुंचाकर किसानों को राहत दिलाई जाए.
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