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सहकारी समिति में खाद का बड़ा घोटाला, समिति अध्यक्ष और प्रभारी प्रबंधक हटाए गए

प्रारंभिक जांच में समिति के रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में करीब 20 लाख के खाद की कमी पाई गई है.

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सहकारी समिति में खाद का बड़ा घोटाला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 30, 2026 at 6:20 PM IST

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सूरजपुर: खरीफ सीजन में किसान खाद के लिए दर दर भटक रहे हैं, वहीं सूरजपुर जिले की आदिम जाति सेवा सहकारी समिति जयनगर में खाद घोटाले का बड़ा मामला सामने आया है. प्रारंभिक जांच में समिति के रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में करीब 20 लाख रुपये मूल्य के खाद की कमी पाई गई है.

खाद के लिए भटकते रहे किसान

जयनगर सहकारी समिति में किसानों को समय पर खाद नहीं मिलने और खाद की कालाबाजारी की लगातार शिकायतें प्रशासन को मिल रही थीं. इन सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर रेना जमील ने जांच के निर्देश दिए. इसके बाद सहकारिता विभाग की टीम ने जांच शुरू की. प्रभारी समिति प्रबंधक को पहले जांच के लिए तलब किया गया, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ. इसके बाद प्रशासनिक सहायता से उसे बुलाकर जांच की गई.

सहकारी समिति में खाद का बड़ा घोटाला (ETV Bharat)

समिति अध्यक्ष और प्रभारी प्रबंधक हटाए गए

प्रभारी उप आयुक्त सहकारिता अनिल कुमार बनज ने बताया कि प्रारंभिक जांच में 1356 बोरी डीएपी, 502 बोरी यूरिया और 137 बोरी एसएसपी खाद स्टॉक से कम पाई गई. प्रथम दृष्टया यह गंभीर अनियमितता सामने आने पर जांच को प्रभावित होने से रोकने के लिए समिति अध्यक्ष और प्रभारी प्रबंधक को हटा दिया गया है और नए प्रभारी को जिम्मेदारी सौंप दी गई है.

अभी एक मामला जयनगर से आया है. कलेक्टर मैडम को शिकायत मिली थी, कि वहां किसानों को खाद बीज नहीं मिल पा रहा है. हमने समिति प्रबंधक को बुलाकर पूछा तो उसने घटना से इनकार किया. फिर हमने समिति में औचक निरीक्षण किया तो यह सामने आया कि किसान वाकई 15-20 दिन से खाद के लिए भटक रहे थे. वहां समिति प्रबंधक किसानों को बुलाता था कि खाद दूंगा, लेकिन किसानों के आने पर गायब हो जाता था. हमने निरीक्षण किया. किसानों के साथ दिन भर बैठे, लेकिन समिति प्रबंधक नहीं आया. 20 लाख के खाद का शॉर्टेज मिला है:अनिल कुमार बनज, प्रभारी उप आयुक्त, सहकारिता, सूरजपुर

घोटाले की जांच

अनिल कुमार बनज ने बताया कि इस पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है. यदि जांच में गबन, कालाबाजारी या अन्य वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि होती है, तो दोषियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

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