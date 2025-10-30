ETV Bharat / state

भिवानी में खाद की कालाबाजारी! सीएम फ्लाइंग टीम ने की छापेमारी, डीएपी और यूरिया के सैकड़ों कटे गायब, महंगे दामों में बेची जा रही थी सब्सिडी वाली खाद

भिवानी में सीएम फ्लाइंट टीम ने बापोड़ा स्थित पंचपीर एग्रीकल्चर स्टोर में छापेमारी की.

CM FLYING TEAM RAID IN BHIWANI
भिवानी में खाद की कालाबाजारी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 30, 2025 at 2:46 PM IST

भिवानी: भिवानी जिले के बापोड़ा गांव में सीएम फ्लाइंग टीम और कृषि विभाग ने छापेमारी की है. यहां किसानों के हक पर डाका डालने का मामला सामने आया है. बापोड़ा स्थित पंचपीर एग्रीकल्चर स्टोर में रेड के दौरान डीएपी के 172 और यूरिया के 1445 कटे कम मिलने की जानकारी मिली.

दुकानदार के खिलाफ दर्ज की जाएगी FIR: इस बारे में कृषि विभाग के एसडीओ संजय कुमार ने बताया कि स्टोर पर खाद की कमी और रिकॉर्ड में गड़बड़ी के चलते दुकानदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की सब्सिडी वाली खाद केवल पंजीकृत किसानों को ही बेची जा सकती है. लेकिन कुछ दुकानदार इस सब्सिडी का फायदा उठाने की बजाय खुद का कमीशन कमाने में लगे रहते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता.

सीएम फ्लाइंग टीम ने की छापेमारी (Etv Bharat)

खाद पर सब्सिडी देती है सरकार: दरअसल, केंद्र सरकार हर साल किसानों के लिए खाद पर डेढ़ से दो लाख करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देती है. इसका मकसद किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराना है. लेकिन कुछ दुकानदार तय दर से अधिक दामों पर खाद बेचकर न सिर्फ सब्सिडी का फायदा अपने लिए उठाते हैं, बल्कि किसानों को भी परेशान करते हैं.

CM FLYING TEAM RAID IN BHIWANI
महंगे दामों में बेची जा रही थी सब्सिडी वाली खाद (Etv Bharat)

किसानों को नहीं मिल रहा था पर्याप्त खाद: एसडीओ संजय कुमार ने बताया कि रेड के दौरान स्टोर पर कई ऐसी दवाइयां भी मिलीं, जो बिना लाइसेंस के बेची जा रही थीं. इससे यह मामला और गंभीर हो गया है. रेड से यह भी पता चला कि स्टोर का रिकॉर्ड अधूरा था और पंजीकृत किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं दी जा रही थी.

इस तरह की कालाबाजारी किसानों के लिए सीधे आर्थिक नुकसान का कारण बनती है और सरकार की सब्सिडी योजना की मूल भावना को प्रभावित करती है. अब प्रशासन की कोशिश होगी कि इस तरह के मामलों पर सख्त कार्रवाई करके भविष्य में खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके.

