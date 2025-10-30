ETV Bharat / state

भिवानी में खाद की कालाबाजारी! सीएम फ्लाइंग टीम ने की छापेमारी, डीएपी और यूरिया के सैकड़ों कटे गायब, महंगे दामों में बेची जा रही थी सब्सिडी वाली खाद

भिवानी: भिवानी जिले के बापोड़ा गांव में सीएम फ्लाइंग टीम और कृषि विभाग ने छापेमारी की है. यहां किसानों के हक पर डाका डालने का मामला सामने आया है. बापोड़ा स्थित पंचपीर एग्रीकल्चर स्टोर में रेड के दौरान डीएपी के 172 और यूरिया के 1445 कटे कम मिलने की जानकारी मिली. दुकानदार के खिलाफ दर्ज की जाएगी FIR: इस बारे में कृषि विभाग के एसडीओ संजय कुमार ने बताया कि स्टोर पर खाद की कमी और रिकॉर्ड में गड़बड़ी के चलते दुकानदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की सब्सिडी वाली खाद केवल पंजीकृत किसानों को ही बेची जा सकती है. लेकिन कुछ दुकानदार इस सब्सिडी का फायदा उठाने की बजाय खुद का कमीशन कमाने में लगे रहते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता. सीएम फ्लाइंग टीम ने की छापेमारी (Etv Bharat)