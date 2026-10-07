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पंचायत चुनाव में खाद की किल्लत बना सियासी अखाड़ा! कांग्रेस हमलावर, BJP बोली, 'भ्रम फैलाया जा रहा'

जयपुर : राजस्थान में पंचायत चुनाव के बीच खाद की उपलब्धता का मुद्दा अब गांव की चौपाल से निकलकर सियासी बहस के केंद्र में पहुंच गया है. रबी की बुवाई के दौर में DAP और यूरिया को लेकर किसानों की शिकायतें सामने आने के साथ ही विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है. कांग्रेस इसे किसानों की परेशानी से जोड़कर पंचायत चुनाव में सरकार को घेरने का मुद्दा बना रही है. वहीं दूसरी ओर भाजपा का का दावा है कि प्रदेश में खाद की पर्याप्त व्यवस्था है और किसानों की जरूरत के मुताबिक आपूर्ति कराई जा रही है. मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि पंचायत चुनाव सीधे ग्रामीण इलाकों से जुड़े हैं. ऐसे में खाद की उपलब्धता का सवाल उम्मीदवारों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सामने भी पहुंच रहा है. किसान के लिए बुवाई के समय खाद मिलना सबसे अहम है, जबकि सरकार के लिए चुनौती यह साबित करने की है कि उपलब्ध स्टॉक वास्तविक जरूरत वाले किसान तक समय पर पहुंच रहा है. पेश है एक रिपोर्ट...

गोदाम में स्टॉक बनाम खेत में जरूरत : जुलाई में प्रदेश के कई हिस्सों से किसानों ने खाद की उपलब्धता और वितरण को लेकर शिकायतें की थीं. दूसरी तरफ कृषि विभाग की ओर से स्टॉक की स्थिति को लेकर आंकड़े जारी किए गए थे. DAP की आपूर्ति और मांग के बीच अंतर को लेकर भी रिपोर्ट सामने आई थी. अब रबी सीजन में बुवाई का दायरा बढ़ने के साथ खाद की मांग भी बढ़ रही है. सरकार ने वितरण व्यवस्था पर निगरानी बढ़ाने के संकेत दिए हैं. 6 अक्टूबर को हुई राज्य स्तरीय फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेटरी टास्क फोर्स की बैठक में मांग के अनुसार समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने और जमाखोरी व कालाबाजारी रोकने पर जोर दिया गया.

'उपलब्धता है, तो किसान लाइन में क्यों?' : किसान नेता रामपाल जाट का कहना है कि सरकार लगातार खाद का पर्याप्त भंडारण होने का दावा कर रही है, लेकिन दूसरी ओर किसान खेत छोड़कर खाद के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं. ऐसे में सवाल है कि जब खाद का भंडारण पर्याप्त है, तो किसानों को उसकी उपलब्धता क्यों नहीं हो रही. रामपाल जाट ने कहा कि इस समय गेहूं, चना, जौ सहित रबी की फसलों की बुवाई का दौर चल रहा है. खेत तैयार हैं, लेकिन किसानों को यूरिया और डीएपी के लिए परेशान होना पड़ रहा है. किसान खेती का काम छोड़कर भूखे-प्यासे घंटों लाइनों में खड़े रहने को मजबूर हैं.

सियासी मुद्दा : पंचायत चुनाव के बीच खाद की किल्लत अब सिर्फ किसानों की जरूरत का सवाल नहीं, बल्कि सियासी मुद्दा बनता जा रहा है. कांग्रेस किसानों की परेशानी को सरकार की नीतियों से जोड़कर घेराबंदी कर रही है, तो भाजपा का जवाब है कि खाद की उपलब्धता पर्याप्त है और विपक्ष जानबूझकर भ्रम फैला रहा है. ग्रामीण वोटरों के बीच खाद का मुद्दा इसलिए अहम है, क्योंकि इसका सीधा असर बुवाई और खेती पर पड़ता है. किसान नेता भी लगातार प्रदेश में बढ़ रही खाद की किल्लत के मुद्दे पर सरकार के सामने मांग रख रहे हैं. यानी सरकार के सामने अब राजनीतिक आरोपों के साथ किसानों की सीधी मांग भी है.

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'नई व्यवस्था से किसान ज्यादा परेशान' : किसान नेता रामपाल जाट ने कहा कि सरकार के भंडारण के दावे का तब तक कोई अर्थ नहीं है, जब तक खाद किसान तक समय पर नहीं पहुंचती. जाट ने खाद वितरण व्यवस्था में बदलाव पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि पहले ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से खाद वितरण होता था, जिससे किसानों की परेशानी अपेक्षाकृत कम थी. अब निजी डीलरों के माध्यम से वितरण व्यवस्था किए जाने और टोकन व्यवस्था लागू होने के बाद किसान ज्यादा परेशान हो रहे हैं.

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कांग्रेस को मिला चुनावी मुद्दा : कांग्रेस खाद की उपलब्धता को लेकर सरकार पर हमलावर है. पार्टी का कहना है कि किसान बुवाई के समय खाद के लिए परेशान हो रहा है और सरकार को इस समस्या का स्थायी समाधान करना चाहिए. कांग्रेस के लिए पंचायत चुनाव के दौरान यह मुद्दा ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की किसान नीतियों पर सवाल खड़े करने का एक जरिया बन रहा है. कांग्रेस नेता सचिन पायलट का कहना है कि प्रदेश के किसान खाद के लिए भटक रहे हैं. पुलिस के पहरे में खाद बंट रहा है, इससे ये साफ है कि सरकार किसानों को खाद उपलब्ध कराने में पूरी तरह नाकाम है. पंचायत चुनाव में कांग्रेस खाद के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएगी.

पुलिस की निगरानी में खाद वितरण (ETV Bharat File Photo)

'विपक्ष भ्रम फैलाने की राजनीति करता है' : उधर, सत्ता और संगठन दोनों का पक्ष इससे अलग है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है कि खाद की उपलब्धता को लेकर विपक्ष राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है. उनका दावा है कि केंद्र और राज्य स्तर पर उर्वरक की आपूर्ति की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है और किसानों की जरूरत के अनुसार वितरण कराया जा रहा है. राठौड़ ने कहा कि प्रदेश किसान को सरकार किसी भी स्थिति में परेशान नहीं होने देगी, मांग के अनुरूप खाद उपलब्ध कराया जा रहा है. विपक्ष कितना ही भ्रम फैलाए, जनता उनके भ्रम में आने वाली नहीं है. प्रदेश की जनता ने निकाय चुनाव में बता दिया था कि उनका विश्वास किसके साथ था, अब पंचायत चुनाव में भी जनता जवाब देगी.

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BJP के सामने चुनौती- दावे से आगे वितरण दिखाना : भाजपा का तर्क है कि प्रदेश में खाद की कमी नहीं होने दी जा रही और वितरण व्यवस्था पर निगरानी रखी जा रही है. सरकार ने कालाबाजारी और जमाखोरी पर कार्रवाई की बात भी कही है. राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा भी कहते हैं कि पंचायत चुनाव सीधा ग्रामीण क्षेत्र जुड़ा है. इस समय ग्रामीणों के लिए खेत की फसल के लिए यूरिया और डीएपी खाद है. प्रदेश में खाद की किल्लत को मुद्दा बना तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है. सत्ताधारी पार्टी होने के चलते जवाबदेही भाजपा की है. सरकार को चाहिए कि समय रहते खाद के मुद्दे पर बड़ा कदम उठाए, नहीं तो इसका खामियाजा पंचायत चुनाव में उठाना पड़ सकता है. सरकार को भंडारण के दावे छोड़ किसान तक खाद पहुंचे, इस पर काम करने की जरूरत है.

रबी की बुवाई के बीच खाद पर नजर : रबी सीजन 2026-27 में राजस्थान के किसानों के लिए खाद की उपलब्धता पर सरकार ने निगरानी बढ़ा दी है. आंकड़े बताते हैं कि पिछले पूर्ण रबी सीजन 2025-26 में प्रदेश की आवश्यकता 15 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 4.50 लाख टन DAP, 60 हजार टन MOP और 1.50 लाख टन NPK थी. इसके मुकाबले 1 अक्टूबर, 2025 से 15 मार्च, 2026 तक 18.57 लाख टन यूरिया और 5.68 लाख टन DAP उपलब्ध कराया गया था. वहीं, 2026 के खरीफ आंकड़ों में 29 जुलाई तक यूरिया की 11.31 लाख टन उपलब्धता और 8.05 लाख टन बिक्री, जबकि DAP की 2.73 लाख टन उपलब्धता और 2.08 लाख टन बिक्री हुई. रबी में सरकार का फोकस अब समय पर सप्लाई, वितरण और कालाबाजारी रोकने पर है.