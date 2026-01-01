रतलाम के किसानों के लिए खुशखबरी, खाद पाने के लिए अब नहीं लगानी होगी लाइन
मध्य प्रदेश के जबलपुर, शाजापुर और सीहोर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू की गई थी ई-टोकन की नई व्यवस्था. अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के बाद लिया गया फैसला.
Published : January 1, 2026 at 5:41 PM IST
रतलाम: मध्य प्रदेश में अब किसानों को खाद के लिए लाइन नहीं लगाना पड़ेगा. टोकन लेने के लिए भी रात-रात भर इंतजार नहीं करना पड़ेगा. मध्य प्रदेश सरकार अब ई-विकास प्रणाली के माध्यम से खाद वितरण की व्यवस्था को डिजिटल करने जा रही है.
खाद वितरण के लिए ई-टोकन की नई व्यवस्था मध्य प्रदेश के जबलपुर, शाजापुर और सीहोर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू की गई थी. जिसे मिले अच्छे रिस्पॉन्स के बाद अब रतलाम सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी ई टोकन वितरित किए जाने की तैयारी की जा रही है. किसानों को इस नई व्यवस्था से सुगमता और पारदर्शिता के साथ का खाद मिल सकेगा. वहीं, टोकन लेने के लिए लाइन भी नहीं लगाना पड़ेगा.
मोबाइल ऐप और लिंक के माध्यम से किसान खुद बुक कर सकेंगे ई-टोकन
कृषि विभाग की उपसंचालक नीलम सिंह ने बताया "ई-विकास प्रणाली के माध्यम से किसान अपने मोबाइल या नजदीकी कियोस्क पर पहुंचकर अपना टोकन जनरेट करवा सकते हैं. यह टोकन 72 घंटे यानी तीन दिनों तक वैध रहता है, जिसका प्रयोग कर किस नजदीकी खाद वितरण केंद्र पर पहुंचकर अपनी फसल की आवश्यकता अनुसार खाद लिया जा सकता है. नई व्यवस्था लागू होने से किसानों को खाद के लिए लाइन नहीं लगाना पड़ेगा. वहीं, किसानों को तहसील मुख्यालय पर टोकन लेने के लिए भी नहीं आना पड़ेगा."
नहीं हो सकेगा खाद का अंधाधुंध उपयोग
आमतौर पर देखा जाता है कि कई किसान जानकारी नहीं होने पर एक दूसरे की देखा-देखी खाद का अत्यधिक प्रयोग करते हैं जो कि फसलों के लिए भी हानिकारक है. नई डिजिटल व्यवस्था के अंतर्गत किसान द्वारा बोई गई फसल के लिए अनुशंसित मात्रा में ही खाद की बुकिंग करवा सकेंगे.
रतलाम कृषि विभाग के तकनीकी सहायक अधिकारी बालकृष्ण राठौड़ ने बताया "ई टोकन व्यवस्था से किसानों को सरलता, सुगमता और पारदर्शिता के साथ उर्वरक की उपलब्धता हो सकेगी. वहीं, किसान द्बारा लगाई गई फसल के लिए उतना ही खाद मिलेगा जितना कृषि विभाग और कृषि वैज्ञानिकों द्वारा उस फसल के लिए अनुशंसा की गई है."
बहरहाल कृषि मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल खाद बुकिंग व्यवस्था लागू कर किसानों की खाद की बड़ी समस्या का समाधान किया है. खाद वितरण के लिए ई टोकन की नई व्यवस्था लागू होने से किसानों के समय की बचत होगी और उन्हें सरलता से बिना लाइन लगाए खाद मिल सकेगा.