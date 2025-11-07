ETV Bharat / state

फरीदाबाद में कई दिनों बाद हो रहा है खाद का वितरण, किसानों ने ली राहत की सांस

फरीदाबाद में खाद की किल्लत के बीच स्टॉक की उपलब्धता पर किसानों के बीच खाद का वितरण किया गया.

Fertilizer distribution in Faridabad
खाद के लिए लाइन में लगे किसान (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 7, 2025 at 11:08 PM IST

फरीदाबादः प्रदेश में लगातार खाद की कमी से किसान परेशान है. ऐसे में जिले में भी किसानों को कई दिनों से खाद नहीं मिल पा रहा था. 15 दिन तक खाद केंद्रों का चक्कर लगाने के बाद आज (शुक्रवार) किसानों को यूरिया और डीएपी खाद मिला है. इसके बावजूद भी किसानों को खाद लेने के लिए लाइनों में लगना पड़ रहा है.

क्या बोले किसानः खाद लेने आए महावतपुर गांव से आये किसान मनोज चौहान ने बताया कि "कई दिनों से हम यहां पर आ रहे हैं. कई चक्कर लग गए लेकिन खाद हमें नहीं मिला लेकिन आज काफी लंबी लाइन है. और काफी देर से लाइन में खड़े हैं. यही उम्मीद है कि नंबर आ जाएगा और खाद मिल जाएगा. समस्या बहुत आ रही है, हम बहुत दूर से खाद लेने के लिए आए हैं. कई दिनों के चक्कर काटने के बाद आज उम्मीद है कि खाद मिल जाएगी."

खाद के लिए लाइन में किसान (Etv Bharat)

'समस्या बहुत है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है': पनेहेड़ा खुर्द गांव से आए किसान गंगा राम ने बताया कि "पिछले कई दिनों से चक्कर काटने के बाद आज उम्मीद है कि खाद मिलेगी लेकिन लाइन काफी लंबी है. कई घंटे से हम लाइन में लगे हुए हैं. कभी इनका सर्वर डाउन हो जाता है तो कभी कुछ समस्या आती है. समस्या बहुत है. सुनने वाला कोई नहीं है, कई दिनों से चक्कर काटने के बाद आज उम्मीद है कि खाद मिलेगी लेकिन लाइन काफी लंबी है. कई घंटे से हम लाइन में लगे हुए हैं. कभी इनका सर्वर डाउन हो जाता है तो कभी कुछ समस्या आती है. समस्या बहुत है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन क्या करें मजबूरी है. खाद तो लेना है और इसी वजह से हम लाइन में लगे हुए हैं."

15 दिन बाद डीएपी-यूरिया मिलाः मौला गांव से आये किसान जय ने बताया कि "इससे पहले कई बार आकर यहां पता किया था लेकिन खाद नहीं मिला था. अब 15 दिन बाद डीएपी-यूरिया मिला है. हर साल किसानों को इस सीजन में खाद के लिए परेशानी झेलनी पड़ती है. सरकार भी इस समस्या का समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है. खाद केंद्रों पर कभी भी सही तरीके से खाद नहीं मिलता है." उन्होंने कहा कि "जितनी जरूरत होती है. उससे दो-तीन कट्टे काम ही मिलता हैं. इसके साथ दूसरी परेशानी यह भी रहती है कि खाद न मिलने की वजह से फसल भी लेट होती है. किसानों को हर साल खाद न मिलने की समस्या से जूझना पड़ता है."

क्या कहते हैं कृभको के प्रतिनिधिः कृभको खाद केंद्र के सेल्समेन नरेंद्र शर्मा ने बताया कि "कल शाम ही यूरिया और DAP खाद केंद्र पर आया है. आज किसानों को दिया जा रहा है. खाद उन्हीं किसानों को दिया जा रहा है जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ पड़ा है. सरकार की तरफ से जो खाद का रेट है, उसी रेट पर दिया जा रहा है. कोई कम ज्यादा नहीं है. फिक्स रेट जो सरकार की ओर से तय है उसी पर खाद दिया जा रहा है." उन्होंने कहा कि "डीएपी-यूरिया दोनों ही केंद्र पर उपलब्ध है और किसानों को अब आसानी से मिल जाएगा.

ये भी पढ़ें-सिरसा में डीएपी के लिए मारामारी, वितरण केंद्रों पर भारी भीड़, संचालक ने शटर गिराकर रोका वितरण

