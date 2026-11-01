ETV Bharat / state

अमेठी में सहकारी समिति के सचिवों हड़ताल; खाद वितरण प्रभावित, जानें कैसे मिलेगी खाद

अमेठी में सहकारी समिति के सचिवों हड़ताल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अमेठी: जिले में सहकारी समितियों के सचिवों की हड़ताल से खाद वितरण व्यवस्था प्रभावित हो गई है. रबी सीजन में चना, मटर और सरसों की बुवाई की तैयारी कर रहे किसानों को उर्वरक की किल्लत से बचाने के लिए जिला प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था लागू की है. अब किसान सहकारी समितियों के अलावा निजी उर्वरक विक्रेताओं से भी खाद खरीद सकेंगे.

जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने बताया कि जिले के करीब 480 केंद्रों के माध्यम से यूरिया, डीएपी और एनपीके की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. खाद खरीदने में परेशानी होने पर किसानों के लिए शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी दी गई है.