अमेठी में सहकारी समिति के सचिवों हड़ताल; खाद वितरण प्रभावित, जानें कैसे मिलेगी खाद
खाद वितरण प्रभावित होने के चलते किसान अपने विकासखंड में संचालित निजी उर्वरक विक्रेताओं से भी खाद खरीद सकेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 9:47 AM IST
अमेठी: जिले में सहकारी समितियों के सचिवों की हड़ताल से खाद वितरण व्यवस्था प्रभावित हो गई है. रबी सीजन में चना, मटर और सरसों की बुवाई की तैयारी कर रहे किसानों को उर्वरक की किल्लत से बचाने के लिए जिला प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था लागू की है. अब किसान सहकारी समितियों के अलावा निजी उर्वरक विक्रेताओं से भी खाद खरीद सकेंगे.
जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने बताया कि जिले के करीब 480 केंद्रों के माध्यम से यूरिया, डीएपी और एनपीके की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. खाद खरीदने में परेशानी होने पर किसानों के लिए शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी दी गई है.
जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने कलेक्ट्रेट में उर्वरक वितरण को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. जनपद में किसानों को उर्वरकों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा खाद वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए.
उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों के सचिवों की हड़ताल को देखते हुए किसानों को उर्वरक प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए. इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं को तत्काल प्रभाव से सक्रिय करते हुए वितरण व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए.
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जनपद में संचालित लगभग 450 निजी उर्वरक रिटेलर और आईएफएफडीसी, इफको, महिला उपभोक्ता केंद्र, एग्री जंक्शन सहित कुल लगभग 480 केंद्रों के माध्यम से उर्वरकों का वितरण सुचारू रूप से सुनिश्चित कराया जाए.
इन सभी केंद्रों पर यूरिया, डीएपी और एनपीके की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए उर्वरकों का प्रेषण कराया जा रहा है, ताकि किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप समय से खाद उपलब्ध हो सके.
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि उर्वरक वितरण व्यवस्था की नियमित निगरानी की जाए तथा सभी केंद्रों पर खाद की उपलब्धता एवं वितरण की स्थिति पर नजर रखी जाए. किसानों को खाद प्राप्त करने में अनावश्यक भागदौड़ न करनी पड़े और उन्हें निर्धारित व्यवस्था के तहत आसानी से उर्वरक उपलब्ध हो.
जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों के हित सर्वोपरि हैं. समितियों के सचिवों की हड़ताल के कारण कृषि कार्य प्रभावित न हों, इसके लिए वैकल्पिक वितरण केंद्रों के माध्यम से व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखा जाए. उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करने तथा किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए.
जिला कृषि अधिकारी देवेंद्र सिंह निरंजन ने बताया कि सहकारी समितियों पर खाद वितरण प्रभावित होने के चलते किसान अपने विकासखंड में संचालित निजी उर्वरक विक्रेताओं से भी खाद खरीद सकेंगे. निजी विक्रेताओं की विकासखंडवार सूची जारी की गई है, जिससे किसान आसानी से अपने नजदीकी केंद्र से यूरिया, डीएपी और अन्य उर्वरक प्राप्त कर सकेंगे.
खाद खरीदने में किसी प्रकार की परेशानी होने पर जिला कृषि अधिकारी के मोबाइल नंबर 8004169604 और डॉ. अंकुर सिंह के मोबाइल नंबर 6386106248 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
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