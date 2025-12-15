यूरिया की किल्लत से परेशानी, कालाबाजारी रोकने की मांग, मार्केट में ज्यादा दाम चुकाने को मजबूर
जिलों में किसान यूरिया संकट का सामना कर रहे हैं. रबी सीजन में यूरिया की कमी ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.
December 15, 2025
धौलपुर: इस समय रबी फसल का मुख्य सीजन चल रहा है. सरसों, गेहूं, चना, मटर एवं नगदी फसल आलू खेतों में लहराने लगी है. बाजार में खाद यूरिया डीएपी एवं कीटनाशक दवाओं पर कालाबाजारी होने से किसान बेहद परेशानी से जूझ रहे हैं. किसानों ने बताया गेहूं, सरसों, चना, मटर आलू आदि फसल खेतो में उगकर तैयार हो चुकी है. सरसों फसल में फूल भी निकलना शुरू हो गया है. लेकिन खाद यूरिया और डीएपी मार्केट में किसानों को उपलब्ध नहीं हो रही है. मार्केट में दुकानदारों द्वारा बड़े पैमाने पर यूरिया की कालाबाजारी की जा रही है.
करीब 270 के आसपास की रेट के यूरिया के एक बैग को 400 रुपए में किसान खरीद रहे हैं. इसके अलावा डीएपी और कीटनाशक दवाओं पर भी कालाबाजारी हो रही है. फर्स्ट पलेवा किसान फसल में लगा चुके हैं. ऐसे में रबी की सभी फसलों को यूरिया की जरूरत है, लेकिन मार्केट में यूरिया की किल्लत होने से किसान बेहद परेशान हैं. दुकानदारों के पास भारी तादाद में स्टॉक रखे हुए हैं. इसके बावजूद यूरिया किसानों को नसीब नहीं हो रहा है. किसान टीटू परमार ने बताया खरीफ की फसल इस बार किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित रही है. उम्मीद किसानों को रबी फसल से बनी है, लेकिन यूरिया की किल्लत की वजह से किसान चिंतित है. कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक सरदार मल ने बताया जिले के कुछ इलाकों में खाद की किल्लत है, जिसे शीघ्र पूरा किया जाएगा. किसानों को निर्वाध यूरिया की सप्लाई दी जाएगी.
विद्युत आपूर्ति भी नहीं मिल रही : ट्यूबवेल से फसल सिंचाई करने के लिए किसानों को विद्युत आपूर्ति भी समय पर नहीं मिल रही है. विद्युत निगम ने किसानों को थ्री फेज बिजली सप्लाई देने का किसी भी तरह का क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया है. महज 3 से 4 घंटे बिजली सप्लाई दी जा रही है. किसानों ने बताया सर्दी का समय चल रहा है. अगर दिन में 6 से 7 घंटे बिजली की सप्लाई मिलती है तो किसानों का काम बन सकता है. प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो रबी फसल की सिंचाई करना मुश्किल होगा. डिस्कॉम के सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी ने बताया मेंटेनेंस एवं रख रखाव की वजह से विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है. कुछ समय के बाद किसानों को बिना कटौती के सप्लाई दी जाएगी.
खरीफ फसल में रहा नुकसान : किसान शंकर परमार ने बताया दलहन, तिलहन, ग्वार,ज्वार, मूंग, मोंठ मूंगफली आदि फसलें बारिश के इस सीजन में बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. फसल नुकसान का सरकार ने सर्वे भी कराया था. लेकिन मुआवजे के तौर पर एक पैसा भी किसानों को नसीब नहीं हुआ है. खेती हर सीजन में किसानों के लिए घाटे का सौदा हो रही है.