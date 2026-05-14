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कोरिया में खाद की कालाबाजारी का खुलासा, सील गोदाम के स्टॉक में मिली भारी गड़बड़ी, भंडारण नियमों का भी खुला उल्लंघन

गड़बड़ी की शिकायत सही पाए जाने पर आज तहसीलदार, कृषि विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम की मौजूदगी में सील खोली गई और गोदामों का निरीक्षण किया गया. जांच के दौरान जो खुलासे हुए उसने अधिकारियों को भी चौंका दिया. शुरुआती जांच में खाद के स्टॉक में भारी अंतर पाए जाने की बात सामने आई है. निरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा गोदाम सील किए जाने के बाद रातों-रात एक नए गोदाम में खाद भरकर रखा गया है. ग्रामीणों ने इसके प्रमाण के तौर पर गोदाम के बाहर और जमीन पर बिखरी खाद भी अधिकारियों को दिखाई है.

कोरिया: ग्राम जिल्दा में बुधवार को आदिम जाति सहकारी समिति के द्वारा बांटे जाने वाले खाद में गड़बड़ी की शिकायत मिली. शिकायत मिलने के बाद किसान और अधिकारी मौके पर पहुंचे. जिसके बाद मौके से समिति प्रबंधक फरार हो गया. जिला प्रशासन की टीम ने कल सील किए गए 4 गोदाम की आज जांच की. जांच में कई गड़बड़ियां उजागर हुई हैं. जिसमें सील गोदाम में रखे गए स्टॉक में भारी अंतर मिला है. इसके साथ कागजों में कई अनियमितता भी उजागर हुई है.

सील गोदाम के स्टॉक में मिली भारी गड़बड़ी (ETV Bharat)

किसानों ने लगाया गंभीर आरोप

ग्रामीणों का कहना है कि किसानों के लिए आने वाले खाद की कालाबाजारी लंबे समय से हो रही थी. जब मामला उजागर हुआ तो स्टॉक छिपाने की कोशिश की गई. प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी और आक्रोश भी देखा जा रहा है. कई ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.



समिति के गोदामों में खाद का भंडारण पूरी तरह अवैज्ञानिक और अव्यवस्थित तरीके से किया गया था. अलग-अलग प्रकार की खाद को बिना किसी मानक व्यवस्था के एक साथ रखा गया था, जिससे वास्तविक स्टॉक का पता लगाना बेहद कठिन हो गया है: धनंजय सोनी, कृषि विभाग के एसडीओ

लापरवाही और गड़बड़ी दोनों पकड़ी गई

कृषि विभाग के एसडीओ ने बताया कि यूरिया खाद में डीएपी सहित अन्य खाद भी मिश्रित अवस्था में मिले हैं. प्रारंभिक जांच और अनुमानित काउंटिंग में स्टॉक में भारी अंतर दिखाई दिया है. अधिकारियों के अनुसार जहां लगभग 71.5 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध होना चाहिए था, वहां करीब 54 मीट्रिक टन ही पाया गया. इसी प्रकार डीएपी, पोटाश, एनपीके और एसएसपी खाद की मात्रा में भी उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई. अधिकारियों का कहना है कि वास्तविक स्थिति तब स्पष्ट होगी जब सभी खाद को अलग-अलग कर व्यवस्थित तरीके से गिनती और उसका सत्यापन होगा.

सील गोदाम के स्टॉक में मिली भारी गड़बड़ी (ETV Bharat)

खाद भंडारण के नियमों का उल्लंघन

अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान गोदामों में भूसे की बोरियां भी रखी हुई मिलीं, जो भंडारण नियमों के खिलाफ है. कृषि विभाग के अधिकारियों ने माना कि पूरे गोदाम में खाद का भंडारण अत्यंत अव्यवस्थित तरीके से किया गया है, जिससे संदेह की स्थिति और गहरी हो गई है. अधिकारियों ने फिलहाल निरीक्षण पूरा करने के बाद गोदामों को दोबारा सील कर दिया है. पूरी जांच रिपोर्ट तैयार कर कलेक्टर को भेजी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी.

सील गोदाम के स्टॉक में मिली भारी गड़बड़ी (ETV Bharat)

मुख्य आरोपी फरार, मोबाइल फोन मिला स्वीच ऑफ

खाद की गड़बड़ी करने वाले समिति प्रबंधक अखिलचंद सिंह को मुख्य आरोपी माना जा रहा है. जब उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनका मोबाइल फोन जांच टीम को बंद मिला. जिला प्रशासन अब आगे की कार्रवाई की में जुट गया है.

