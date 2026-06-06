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खाद बीज संकट और जिला अस्पताल में लापरवाही, ताम्रध्वज साहू का हमला, मुआवजे की मांग

पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आरोप लगाया कि जिले में किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीएपी, यूरिया, एसएसपी, एमओपी और अन्य मिश्रित उर्वरक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों में खाद की कमी के कारण किसान बाजार से अधिक कीमत पर खाद खरीदने को मजबूर हैं.

दुर्ग: खाद-बीज संकट और जिला अस्पताल में हुई कथित लापरवाही को लेकर पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कलेक्टर अभिजीत सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा. इस दौरान रिसाली महापौर शशि सिन्हा, दुर्ग शहर कांग्रेस अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल सहित कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे. प्रतिनिधिमंडल ने लगभग आधे घंटे तक विभिन्न जनहित के मुद्दों पर चर्चा की.

ताम्रध्वज साहू का दावा है कि दुर्ग जिले की अधिकांश समितियों में लगभग 30 प्रतिशत किसान ही शासन द्वारा निर्धारित सीमित मात्रा में खाद प्राप्त कर पाए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि धान बीज की उपलब्धता भी पर्याप्त नहीं है और वर्तमान में केवल सरना किस्म का बीज उपलब्ध कराया जा रहा है.

ताम्रध्वज साहू ने कहा कि पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को पहले दो बार खाद मिलती थी, लेकिन अब केवल एक बार ही उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है.

जिला अस्पताल में मौत पर मुआवजे की मांग

पूर्व गृहमंत्री ने 1 जून को जिला अस्पताल में खून की कमी के कारण दीपिका गाड़ा की हुई मौत का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल की लापरवाही के कारण एक बेटी की जान गई है.

निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग

ताम्रध्वज साहू ने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को स्थानीय स्तर पर नौकरी देने की मांग की. उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई करने की मांग भी कलेक्टर से की है.

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