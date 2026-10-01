ETV Bharat / state

विक्रमशिला सेतु बंद होने के बाद फेरी सेवा शुरू, पहले दिन यात्रियों को हुई परेशानी

भागलपुर: बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला सेतु बंद होने के बाद अब जहाज ही सहारा है. ऐसे में आज सुबह से गंगा पर आवागमन के लिए शुरू की गई फेरी सेवा का गुरुवार को पहला दिन रहा. बरारी औद्योगिक क्षेत्र स्थित बियाडा घाट से बड़े जहाजों का परिचालन शुरू किया गया. पहले फेरे में 'स्वामी परमहंस' जहाज सुबह 6 बजकर 28 मिनट पर रवाना हुआ और करीब 2 घंटे 7 मिनट बाद नवगछिया के जाह्नवी चौक घाट पहुंचा. दूसरी ओर, विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से से बेली ब्रिज हटाने का काम भी शुरू हो गया है.

"टिकट काउंटर पर भीड़ हो रही है. एक काउंटर होने के कारण यात्रियों को परेशानी है. काउंटर बढ़ाए जाने और नियमित अंतराल पर जहाज चलाए जाने की जरूरत है." - साजन कुमार, यात्री, नवगछिया

टिकट काउंटर पर भी भीड़ फेरी सेवा में यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ टिकट काउंटर पर भी भीड़ देखी गई. यात्री साजन कुमार ने बताया कि एक ही टिकट काउंटर होने के कारण परेशानी हो रही है. उन्होंने काउंटर की संख्या बढ़ाने और नियमित अंतराल पर जहाज चलाने की मांग की.

पहले दिन यात्रियों को हुई परेशानी यात्रियों को सामान लेकर जलजमाव के बीच से होकर गुजरना पड़ा. कुछ मोटरसाइकिल भी कीचड़ में फंस गईं, जिन्हें लोगों ने धक्का देकर बाहर निकाला. गोपालपुर जा रहे एक शिक्षक ने बताया कि जहाज से उतरते ही रास्ते में पानी मिल गया. सामान लेकर पानी के बीच चलना मुश्किल था. कई यात्रियों को जूते हाथ में लेकर आगे बढ़ना पड़ा.

आज से फेरी सेवा शुरू प्रशासन ने बड़े जहाज से करीब 45 से 60 मिनट (करीब एक घंटा) में गंगा पार कराने की व्यवस्था की थी लेकिन जहाज करीब 2 घंटे 7 मिनट बाद नवगछिया के जाह्नवी चौक घाट पहुंचा. जहाज से उतरने के बाद भी यात्रियों की परेशानी खत्म नहीं हुई. जाह्नवी चौक घाट से मुख्य सड़क तक जाने वाले संपर्क मार्ग के कई हिस्सों में पानी और कीचड़ जमा था.

क्या बोले लोग?

हालांकि, सभी यात्रियों ने व्यवस्था को लेकर एक जैसी शिकायत नहीं की. यात्री सुमित कुमार ने बताया कि जहाज से आने में उन्हें किसी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, उन्होंने बताया कि पुल बंद होने के बाद आवागमन में परेशानी जरूर है लेकिन जहाज की सुविधा उपलब्ध होने से आवाजाही संभव हो रही है.

"जहाज से भागलपुर आने में करीब 45 मिनट से एक घंटे का समय लगा. वैसे भी सड़क मार्ग से पुल पर जाम के कारण भी करीब एक घंटे का समय लग जाता था. जहाज पर बैठने और दूसरी सुविधाएं फिलहाल ठीक ही नजर आ रही है. थोड़ा समय और कम हो जाए तो बेहतर रहेगा."- सुनील कुमार झा, यात्री

सुबह 6 से शाम 6 बजे तक चलेगा जहाज (ETV Bharat)

डीएम ने क्या कहा?

जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जहाजों का परिचालन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जहाजों पर मजिस्ट्रेट और आपदा मित्र की तैनाती की गई है ताकि यात्रा के दौरान किसी आपात स्थिति से निपटा जा सके. डीएम ने बताया कि जहाजों का परिचालन सूर्यास्त तक ही किया जाएगा. हमारी लोगों से अपील है कि प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराए गए सुरक्षा मानकों से युक्त जहाजों का ही इस्तेमाल करें.

"हमलोगों की कोशिश रहेगी कि शाम करीब 4 बजकर 30 मिनट से 4 बजकर 45 मिनट तक आखिरी जहाज रवाना हो जाए, ताकि वह सूर्यास्त से पहले अपने गंतव्य तक पहुंच सके. लोगों से अपील की कि गंगा में जलस्तर बढ़ा हुआ है, इसलिए छोटी या अवैध नावों के जरिए यात्रा करने से बचें."- अलंकृता पांडे, जिलाधिकारी, भागलपुर

इधर, बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बाबूपुर घाट से मालवाहक जहाजों के परिचालन को फिलहाल तीन दिनों के लिए स्थगित किया गया है. भागलपुर डीएम ने बताया कि पिछले दो दिनों में गंगा का जलस्तर एक फीट से अधिक बढ़ा है. ऐसे में नवगछिया की तरफ कार्गो मूवमेंट में परेशानी की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. तीन दिन बाद जलस्तर की स्थिति की समीक्षा कर आगे का फैसला लिया जाएगा.

जहाज से उतरते लोग (ETV Bharat)

"विक्रमशिला सेतु के बंद होने के बाद यातायात व्यवस्था और वैकल्पिक आवागमन की निगरानी की जा रही है. बेली ब्रिज हटाने और आगे की मरम्मत प्रक्रिया के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने पर काम किया जा रहा है."- संजय कुमार, डीएसपी ट्रैफिक

विक्रमशिला सेतु पर मरम्मत का काम शुरू

फेरी सेवा शुरू होने के साथ ही विक्रमशिला सेतु पर मरम्मत का बड़ा ऑपरेशन भी शुरू हो गया है. सेतु पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद होने के बाद क्षतिग्रस्त हिस्से के चार स्पैन पर बनाए गए बेली ब्रिज को हटाने का काम शुरू किया गया है. बेली ब्रिज को हटाने के लिए सिक्किम से सीमा सड़क संगठन की टीम भागलपुर पहुंची है. टीम के कर्मी बड़े क्रेन की मदद से बेली ब्रिज के अलग-अलग हिस्सों को खोलकर सुरक्षित तरीके से हटाने में जुटे हैं.

7 जून से बेली ब्रिज से परिचालन

विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर चार स्पैन में बेली ब्रिज तैयार किया गया था. 7 जून 2026 को इस बेली ब्रिज के जरिए छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू कराई गई थी लेकिन अब सेतु के स्थायी मरम्मत कार्य के लिए वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद कर दिया गया है. बेली ब्रिज हटने के बाद इन्हीं चार स्पैन पर ट्रस ब्रिज तैयार किया जाएगा. इसमें एक ऐसा स्पैन भी शामिल है, जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है. बेली ब्रिज हटाने के बाद इसी हिस्से में स्थायी संरचना तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

3 मई गिरा था स्लैब

दरअसल, 3 मई की रात विक्रमशिला सेतु का एक स्लैब क्षतिग्रस्त होकर गंगा में गिर गया था. इसके बाद सेतु पर यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई. छोटे वाहनों की आवाजाही जारी रखने के लिए क्षतिग्रस्त हिस्से पर बेली ब्रिज बनाया गया था. अब सेतु के स्थायी समाधान के लिए बड़े स्तर पर निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है. दूसरी तरफ गंगा में वैकल्पिक जलमार्ग के जरिए लोगों को नवगछिया और भागलपुर के बीच लाने-ले जाने की व्यवस्था शुरू की गई है. ऐसे में अगले कुछ महीनों तक फेरी सेवा ही दोनों तरफ के लोगों के लिए महत्वपूर्ण वैकल्पिक आवागमन माध्यम बनी रहेगी.

ये भी पढ़ें: भागलपुर का बेली ब्रिज बंद, अब जहाज ही सहारा.. सुबह 6 से शाम 6 बजे तक होगा परिचालन