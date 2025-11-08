ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र पहुंची फिरोजपुर-दिल्ली वंदे भारत ट्रेन, खुशी से झूम उठे धर्मनगरी के लोग

फिरोजपुर-दिल्ली वंदे भारत ट्रेन आज जब कुरुक्षेत्र पहुंची तो लोग खुशी से झूम उठे. पूर्व राज्यमंत्री मंत्री सुभाष सुधा ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई.

Ferozepur Delhi Vande Bharat train arrives in Kurukshetra
कुरुक्षेत्र पहुंची फिरोजपुर-दिल्ली वंदे भारत ट्रेन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 8, 2025 at 5:31 PM IST

कुरुक्षेत्र : हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जैसे ही फिरोजपुर-दिल्ली वंदे भारत ट्रेन पहुंची तो लोग खुशी से झूम उठे और ट्रेन का जमकर स्वागत किया गया. धर्म नगरी पहुंची वन्दे भारत ट्रेन को पूर्व राज्यमंत्री मंत्री सुभाष सुधा ने हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि पीएम मोदी ने धर्म नगरी के वासियों को बड़ी सौगात दी है.

कुरुक्षेत्र पहुंची वंदे भारत : फिरोजपुर से दिल्ली चलने वाली 02462 वंदे भारत ट्रेन आज कुरुक्षेत्र जंक्शन पर कुछ देरी से पहुंची. यहां पूर्व राज्यमंत्री मंत्री सुभाष सुधा ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और ट्रेन को पानीपत के लिए रवाना किया. हालांकि कार्यक्रम में सांसद नवीन जिंदल को भी आना था लेकिन वे वहां नहीं पहुंच सके. पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि "आज देश को चार वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है. उनमें से एक वंदे भारत ट्रेन धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी रुकेगी. इसके लिए प्रधानमंत्री के साथ-साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी बधाई के पात्र हैं."

कुरुक्षेत्र पहुंची फिरोजपुर-दिल्ली वंदे भारत ट्रेन (Etv Bharat)

कुरुक्षेत्र में हो रही थी स्टॉपेज की मांग : आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन के स्टॉपेज के लिए कुरुक्षेत्र के सांसद और अन्य नेता काफी समय से प्रयास कर रहे थे. लंबे इंतजार के बाद अब वंदे भारत ट्रेन का कुरुक्षेत्र में स्टॉपेज हुआ है. धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में हर रोज हजारों लोग घूमने आते हैं. वहीं यहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है, जिसके चलते यहां पर काफी लंबे अरसे से वंदे भारत ट्रेन के स्टॉपेज के लिए अपील की जा रही थी. अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस ट्रेन से कुरुक्षेत्र में आने वाले यात्रियों को सुविधा होगी और कुरुक्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहले के मुकाबले ज्यादा संख्या में लोग ट्रेन के जरिए पहुंचेंगे.

पूर्व राज्यमंत्री मंत्री सुभाष सुधा (Etv Bharat)
कुरुक्षेत्र पहुंची वंदे भारत (Etv Bharat)
वंदे भारत को दिखाई गई हरी झंडी (Etv Bharat)
कुरुक्षेत्र जंक्शन (Etv Bharat)

