लखीमपुर खीरी में ऐसे पिंजड़े में फंसा खूंखार तेंदुआ
गंगानगर गांव के पास वन विभाग ने लगाया था पिंजरा, वन विभाग ने ली राहत की सांस.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 11:38 AM IST
लखीमपुर खीरी: जिले के उत्तर निघासन वन रेंज क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी से दहशत में जी रहे ग्रामीणों ने गुरुवार सुबह राहत की सांस ली. दीप नगर बीट के गंगानगर गांव के पास वन विभाग की ओर से लगाए गए पिंजरे में एक तेंदुआ कैद हो गया. पिंजरे में बंधी बकरी का शिकार करने के चक्कर में तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया. बता दें कि पिछले 10 महीनों में क्षेत्र में अब तक 18 तेंदुए पकड़े जा चुके हैं.
लखीमपुर खीरी जिले के उत्तर निघासन वन रेंज की दीप नगर बीट में गंगानगर गांव के पास तेंदुए की गतिविधियों से ग्रामीणों में भय का माहौल है. तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने यहां पिंजरा लगाया था. तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे के अंदर बकरी बांधी गई थी. गुरुवार सुबह बकरी का शिकार करने की कोशिश में तेंदुआ पिंजरे के अंदर पहुंच गया और उसमें कैद हो गया.
तेंदुए के पकड़े जाने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए तेंदुए को पिंजरे सहित रेंज कार्यालय ले जाने की प्रक्रिया शुरू की. तेंदुए के पकड़े जाने के बाद आसपास के गांवों के लोगों ने राहत की सांस ली है. वन विभाग के मुताबिक पिछले 10 महीनों में अब तक कुल 18 तेंदुओं को पकड़ा जा चुका है. गंगानगर गांव के पास पकड़ा गया तेंदुआ इस अवधि में पकड़ा गया 18वां तेंदुआ है.
उत्तर निघासन वन रेंज के रेंजर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया है. उसे रेंज कार्यालय लाया जा रहा है. मेडिकल परीक्षण कराने के बाद तेंदुए को जंगल में आजाद किया जाएगा. वन विभाग की ओर से तेंदुए के स्वास्थ्य की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल तेंदुए के पकड़े जाने से गंगानगर गांव और आसपास के इलाकों में लोगों ने राहत की सांस ली है.