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लखीमपुर खीरी में ऐसे पिंजड़े में फंसा खूंखार तेंदुआ

लखीमपुर खीरी में वन विभाग के पिंजड़े में फंसा खूंखार तेंदुआ. ( etv bharat )

लखीमपुर खीरी: जिले के उत्तर निघासन वन रेंज क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी से दहशत में जी रहे ग्रामीणों ने गुरुवार सुबह राहत की सांस ली. दीप नगर बीट के गंगानगर गांव के पास वन विभाग की ओर से लगाए गए पिंजरे में एक तेंदुआ कैद हो गया. पिंजरे में बंधी बकरी का शिकार करने के चक्कर में तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया. बता दें कि पिछले 10 महीनों में क्षेत्र में अब तक 18 तेंदुए पकड़े जा चुके हैं.

लखीमपुर खीरी जिले के उत्तर निघासन वन रेंज की दीप नगर बीट में गंगानगर गांव के पास तेंदुए की गतिविधियों से ग्रामीणों में भय का माहौल है. तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने यहां पिंजरा लगाया था. तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे के अंदर बकरी बांधी गई थी. गुरुवार सुबह बकरी का शिकार करने की कोशिश में तेंदुआ पिंजरे के अंदर पहुंच गया और उसमें कैद हो गया.